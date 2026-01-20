Du Venezuela à l’Iran, la « doctrine Donroe » de Trump : une tentative de contrôle du pétrole mondial

Par Joseph Massad (revue de presse : ISM-France - 14 janvier 2026)*

Les États-Unis ont inauguré la nouvelle année en lançant avec force leur « doctrine Donroe », une réinterprétation par le président Donald Trump de la doctrine impérialiste Monroe de 1823.

Ce néologisme sinistre a gagné en popularité suite aux bombardements américains sur le Venezuela et à l’enlèvement de son président, Nicolas Maduro, et de son épouse, le 3 janvier. Si la doctrine revendique l’appropriation par les États-Unis d’une sphère d’influence dans l’hémisphère occidental, il s’agit en réalité d’un projet de domination mondiale, à l’image de la politique impérialiste américaine classique menée depuis la Seconde Guerre mondiale.

Au cours du seul mois écoulé, les États-Unis ont lancé une offensive contre les pays producteurs de pétrole sur trois continents, s’étendant bien au-delà de l’hémisphère occidental. Le 19 décembre, puis le 10 janvier, les États-Unis ont bombardé la Syrie, officiellement pour cibler des membres de l’État islamique qui avaient tué deux soldats américains et leur interprète le 13 décembre. Ces soldats faisaient partie d’un contingent de plus de 2.000 soldats américains occupant les régions pétrolières syriennes, où ils extraient et vendent du pétrole syrien et empochent les bénéfices depuis 2014.

Parallèlement, après plusieurs déclarations menaçantes de Trump affirmant que des dizaines de milliers de chrétiens nigérians seraient tués par des groupes djihadistes, il a ordonné, le 25 décembre, un raid aérien sur le plus grand pays producteur de pétrole d’Afrique, le qualifiant de « cadeau de Noël », tuant des dizaines de prétendus « djihadistes » afin de « sauver » les chrétiens.

Depuis, il a averti qu’il frapperait à nouveau le Nigeria si « les chrétiens continuent d’être tués ». Trump a exporté son zèle interventionniste en Asie, où il exhorte désormais les Iraniens à « continuer à manifester » et déclare que « l’aide arrive », après les manifestations et émeutes antigouvernementales massives qui ont éclaté le 28 décembre, dans un contexte de crise économique croissante.

Selon certaines estimations, le bilan des morts s’élève à 2.000 personnes : manifestants abattus par la police et membres des forces de sécurité tués par les émeutiers, qui ont également incendié des voitures et des bâtiments.

Des responsables israéliens ont confirmé la présence d’agents du Mossad en Iran, laissant entendre leur implication dans les manifestations. Cette affirmation a été renforcée par l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo, qui a salué « les Iraniens et les agents du Mossad à leurs côtés » dans une publication sur X.

Mardi, Trump a intensifié ses menaces contre l’Iran, annulant toutes les négociations avec Téhéran, annonçant des droits de douane de 25 % sur les produits commerciaux des pays iraniens et menaçant d’une intervention militaire « très forte » sous prétexte du traitement des manifestants par l’Iran.

En Amérique du Sud, l’attaque illégale de Trump contre le Venezuela, qui a fait plus de 100 morts, et ses déclarations subséquentes selon lesquelles les États-Unis allaient désormais « diriger » le pays qui se trouve posséder les plus importantes réserves de pétrole prouvées de la planète, ont mis en lumière le rôle central du pétrole dans la doctrine impériale actuelle de Washington.

Trump a maintenant jeté son dévolu sur le Groenland, territoire danois semi-autonome au vaste potentiel pétrolier qui suscite depuis longtemps l’intérêt des États-Unis. Il a menacé le Danemark de recourir à la force et a élaboré des plans militaires pour envahir l’île « qu’elle le veuille ou non ». Par ailleurs, le député républicain Randy Fine, fervent partisan du vol de terres et du génocide perpétrés par Israël, a présenté lundi à la Chambre des représentants un projet de loi soutenant l’annexion du Groenland par les États-Unis.

La volonté des États-Unis de contrôler le pétrole mondial comporte deux volets : maintenir leur emprise sur les prix du pétrole et s’assurer que le dollar reste la seule monnaie du commerce de l’énergie, et contrôler les exportations et l’accès au pétrole de manière à limiter l’influence de leur principal rival économique, la Chine. Ces préoccupations ne sont pas nouvelles pour les élites impériales américaines, mais remontent à l’après-Seconde Guerre mondiale, lorsque Washington a instauré une politique de changement de régime pour s’accaparer le pétrole des pays souverains du monde entier.

Conquête pétrolière

Le premier coup d’État commandité par la CIA après la Seconde Guerre mondiale eut lieu en mars 1949 en Syrie. Il renversa le président démocratiquement élu, Shukri al-Quwwatli, et installa au pouvoir le colonel Husni al-Zaim, qui collabora avec les États-Unis et Israël.

Sans surprise, le mobile était le pétrole.

Le refus d’al-Quwwatli d’autoriser les Américains à construire l’oléoduc transarabique, dit « Tapline », destiné à transporter le pétrole saoudien – alors propriété de sociétés américaines – à travers la Syrie jusqu’à la Méditerranée, afin d’éviter le coûteux transport maritime par le canal de Suez, lui valut les foudres de l’empire.

Al-Zaim approuva immédiatement le projet Tapline et entama des négociations avec Israël sur des plans d’expulsion des Palestiniens vers l’Irak. Après le coup d’État, le Tapline fut construit à travers le plateau du Golan, pour aboutir à Saïda, au Liban. Après la conquête et l’occupation israéliennes du Golan, les Saoudiens, les Syriens, les Libanais et les Jordaniens ont accepté le contrôle israélien de 50 km de l’oléoduc.

Le Front populaire de libération de la Palestine a fait sauter l’oléoduc Tapline le 30 juin 1969, déversant entre 6.000 et 9.000 tonnes de pétrole dans le lac de Tibériade et causant d’importantes pertes de revenus pour les Saoudiens et les compagnies pétrolières américaines. L’oléoduc Tapline a continué à acheminer du pétrole à travers le territoire occupé par Israël jusqu’en 1976, date à laquelle le transport par pétrolier est devenu plus économique.

La mainmise des États-Unis sur les champs pétroliers syriens depuis 2014 s’inscrit dans cette même tradition impérialiste, d’autant plus qu’elle a contribué à la chute du régime d’Assad il y a un an et a soumis le nouveau régime d’Al-Qaïda à Damas à ses diktats.

Décès dus aux sanctions des Etats-Unis et de l’Union européenne dans le monde, 1970-2021.

Le deuxième coup d’État commandité par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale eut lieu en Iran avec le renversement, en août 1953, du gouvernement du Premier ministre Mohammad Mossadegh, qui avait nationalisé le pétrole iranien alors pillé par les compagnies pétrolières britanniques.

L’opération Ajax, comme elle fut appelée, était une opération conjointe de la CIA et du MI6 : la CIA engagea des hommes de main pour organiser des manifestations pro-Shah, transporta des centaines de personnes en bus jusqu’à Téhéran pour participer à de fausses manifestations antigouvernementales et harceler les manifestants pro-Mossadegh.

Ce coup d’État rétablit au pouvoir le Shah, détesté de tous, qui facilita aussitôt la poursuite du pillage de son pays par les compagnies pétrolières occidentales.

La récente intervention américaine en Iran, allant de la subversion aux menaces ouvertes d’invasion, n’est qu’une nouvelle répétition des actions menées par Washington dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

Prétextes impériaux

Concernant le Venezuela, son pétrole est resté aux mains des compagnies pétrolières américaines jusqu’à la nationalisation du secteur par le gouvernement en 1976, à l’instar de nombreux autres pays producteurs de pétrole à cette époque.

D’autres nationalisations ont suivi sous la présidence d’Hugo Chávez en 2008. Les sanctions américaines se sont intensifiées régulièrement et, en 2014, sous l’administration non moins impérialiste de Barack Obama, elles ont atteint des niveaux sans précédent.

C’est la même année qu’Obama a pris le contrôle des champs pétrolifères syriens. De nouvelles sanctions ont été imposées sous la première administration Trump, puis sous celle de Biden, et la subversion américaine visant à un changement de régime au Venezuela n’a jamais faibli.

La cacophonie de prétextes impériaux éculés invoqués pour renverser ces gouvernements va des accusations de terrorisme (comme en Syrie et, auparavant, en Libye) au trafic de drogue (Venezuela et Colombie) et à la répression de la démocratie (Iran), sans oublier les accusations ridicules de possession d’armes de destruction massive, utilisées contre l’Irak pour justifier l’invasion et l’occupation impérialistes depuis 2003.

Dans le cas du Groenland, Trump a ajouté un argument inédit, sans précédent en droit international : ce territoire serait « vital pour la sécurité nationale des États-Unis ».

L’enlèvement de Maduro est loin d’être un crime nouveau. Les États-Unis ont déjà kidnappé plusieurs présidents et les ont destitués : Manuel Noriega, ancien protégé et homme de main des États-Unis, en 1990 ; et, avec la complicité de la France, Jean-Bertrand Aristide, président haïtien démocratiquement élu, en 2004, après que ce dernier eut exigé des réparations de la France, qui avait spolié le pays de milliards de dollars.

Coups d’État soutenus par les États-Unis

En ce qui concerne les changements de régime et les coups d’État soutenus par la CIA, la liste depuis la Seconde Guerre mondiale se compte par dizaines, notamment en Amérique latine, et est alimentée par le pétrole et les minéraux que convoitent les États-Unis.

Dans son ouvrage classique de 1970, Les Veines ouvertes de l’Amérique latine, le journaliste et historien latino-américain de renom, Eduardo Galeano, a recensé certains des coups d’État commandités par les États-Unis au cours des années 1960 :

« La richesse en fer de la vallée de Paraopeba au Brésil a renversé deux présidents – Janio Quadros et João Goulart – avant que le maréchal Castelo Branco, qui s’est autoproclamé dictateur en 1964, ne la cède gracieusement à la compagnie minière américaine Hanna… Au Pérou, en 1968, la page 11 de l’accord que le président Fernando Belaúnde Terry avait signé avec une filiale de Standard Oil a mystérieusement disparu ; Le général Juan Velasco Alvarado renversa Belaúnde, prit le pouvoir et nationalisa les puits et la raffinerie de l’entreprise… Les fréquents coups d’État en Argentine éclatent avant ou après chaque offre de concessions pétrolières. Le cuivre joua un rôle loin d’être mineur dans l’aide militaire disproportionnée accordée par le Pentagone au Chili avant la victoire électorale de la coalition de gauche de Salvador Allende… En 1964, Che Guevara me montra, dans son bureau à La Havane, que Cuba sous Batista ne se résumait pas au sucre : la fureur aveugle de l’Empire contre la révolution s’expliquait mieux, selon lui, par les importants gisements de nickel et de manganèse de Cuba. Les réserves de nickel des États-Unis ont ensuite diminué des deux tiers suite à la nationalisation de Nicaro Nickel et aux menaces du président Johnson d’imposer un embargo sur les exportations françaises de métaux si la France achetait du nickel à Cuba… Les ressources minières ont largement contribué à la chute du gouvernement socialiste de Cheddi Jagan, qui, fin 1964, avait de nouveau remporté la majorité des suffrages dans ce qui était alors la Guyane britannique. Le pays aujourd’hui appelé Guyana est le quatrième producteur mondial de bauxite et le troisième producteur de manganèse d’Amérique latine. La CIA a joué un rôle déterminant dans la défaite de Jagan. Arnold Zander, meneur de la grève qui servit de provocation et de prétexte pour empêcher la victoire électorale de Jagan, admit par la suite publiquement que son syndicat avait reçu des fonds importants de l’une des fondations de la CIA. »

Rien de ce qui s’est passé le mois dernier n’est nouveau. Washington craint sans doute qu’une attaque américaine contre l’Iran n’incite le pays à bombarder des puits de pétrole dans le Golfe, perturbant ainsi le marché pétrolier. L’Iran a déjà menacé de frapper les bases américaines dans la région, disséminées dans les pays arabes producteurs de pétrole et en Jordanie.

Les États-Unis s’emploient déjà à contrôler le pétrole libyen, après avoir soutenu le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011 avec leurs alliés européens, ainsi que les champs pétroliers syriens et désormais vénézuéliens, le Groenland et le Nigeria étant dans leur ligne de mire. Il s’agit sans doute d’un plan de secours pour contrôler l’approvisionnement mondial en pétrole, hormis celui de la Russie, en cas d’attaque iranienne contre les puits de pétrole du Golfe. Cela permettrait aux États-Unis de perturber plus efficacement l’économie chinoise.

Il pourrait bien s’agir là de l’objectif principal de la « doctrine Donroe » : un projet visant non seulement l’hémisphère occidental, mais le monde entier. Les événements des prochains jours et semaines révéleront probablement l’étendue de ce programme.

Article original en anglais sur Middle East Eye / Traduction MR

*Source : ISM-France