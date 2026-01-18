Trump annonce la composition du « Conseil de la paix » pour Gaza

Par Al Mayadeen (revue de presse : ISM-France - 17 janvier 2026)*

Le président américain Donald Trump a officiellement dévoilé la composition du nouveau « Conseil de la paix » pour Gaza.

Ce conseil s’inscrit dans un plan plus vaste en 20 points qui entend mettre fin à la guerre israélienne contre Gaza, en recentrant les efforts sur la reconstruction et ce que les États-Unis appellent la « démilitarisation », plutôt que sur la simple surveillance du cessez-le-feu.

Parmi les personnalités annoncées figurent le secrétaire d’État Marco Rubio, l’envoyé spécial Steve Witkoff et le conseiller principal et gendre de Trump, Jared Kushner.

Parallèlement, la Maison Blanche a confirmé la nomination du général de division américain Jasper Jeffers au poste de commandant de la Force internationale de stabilisation (FIS), une unité multinationale chargée de superviser les initiatives de « démilitarisation » et, selon les informations disponibles, d’assurer l’acheminement sécurisé de l’aide humanitaire et du matériel de reconstruction. Mission des Forces de sécurité israéliennes (FSI) et rôle du « Conseil de la paix »

« Instaurer la sécurité, préserver la paix et créer un environnement durable exempt de terrorisme », a déclaré la Maison Blanche vendredi, précisant que les FSI seront responsables des opérations de sécurité sur le terrain à Gaza.

Personnages clés et leurs rôles

Parmi les principaux membres nommés au sein de l’équipe exécutive du Conseil de la paix figurent l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair (1), l’homme d’affaires américain Marc Rowan, le président du Groupe de la Banque mondiale Ajay Banga et Robert Gabriel, conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis.

Chaque membre du Conseil supervisera des domaines spécifiques, notamment la gouvernance, la reconstruction économique, la diplomatie régionale, le développement des infrastructures et la mobilisation de capitaux.

Aryeh Lightstone et Josh Gruenbaum ont été nommés conseillers principaux pour gérer la mise en œuvre opérationnelle du Conseil.

Le diplomate bulgare Nickolay Mladenov sera le Haut Représentant pour Gaza et assurera la liaison entre le Conseil et le Comité national pour l’administration de Gaza (CNAG), nouvellement créé.

Ce comité sera dirigé par Ali Shaath, un Palestinien expérimenté dans le développement de la zone.

Pour appuyer ce cadre, un Conseil exécutif pour Gaza est en cours de création. Il comprendra notamment Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan et Nickolay Mladenov, ainsi que plusieurs personnalités régionales et internationales.

Parallèlement, les ministères des Affaires étrangères d’Égypte, du Qatar et de Turquie ont publié une déclaration conjointe confirmant la formation d’un comité technocratique palestinien, dirigé par Ali Shaath, chargé de gérer les affaires intérieures de Gaza pendant la transition.

(1) Lire : Tony Blair Should Be on Trial for War Crimes, Not Running Gaza (Tony Blair devrait être jugé pour crimes de guerre, et non pas diriger Gaza).

