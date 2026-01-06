« Trump assassin » : à Caracas, des milliers de manifestants dénoncent la capture de Maduro

Organisée à l’appel du pouvoir, la manifestation s’est déroulée en parallèle à l’investiture de la présidente par intérim Delcy Rodriguez.

Par Éva Craine avec AFP (revue de presse : HuffPost – 6 janvier 2026)*

Les manifestants ont scandé le slogan « Maduro, tiens bon, le Venezuela se soulève ! ». Des milliers de partisans du président vénézuélien déchu Nicolás Maduro ont manifesté à Caracas pour sa libération après sa capture par les États-Unis, ce lundi 5 janvier au soir.

Organisée à l’appel du pouvoir, la manifestation s’est déroulée en parallèle à l’investiture de la présidente par intérim Delcy Rodriguez et alors que Nicolás Maduro, emmené de force samedi par les Américains, a plaidé non-coupable devant la justice des États-Unis.

« Trump–Marco Rubio, maudits assassins et kidnappeurs. Où se trouve réellement la vraie justice aux États-Unis ? », pouvait-on lire sur une pancarte. « Pas de sang pour du pétrole », était-il écrit sur une autre, en référence à l’appétit sans fin du républicain pour l’or noir vénézuélien.

« Un peuple prêt à donner sa vie pour eux »

Des manifestants brandissaient aussi des jouets à l’effigie de Maduro et de Cilia Flores, la Première dame également emmenée de force aux États-Unis lors de l’opération samedi.

Les rues étaient noires de monde, comme le montrent ces images partagées par David Vargas Araujo, militant politique impliqué dans des mouvements pour la libération des prisonniers politiques au Mexique. https://x.com/DavidVargasA18

Sur la scène, l’un des organisateurs a répété ce que Maduro a déclaré au tribunal à New York : « Je ne suis pas coupable, je suis un homme honnête, je reste le Président du Venezuela. »

« Nous marchons parce que nous voulons montrer au monde que notre président Nicolás Maduro et notre première combattante Cilia Flores ne sont pas seuls. Un peuple prêt à donner sa vie pour eux », a assuré Antony Quintana, 39 ans, employé municipal.

Nicolas Maduro Guerra, surnommé « Nicolasito », le fils de Nicolás Maduro, s’est aussi joint aux manifestants après l’investiture de Delcy Rodriguez. Il a dit avoir eu une « communication indirecte avec le président » sans pourvoir « rien dire de plus ». « Là-bas (aux États-Unis), nous avons une bonne équipe qui nous soutient et nous aide à défendre la dignité », a-t-il précisé, sous les applaudissements.

Dans ce contexte de tensions à Caracas, des drones ont survolé la zone autour du Palais présidentiel vers 20 h et la police a tiré dans leur direction « de façon dissuasive », a affirmé une source officielle aux médias alors que le bruit d’armes à feu avaient été signalés par de nombreux habitants du quartier. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir ce qui ressemble à des balles traçantes s’envoler vers le ciel vers une cible invisible.

*Source : HuffPost (avec AFP)