Opinion : L'obsession arabe pour la conspiration et la politique de l'auto-accusation

Par An-Nahar (revue de presse - 9 janvier 2026)*

Depuis que le monde arabe s'est séparé de l'Empire ottoman et est apparu sur la scène politique au début du 20ème siècle, l'idée de complot a dominé ses acteurs politiques, surtout parce que cette idée a été renforcée sur le terrain avec la soumission du Levant (la région arabe orientale) au contrôle des puissances coloniales.

Cependant, il faut noter que ce "complot" était public, avec la publication de l'Accord Sykes-Picot (1916) et de la Déclaration Balfour (1917), et à travers les mouvements d'armées et la lutte pour l'influence de l'époque entre les puissances occidentales. Cela incluait la facilitation de l'immigration juive à grande échelle en Palestine et l'établissement de structures institutionnelles pour le mouvement sioniste là-bas, sachant que tout cela était détaillé dans les écrits de ses dirigeants et dans les résolutions de son Premier Congrès (Bâle, Suisse, 1897).

Ainsi, d'un point de vue stratégique, tout était clair et public, contrairement à certains détails qui sont restés secrets. Mais cela ne signifie pas que tout ce qui s'est passé était un complot caché, sans nier l'existence de conspirations politiques en général. Peut-être que le secret dans ce contexte avait un rôle fonctionnel, visant à exagérer la puissance des acteurs occidentaux, et à dissimuler les rôles des acteurs locaux qui ont suivi ces plans publics et clairs et les ont facilités.

Le point est que la plupart des développements ou transformations historiques qui ont eu lieu dans l'Est arabe n'étaient pas le résultat de complots secrets, mais plutôt le résultat d'idées et d'arrangements publics. Cela inclut l'expansion et l'enracinement de la colonisation sioniste en Palestine, l'intervention syrienne au Liban (1976), l'invasion états-unienne de l'Irak (2003), et la facilitation de l'influence croissante de l'Iran en Irak, en Syrie et au Liban, à partir de sa prise de contrôle de l'Irak après la chute du régime de Saddam Hussein (2003).

Ainsi, les conséquences de la guerre d'extermination brutale qu'Israël a menée contre les Palestiniens à Gaza ont également dominé l'agenda du camp extrême-droite religieux-nationaliste israélien. Le gouvernement Netanyahu a maintes fois menacé de démanteler l'État palestinien, de dominer la Palestine "du fleuve à la mer", et de se débarrasser de nombre de Palestiniens possibles, en les déplaçant par des moyens coercitifs ou subtils, directs ou indirects.

Le point est que tout à propos de notre situation est connu : la nature des forces compétitives au sein et au-dessus des pays de l'Est arabe ; les défis et dangers auxquels elles font face ; et leurs défauts structurels. Il y a même eu des conférences et séminaires organisés pour présenter et discuter de ces questions, en plus des livres et de la couverture médiatique qui les ont documentés.

Ici, nous pouvons nous rappeler plusieurs conspirations ou "plans". Certains ont évoqué la "Commission Trilatérale", dirigée par Zbigniew Brzezinski, qui a servi en tant que Conseiller à la sécurité nationale des États-Unis sous le président Jimmy Carter (1977-1981). La Commission a été créée au début des années 1970 et comprenait des politiciens et des leaders d'opinion des États-Unis, d'Europe et du Japon. On disait que son objectif était de renforcer le contrôle global, y compris sur le monde arabe, comme si cela était une affaire secrète ou surprenante, ou comme si cette Commission ajoutait ou soustrayait quoi que ce soit à cette réalité.

Brzezinski a également publié un livre intitulé "Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era" (1970), dans lequel il a prédit l'effondrement imminent de l'Union soviétique (deux décennies avant qu'il ne se produise), en raison de son échec dans trois domaines : l'aspiration humaine à la liberté, la question des nationalités, et le progrès technologique, ainsi que son incapacité à affronter le modèle représenté par les États-Unis dans ces domaines. Cet effondrement s'est effectivement produit au début des années 1990, soudainement et pacifiquement, en raison de la décadence intérieure de l'Union soviétique, non pas à cause d'un complot.

L'ancien président américain Richard Nixon a également publié un livre intitulé "La vraie guerre" (début des années 1990), souvent traduit en arabe par "L'Opportunité d'Or". Dans lequel il affirmait que les conditions étaient devenues mûres pour que les États-Unis consolident leur position en tant que seule superpuissance mondiale, surtout au Moyen-Orient, suite à l'effondrement de l'Union soviétique.

Peut-être le plus marquant de ces plans étaient ceux promus par les "néoconservateurs" pendant la présidence de George W. Bush (2001-2009), concernant la région arabe. Ils ont exploité les événements du 11 septembre 2001, arguant que les États-Unis devaient utiliser la force pour imposer des arrangements compatibles avec leurs intérêts (et ceux d'Israël). Cela a été présenté dans ce qui a été appelé le "Projet pour le Nouveau Siècle Américain", soutenu par leur influence dans l'administration américaine et à l'intérieur de la Maison-Blanche et des Départements d'État et de Défense.

Le président Bush a également présenté son plan pour "répandre la démocratie" dans le monde arabe (2002), pour imposer une réforme politique, suivi par son plan pour établir un "Grand Moyen-Orient" (2003). Cela est différent du plan de "Nouveau Moyen-Orient" qui a été proposé pendant l'administration Clinton dans les années 1990. Tous ces plans étaient publics, publiés, et même discutés directement avec les gouvernements arabes.

Lors de son premier mandat (2017-2021), le président américain Donald Trump a introduit son plan connu sous le nom de "Deal du Siècle" (2019), avec l'objectif de retirer la question palestinienne des agendas arabes et internationaux, de consolider la légitimité d'Israël dans la région, et d'abandonner le rôle des États-Unis en tant que parrain des négociations de paix, tout en imposant unilatéralement des dictats israéliens sur les Palestiniens.

Aussi, lors de son second mandat, Trump n'a pas caché ses plans, alignés avec la vision de Netanyahu pour réduire autant que possible la population palestinienne à Gaza, et pour changer la réalité de la bande de Gaza en créant une "Riviera" (une zone touristique et économique) sur ses ruines. Il a proposé des idées similaires pour le sud du Liban et la Syrie également.

Ainsi, il n'y a pas de complots ou de plans secrets, tout est presque au grand jour. Les faibles ne valent pas la peine d'être conspirés contre, ce qui signifie que le problème se trouve en nous : dans la détérioration de nos conditions, la marginalisation de nos sociétés, le retard et la corruption de nos administrations, et par-dessus tout, parmi nous se trouvent ceux qui dépeignent des défaites comme des victoires, qui rêvent de revenir à l'ère du califat ou à al-Andalus (l'Espagne musulmane médiévale), et nous marchons souvent, de nos propres pieds, vers notre propre ruine.

