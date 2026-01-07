La guerre US contre le Venezuela a commencé en 2001

Par Vijay Prashad (revue de presse : Chronique de Palestine – 3 janvier 2036)*

Les attaques américaines actuelles contre le Venezuela s’inscrivent dans un processus de deux décennies mené par les États-Unis et la droite vénézuélienne pour saper le projet bolivarien et sa décision audacieuse d’utiliser les richesses pétrolières du pays pour l’amélioration de la situation de son peuple.

Les États-Unis n’ont pas de problème avec le Venezuela en soi, ni avec le pays, ni avec son ancienne oligarchie. Le problème du gouvernement américain et de sa classe d’entreprises est le processus mis en place par le premier gouvernement du président vénézuélien Hugo Chávez.

En 2001, le processus bolivarien de Chávez a adopté une loi appelée Loi organique sur les hydrocarbures, qui affirmait la propriété de l’État sur toutes les réserves de pétrole et de gaz, confiait les activités en amont de l’exploration et de l’extraction aux entreprises contrôlées par l’État, mais autorisait les entreprises privées – y compris les entreprises étrangères – à participer aux activités en aval (telles que le raffinage et la vente).

Le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves pétrolières du monde, avait déjà nationalisé son pétrole par le biais de lois en 1943, puis à nouveau en 1975. Cependant, dans les années 1990, dans le cadre des réformes néolibérales poussées par le Fonds monétaire international (FMI) et par les grandes compagnies pétrolières américaines, l’industrie pétrolière a été largement privatisée.

Lorsque Chávez a promulgué la nouvelle loi, l’État a repris le contrôle de l’industrie pétrolière (dont les ventes de pétrole à l’étranger représentaient 80 % des recettes extérieures du pays).

Cela a profondément irrité les compagnies pétrolières américaines – en particulier ExxonMobil et Chevron – qui ont fait pression sur le gouvernement du président américain George W. Bush pour qu’il agisse contre Chávez. Les États-Unis ont tenté d’organiser un coup d’État pour renverser Chávez en 2002, qui a duré quelques jours, et ont ensuite poussé la direction corrompue de la compagnie pétrolière vénézuélienne à lancer une grève pour nuire à l’économie vénézuélienne (ce sont finalement les travailleurs qui ont défendu l’entreprise et l’ont reprise à la direction).

Chávez a résisté à la fois à la tentative de coup d’État et à la grève parce qu’il bénéficiait du soutien massif de la population.

Maria Corina Machado, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2025, a créé un groupe appelé Sumaté (« Rejoignez-nous »), qui a proposé un référendum révocatoire. Environ 70 % des électeurs inscrits se sont rendus aux urnes en 2004 et une grande majorité (59 %) a voté pour le maintien de Chávez à la présidence.

Mais ni Machado ni ses soutiens américains (y compris les compagnies pétrolières) n’ont pu se reposer sur leurs lauriers. De 2001 à aujourd’hui, ils ont tenté de renverser le processus bolivarien, afin de remettre au pouvoir les compagnies pétrolières américaines.

La question du Venezuela n’est donc pas tant celle de la « démocratie » (un mot galvaudé qui se vide de son sens) que celle de la lutte des classes internationale entre le droit du peuple vénézuélien à contrôler librement son pétrole et son gaz et celui des compagnies pétrolières américaines à dominer les ressources naturelles vénézuéliennes.

Le processus bolivarien

Lorsque Hugo Chávez est apparu sur la scène politique dans les années 1990, il a captivé l’imagination de la plupart des Vénézuéliens, en particulier de la classe ouvrière et de la paysannerie. La décennie a été marquée par les trahisons spectaculaires des présidents qui avaient promis de protéger le pays riche en pétrole de l’austérité imposée par le FMI et qui ont ensuite adopté ces mêmes propositions du FMI.

Peu importe qu’ils soient sociaux-démocrates (comme Carlos Andrés Pérez de l’Action démocratique, président de 1989 à 1993) ou conservateurs (comme Rafael Caldera de la Démocratie chrétienne, président de 1994 à 1999).

L’hypocrisie et la trahison définissaient le monde politique, tandis que de fortes inégalités (l’indice de Gini atteignant le chiffre stupéfiant de 48,0) s’emparaient de la société. Le mandat de Chávez (qui a remporté les élections avec 56 % contre 39 % pour le candidat des anciens partis) était contre cette hypocrisie et cette trahison.

Le fait que les prix du pétrole soient restés élevés de 1999 (date de son entrée en fonction) à 2013 (date de sa mort, à 58 ans, très jeune) a aidé Chávez et le processus bolivarien.

Après s’être emparé des revenus pétroliers, Chávez les a utilisés pour réaliser des avancées sociales phénoménales.

Tout d’abord, il a mis en place un ensemble de programmes sociaux de masse (misiones) qui ont réorienté les revenus pétroliers pour répondre aux besoins humains fondamentaux tels que les soins de santé primaires(Misión Barrio Adentro), l’alphabétisation et l’enseignement secondaire pour la classe ouvrière et la paysannerie (Misión Robinson, Misión Ribas, et Misión Sucre), la souveraineté alimentaire (Misión Mercal puis PDVAL), et le logement (Gran Misión Vivienda).

L’État a été remodelé pour devenir un vecteur de justice sociale et non un instrument permettant d’exclure la classe ouvrière et la paysannerie des gains du marché.

Au fur et à mesure que ces réformes avançaient, le gouvernement s’est efforcé de renforcer le pouvoir populaire par le biais d’instruments participatifs tels que les communes(comunas). Ces communes sont d’abord nées d’assemblées consultatives populaires(consejos comunales), puis se sont transformées en organes populaires chargés de contrôler les fonds publics, de planifier le développement local, de créer des banques communales et de former des entreprises coopératives locales (empresas de producción social).

Les communes représentent l’une des contributions les plus ambitieuses du processus bolivarien : un effort – inégal mais historiquement significatif – pour construire le pouvoir populaire comme une alternative durable au pouvoir oligarchique.

La guerre hybride imposée par les États-Unis au Venezuela

En 2013-2014, deux événements ont profondément menacé le processus bolivarien : d’une part, la mort prématurée d’Hugo Chávez, sans aucun doute le moteur de l’énergie révolutionnaire dans le pays, et d’autre part, l’effondrement lent puis constant des recettes pétrolières.

Chávez a été remplacé à la présidence par l’ancien ministre des affaires étrangères et syndicaliste Nicolás Maduro, qui a tenté de maintenir le cap, mais a été confronté à un défi de taille lorsque les prix du pétrole, qui avaient culminé en juin 2014 à environ 108 USD le baril, ont chuté de manière spectaculaire en 2015 (moins de 50 USD), puis en janvier 2016 (moins de 30 USD).

Pour le Venezuela, qui dépendait des ventes de pétrole brut à l’étranger, cette chute a été catastrophique.

Le processus bolivarien n’a pas pu revoir la redistribution dépendante du pétrole (non seulement à l’intérieur du pays mais aussi dans la région, notamment par le biais de PetroCaribe) ; le pays est resté prisonnier de sa dépendance à l’égard des exportations de pétrole et, par conséquent, des contradictions liées à son statut d’État rentier.

De même, le processus bolivarien n’a pas exproprié la richesse des classes dominantes, qui continuent de peser lourdement sur l’économie et la société, empêchant ainsi une transition complète vers un projet socialiste.

Avant 2013, les États-Unis, leurs alliés européens et les forces oligarchiques d’Amérique latine avaient déjà forgé leurs armes pour une guerre hybride contre le Venezuela. Après que Chávez a remporté sa première élection en décembre 1998 et avant qu’il ne prenne ses fonctions l’année suivante, le Venezuela a connu une fuite accélérée des capitaux, l’oligarchie vénézuélienne ayant emporté ses richesses à Miami.

Pendant la tentative de coup d’État et le lock-out pétrolier, la fuite des capitaux s’est accentuée, ce qui a affaibli la stabilité monétaire du Venezuela.

Le gouvernement des États-Unis a commencé à mettre en place un dispositif diplomatique pour isoler le Venezuela, en qualifiant le gouvernement de problème et en mettant en place une coalition internationale contre lui. Cela a conduit, en 2006, à restreindre l’accès du Venezuela aux marchés internationaux du crédit.

Les agences de notation, les banques d’investissement et les institutions multilatérales ont régulièrement augmenté les coûts d’emprunt, rendant le refinancement plus difficile bien avant que les États-Unis n’imposent des sanctions formelles au Venezuela.

Après la mort de Chávez et la baisse des prix du pétrole, les États-Unis ont entamé une guerre hybride ciblée contre le Venezuela.

La guerre hybride désigne l’utilisation coordonnée de la coercition économique, de l’étranglement financier, de la guerre de l’information, de la manipulation juridique, de l’isolement diplomatique et de la violence sélective, déployée pour déstabiliser et renverser des projets politiques souverains sans qu’il soit nécessaire de procéder à une invasion à grande échelle.

Son objectif n’est pas la conquête territoriale mais la soumission politique: la discipline des États qui tentent une redistribution, une nationalisation ou une politique étrangère indépendante.

La guerre hybride opère par le biais de l’armement de la vie quotidienne. Les attaques monétaires, les sanctions, les pénuries, les récits des médias, la pression des ONG, le harcèlement judiciaire(lawfare) et les crises de légitimité sont conçus pour éroder la capacité de l’État, épuiser le soutien populaire et briser la cohésion sociale. Les souffrances qui en résultent sont alors présentées comme la preuve d’un échec interne, masquant l’architecture externe de la coercition.

C’est précisément ce à quoi le Venezuela est confronté depuis que les États-Unis ont illégalement imposé des sanctions financières au pays en août 2017, sanctions qui ont ensuite été renforcées par des sanctions secondaires en 2018.

En raison de ces sanctions, le Venezuela a été confronté à la perturbation de tous les systèmes de paiement et canaux commerciaux et à la surconformité forcée aux réglementations américaines.

Pendant ce temps, les médias occidentaux ont systématiquement minimisé les sanctions, tout en amplifiant l’inflation, les pénuries et les migrations comme des phénomènes purement internes, renforçant ainsi le discours sur le changement de régime.

L’effondrement du niveau de vie au Venezuela entre 2014 et 2017 ne peut être dissocié de cette stratégie stratifiée d’asphyxie économique.

Attaques de mercenaires, sabotage du réseau électrique, création d’un conflit généré au profit d’ExxonMobil entre la Guyane et le Venezuela, invention d’un président alternatif (Juan Guaidó), attribution du prix Nobel de la paix à une personne appelant à la guerre contre son propre pays (Machado), tentative d’assassinat du président, bombardements de bateaux de pêche au large des côtes vénézuéliennes, saisie des pétroliers quittant le Venezuela, constitution d’une armada au large des côtes du pays… chacun de ces éléments est destiné à créer un climat d’insécurité et d’insécurité : chacun de ces éléments est destiné à créer une tension neurologique au sein du Venezuela conduisant à l’abandon du processus bolivarien au profit d’un retour à 1998 puis d’une annulation de toute loi sur les hydrocarbures promettant la souveraineté du pays.

Si le pays devait revenir à 1998, comme le promet Maria Corina Machado, tous les acquis démocratiques des misiones et des comunas ainsi que de la Constitution de 1999 seraient invalidés. En effet, Machado a déclaré qu’un bombardement américain de ses compatriotes vénézuéliens serait « un acte d’amour ».

Le slogan de ceux qui veulent renverser le gouvernement est « En avant vers le passé ».

En octobre 2025, Maduro a déclaré en anglais à un public de Caracas : « écoutez-moi, pas de guerre, oui à la paix, au peuple des États-Unis ». Le soir même, dans un discours radiodiffusé, il a lancé un avertissement : « Non au changement de régime, qui nous rappelle tant les guerres interminables et ratées en Afghanistan, en Irak, en Libye, etc. Non aux coups d’État orchestrés par la CIA ».

La phrase « pas de guerre, oui à la paix » a été reprise sur les réseaux sociaux et remixée dans des chansons. M. Maduro est apparu à plusieurs reprises lors de rassemblements et de réunions, la musique enflammée, chantant « pas de guerre, oui à la paix » et, à une occasion au moins, portant un chapeau avec ce message.

Vijay Prashad est un historien, auteur et journaliste indien, directeur des Etudes Internationales au Trinity College.

Il a dirigé la publication de « Letters to Palestine » (Verso). Son compte Twitter.

*Source et Traduction : Chronique de Palestine

Version originale : 2 janvier 2025 – People Dispatch