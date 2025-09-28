Une nouvelle flottille pour Gaza est partie de Sicile

Revue de presse : Ouest-France / Newsletter International (27 septembre 2025)*Haut du formulaireBas du formulaire

Une « flottille de la liberté » de dix bateaux chargés d’aide humanitaire et transportant une soixantaine de personnes de quinze nationalités différentes, parmi lesquelles des parlementaires français et d’autres pays européens, a quitté samedi le port de Catane, en Sicile, avec pour objectif de « briser le blocus israélien illégal de Gaza ».

Cette nouvelle flottille, lancée par la Freedom Flotilla Coalition (FFC) et Thousand Madleens to Gaza (TMTG), dont le départ a été retardé de quelques jours, devrait rejoindre les navires de la Global Sumud Flottila, qui ont eux commencé à quitter Catane le 13 septembre et se trouvent actuellement au large de la Crète.

« Ensemble, ces missions civiles signalent que l’exigence de mettre fin au blocus israélien ne peut être réduite au silence ou dissuadée », indiquent FFC et TMTG dans un communiqué posté sur leur site.

« Nous ne nous arrêterons pas »

« Pour la plupart, nos bateaux transportent des fournitures médicales, des denrées alimentaires sèches et du matériel scolaire, car cela a été identifié comme étant parmi les priorités les plus importantes par les Palestiniens sur le terrain », ont expliqué lors d’une conférence de presse samedi à Catane les organisateurs.

« Nous ne nous arrêterons pas, quoi qu’il arrive. Nous naviguons pour briser le blocus illégal d’Israël sur Gaza, qui a privé les Palestiniens de leur autodétermination, leur souveraineté et leur liberté de circulation, entre autres violations des droits humains », a déclaré Tan Safi, la porte-parole de la Freedom Flotilla Coalition (FFC), après avoir rappelé les précédentes tentatives de navires humanitaires pour atteindre Gaza, toutes bloquées par Israël ces derniers mois.

« Les gouvernements ne devraient pas seulement intervenir temporairement en se mobilisant pour leurs propres citoyens avec ces navires qui les accompagnent maintenant, mais aussi pour les Palestiniens à Gaza », a-t-elle ajouté, faisant référence aux navires militaires envoyés par l’Espagne et l’Italie auprès de la Global Sumud Flottila afin de lui porter assistance après qu’elle a subi des attaques de drones dans la nuit de mardi à mercredi.

Sauver des vies

L’eurodéputée française Mélissa Camara a de son côté demandé que les États membres de l’UE « protègent les flottilles afin que nous puissions acheminer l’aide que nous souhaitons apporter à la bande de Gaza pour sauver des vies ».

*Source : Ouest-France