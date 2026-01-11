Elections municipales 2026: l’avenir de la Palestine, un enjeu central!

Campagne BDS France (9 janvier 2O26)*

La paix n’est pas un état naturel : elle est une construction humaine. Elle constitue la finalité même de la politique et ne peut exister que par le respect du droit et de la justice.

A travers les compétences des municipalités, les collectivités territoriales peuvent, à leur échelle, contribuer à faire respecter le droit international.

Les maires et les équipes municipales disposent de leviers concrets : résolutions, interpellations des autorités supérieures, soutien aux associations, financements éthiques, formation, éducation.

Ne pas les utiliser n’est pas neutre. C’est un choix politique.

Demandez à vos candidat.es aux élections municipales 2026 de s'engager pour la Palestine !

Moi, citoyen-ne français-e, je condamne les violations graves du droit international et des droits humains, notamment les crimes de colonisation, d’apartheid, de nettoyage ethnique et de génocide, commis par Israël à l’encontre du peuple palestinien.

Aux élections municipales, je donnerai ma voix aux candidates et candidats qui s’engagent à agir, dans le cadre de leurs compétences, pour la défense des droits du peuple palestinien et le respect du droit international.

Le 26 janvier 2024 La Cour Internationale de Justice reconnaît le risque plausible de génocide de la population palestinienne à Gaza

Le 19 juillet 2024, la CIJ a déclaré que l’occupation et la colonisation israéliennes, illégales, doivent cesser et que les États ne doivent apporter « ni aide ni assistance » au maintien de cette situation illégale

Le 18 septembre 2024, l’Assemblée générale de l’ONU a voté une résolution qui exige la fin de l’occupation israélienne du territoire palestinien et le démantèlement des colonies avant le 18 septembre 2025.

En septembre 2025 une Commission d’enquête indépendante de l’ONU confirme qu’Israël commet un crime de génocide à l’encontre du peuple palestinien de Gaza.

Israël poursuit ses violations du cessez-le-feu annoncé le 10 octobre 2025, l’armée israélienne occupe encore près de 60 % de Gaza, poursuit les bombardements, maintient le blocus illégal privant 2 millions de Palestinien-nes d’aide humanitaire et de matériaux essentiels à la reconstruction.

En Cisjordanie occupée, et à Jérusalem-Est, la colonisation et les violences se poursuivent. Forces israéliennes et colons mènent des attaques de villages, des fusillades, des destructions de maisons, d’arbres et de terres agricoles, ainsi que des accaparements de terres.

Les villes de Bruxelles et Belfast ont suspendu les contrats publics avec des entreprises complices des crimes de colonisation contre le peuple palestinien

Barcelone a rompu ses liens institutionnels avec Israël, a reconnu le génocide à Gaza et a ordonné l’arrêt de transfert d’armes vers Israël.

À ce titre, je demande aux candidates et candidats de s’engager à mettre en œuvre les mesures suivantes :

Faire adopter un vœu du conseil municipal en faveur du respect des droits humains et du droit international pour le peuple palestinien.

Suspendre tout jumelage ou partenariat municipal avec des institutions ou collectivités israéliennes.

Adopter une charte éthique pour le respect des droits humains applicable aux marchés publics et aux choix de partenaires de la commune, en excluant des entreprises impliquées directement ou indirectement dans des activités constitutives de crimes de colonisation ou d’apartheid.

Soutenir les initiatives locales de solidarité avec le peuple palestinien (manifestations, actions culturelles, humanitaires ou d’information).

Interpeller les autorités nationales et européennes afin que la France respecte et fasse respecter le droit international en Palestine.

Veiller à ce qu’aucun financement municipal ne contribue à des activités contraires aux droits humains.

Promouvoir l’éducation aux droits humains, notamment par des actions de sensibilisation ouvertes au public.

Je souhaite que la ville dans laquelle je vis promeuve la justice, la liberté et la paix pour tous les peuples.

*Source, et pour signer cet appel :

https://palestine.risefor.org/s/elections-municipales-palestine-enjeu-central-6895

Cette campagne est portée par BDS France