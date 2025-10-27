Quatre milices soutenues par Israël & les États arabes planifient la “Nouvelle Gaza” & l’éradication du Hamas

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 26 octobre 2025)*

Depuis le cessez-le-feu, le Hamas affronte des milices soutenues par Israël à Gaza et planifierait la “plus grande” répression à ce jour.

Selon un rapport publié par Sky News le 25 octobre, Israël soutient quatre milices, dans le cadre d’un projet destiné à renverser le Hamas et à créer une “nouvelle Gaza”.

Ces groupes armés, qui mènent en permanence des attaques contre le Hamas au nom d’Israël, opèrent actuellement le long de la ligne jaune du plan de cessez-le-feu de Washington, dans une zone contrôlée par Israël.

“Nous avons un projet officiel —, moi, [Yasser] Abu Shabab, [Rami] Khalas et [Ashraf] al-Mansi”,

a déclaré à Sky News le chef de la milice, Hossam al-Astal, un Bédouin palestinien lié à l’Autorité palestinienne (AP).

“Nous sommes tous pour la ‘nouvelle Gaza’. Bientôt, nous prendrons le contrôle total de la bande de Gaza et nous unirons sous une même bannière”, a-t-il ajouté.

Selon des images géolocalisées par Sky News, le quartier général de la milice d’Astal, situé à Khan Yunis, dans le sud de Gaza, se trouve sur une route militaire à moins de 700 mètres d’un avant-poste de l’armée israélienne.

“J’entends le bruit des chars au moment même où je vous parle. Ils sont peut-être en patrouille, mais je ne suis pas inquiet. Ils ne nous attaquent pas et nous ne les attaquons pas... Nous avons convenu, par l’intermédiaire du coordinateur, que nous sommes en zone verte et que celle-ci devra être épargnée par les tirs d’artillerie ou les coups de feu”, a poursuivi Astal.

Il a ajouté que les fusils utilisés par les membres de son gang sont achetés à d’anciens combattants du Hamas sur le marché noir.

“Les munitions et les véhicules, en revanche, sont livrés via le poste-frontière de Kerem Shalom, après coordination avec l’armée israélienne”.

Ce même poste-frontière est également utilisé par Yasser Abu Shabab, un trafiquant de drogue et contrebandier lié à Daech, qui dirige sa propre milice anti-Hamas avec le soutien d’Israël.

Selon Sky News, Astal et Abu Shabab font appel au même concessionnaire automobile pour faire passer des véhicules en contrebande à Gaza. Des inscriptions en hébreu sont visibles sur certains des véhicules utilisés par ces groupes.

La milice d’Abu Shabab serait la plus importante et compterait au moins 2 000 combattants. Elle est basée dans la ville la plus méridionale de Rafah, complètement détruite par les forces israéliennes pendant le génocide.

Rami Khalas (ou Halles), un activiste anti-Hamas affilié au Fatah, dirige également une milice soutenue par Israël dans le nord de Gaza.

Le quatrième leader participant au projet dit “New Gaza” est Ashraf al-Mansi, à la tête d’un groupe dans le nord de Gaza appelé l’Armée populaire. Le groupe de Mansi serait plus faiblement représenté.

Sky News a révélé que ces groupes bénéficient également du soutien des États arabes.

Une photo publiée dans le reportage montre Ghassan al-Duhine, l’adjoint d’Abu Shabab, debout près d’un véhicule immatriculé aux Émirats arabes unis.

De plus, les logos de deux des milices, dont celle dirigée par Astal, sont presque identiques à ceux utilisés par les groupes soutenus par les Émirats arabes unis au Yémen. Les Émirats arabes unis n’ont pas répondu à la demande de commentaires de la chaîne.

Lorsqu’on lui a demandé si les milices reçoivent le soutien des Émirats arabes unis, Astal a déclaré à Sky News :

“Si Dieu le veut, tout s’éclaircira avec le temps. Mais oui, certains pays arabes soutiennent notre projet”.

Concernant les liens avec l’Autorité palestinienne, Astal a déclaré :

“Je compte parmi mon groupe des gens qui sont encore, à ce jour, employées par l’Autorité palestinienne”.

L’Autorité palestinienne, qui a précédemment nié tout lien avec ces milices, n’a pas répondu aux questions de Sky News.

“Très bientôt, si Dieu le veut, vous en serez témoins ; nous deviendrons la nouvelle administration de Gaza. Notre projet s’intitule ‘Nouvelle Gaza’. Il n’y aura plus de guerre, nous serons en paix avec tous, il n’y aura plus de Hamas, plus de terrorisme”, a-t-il ajouté.

Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump, qui participe aux projets de cessez-le-feu et de reconstruction, a récemment utilisé l’expression “Nouvelle Gaza”.

“Des réflexions sont actuellement en cours dans la zone contrôlée par l’armée israélienne, dans la mesure où la sécurité peut y être assurée, afin de commencer la construction d’une nouvelle Gaza, pour offrir aux Palestiniens un lieu où vivre, travailler et se reconstruire”, a-t-il déclaré.

D’autres rapports indiquent par ailleurs que les Arabes ne sont pas disposés à démarrer la reconstruction dans les zones encore contrôlées par le Hamas. Ce plan s’inscrit, selon le Wall Street Journal, dans une stratégie plus large des États-Unis et d’Israël pour diviser Gaza. Selon ces informations, la proposition prévoit de diviser l’enclave en deux zones, l’une sous contrôle israélien et l’autre sous contrôle du Hamas. La reconstruction ne concernerait que la zone contrôlée par Israël, jusqu’à ce que le Hamas soit désarmé et évincé, permettant ainsi de créer une “nouvelle Gaza” sous la surveillance permanente d’Israël.

Le Hamas a sévèrement réprimé les gangs soutenus par Israël. Tout au long des opérations israéliennes, ces groupes, notamment la milice d’Abu Shabab, ont multiplié le pillage de l’aide humanitaire (qu’ils ont imputés au Hamas) et ont fourni aux forces israéliennes des renseignements pour leurs opérations militaires.

À la mi-octobre, les unités du ministère de l’Intérieur de Gaza ont affronté des groupes armés, tuant des dizaines de combattants. De nombreux autres ont été arrêtés. La période d’amnistie annoncée par les autorités de Gaza, réservée aux membres des milices n’ayant pas participé à des meurtres, est désormais expirée.

Selon des sources du ministère de l’Intérieur de Gaza interrogées par Mondoweiss le 21 octobre, le Hamas se prépare à mener sa “plus grande” répression à ce jour contre les milices soutenues par Israël.

“Nos enquêtes ont révélé que ces individus sont impliqués dans des actes de sabotage, des enlèvements, l’exécution de civils, le pillage de l’aide humanitaire, la protection armée de l’occupation et le soutien logistique et matériel de l’occupation”, a déclaré l’une de ces sources.

*Source: The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech