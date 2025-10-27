Mark Safaya, l'envoyé américain en Irak : un plan pour restaurer la grandeur du pays

Revue de presse : tesaaworld (25 octobre 2025)*

Dans une démarche controversée, le président américain Donald Trump a annoncé la nomination de Mark Safaya, un homme d'affaires américain d'origine irakienne, en tant qu'envoyé spécial des États-Unis en Irak.

Cette décision intervient quelques jours après une annonce surprise, suscitant de nombreuses questions sur le parcours atypique de Safaya.

Safaya a déclaré dans des propos rapportés par le journal "Kaldan Press" : "Je veux rendre l'Irak grand à nouveau".

Il a ajouté qu'il s'efforçait d'atteindre la paix et la stabilité en Irak en établissant des relations solides avec les États-Unis, soulignant que l'Irak connaît une amélioration continue et possède un potentiel illimité de croissance et de développement.

Safaya, qui est connu pour être un homme d'affaires prospère dans le secteur de la vente de marijuana dans l'État du Michigan, voit sa nomination à ce poste comme atypique compte tenu de son parcours commercial éloigné du monde de la politique et de la diplomatie.

Il possède une chaîne de magasins "Live & Bad" pour la vente de marijuana dans des villes comme Center Line et Hazel Park dans la région de Detroit.

Il n'a également aucune expérience gouvernementale antérieure, mais Trump l'a loué pour sa capacité à comprendre les relations américano-irakiennes et pour son rôle dans la campagne électorale de Trump, en particulier pour attirer les voix des musulmans américains dans l'État du Michigan.

Alors que la nomination de Safaya suscite une certaine controverse dans les milieux politiques et médiatiques, Trump estime qu'il a une compréhension profonde des défis auxquels l'Irak est confronté et qu'il a la capacité de jouer un rôle central dans le renforcement des relations entre Bagdad et Washington.

Le parcours de Safaya et son impact sur les relations irako-américaines

Bien que Safaya ne soit pas connu pour son expérience politique ou diplomatique, sa nomination indique le désir de Trump d'apporter des changements significatifs à la politique américaine envers l'Irak.

Safaya devrait faire face à de grands défis, notamment en raison des tensions persistantes dans la région et de la difficulté à établir la stabilité en Irak.

Si Safaya réussit à renforcer les liens entre l'Irak et les États-Unis, il pourrait jouer un rôle majeur dans la redéfinition des relations entre les deux pays, en accord avec les aspirations de Trump de "restaurer la grandeur de l'Irak".

Mais la question la plus importante demeure : un homme d'affaires atypique peut-il relever les défis politiques et diplomatiques de ce poste vital ?

*Source : tesaaworld