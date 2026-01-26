Le bloc politique dominant d'Irak nomme l'ancien premier ministre al-Maliki comme son candidat

Revue de presse : An-Nahar (25 janvier 2026)*

Le bloc politique dominant d'Irak a annoncé samedi qu'il avait nommé l'ancien premier ministre Nouri al-Maliki comme son candidat pour le poste de premier ministre.

L'annonce est survenue après que le Premier ministre par intérim Mohammed Shia al-Sudani, dont le bloc a remporté la plus grande part de sièges aux élections législatives de novembre, s'est retiré plus tôt ce mois-ci. Cela a ouvert la voie à al-Maliki après que les deux ont concouru pour le soutien du Cadre de Coordination, un ensemble de partis chiites.

Selon la constitution irakienne, un président est élu par le parlement, qui nomme ensuite un premier ministre, chargé de former un nouveau gouvernement.

Le Cadre de Coordination a appelé le parlement à convoquer une séance pour élire le président. Le bloc a cité l'expérience politique et administrative d'al-Maliki en le nommant comme son candidat préféré.

Al-Maliki, qui a d'abord été premier ministre en 2006, est le seul premier ministre irakien à avoir exercé un deuxième mandat depuis qu'une invasion dirigée par les États-Unis a renversé Saddam Hussein en 2003. Sa candidature pour un troisième mandat a échoué après avoir été accusé de monopoliser le pouvoir et d'aliéner les sunnites et les kurdes.

Sa sélection est susceptible d'être polarisante, particulièrement parmi la communauté sunnite d'Irak

Le Conseil Politique National d'Irak, une coalition de partis sunnites, dans une déclaration a appelé le Cadre de Coordination à assumer « la responsabilité historique » et a mis en garde contre le recyclage des dirigeants « dont les expériences passées ont échoué » à atteindre la stabilité ou restaurer la confiance publique.

Cependant, l'Alliance sunnite Azm, un parti sunnite influent, a rejeté la déclaration du conseil et a exprimé son soutien à al-Maliki, soulignant une division au sein du bloc politique sunnite sur la nomination et reflétant des divisions politiques plus larges dans le pays.

Le prochain gouvernement devra probablement faire face à des pressions accrues à la fois des États-Unis et de l'Iran et devra jongler avec la délicate question du sort des groupes armés non étatiques.

Les États-Unis poussent l'Irak à désarmer les groupes soutenus par l'Iran — une proposition difficile, étant donné le pouvoir politique que beaucoup d'entre eux détiennent et l'opposition probable de l'Iran à une telle étape.

Désarmer les groupes, dont beaucoup ont combattu contre le groupe État islamique lorsque celui-ci a balayé l'Irak il y a dix ans, est susceptible de rencontrer une opposition interne au milieu de craintes accrues d'une résurgence de l'EI en raison de l'instabilité en Syrie voisine.

L'armée américaine a déclaré mercredi avoir commencé à transférer certains des 9 000 détenus de l'EI détenus dans plus d'une douzaine de centres de détention dans le nord-est de la Syrie vers des centres de détention en Irak

*Source : An-Nahar