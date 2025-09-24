Avec le navire "Omar al-Mukhtar", la Libye rejoint la flotte de la résistance vers Gaza

Revue de presse ; Sada News (22sptembre 2025)*

Le navire libyen "Omar al-Mukhtar" a quitté la capitale Tripoli hier, dimanche, en direction des eaux territoriales pour rejoindre la flotte mondiale de la résistance visant à briser le blocus israélien imposé à la bande de Gaza depuis 18 ans.

Le navire, qui transporte environ 20 personnes, dont des médecins et des militants des droits humains venant de Libye et de pays occidentaux, a été équipé d'une unité médicale complète au nom du médecin palestinien Hossam Abu Safia pour fournir des soins d'urgence. De plus, la direction libyenne des urgences a mis à disposition un hélicoptère pour sécuriser l'aide pendant la traversée maritime.

L'Omar al-Mukhtar transporte des aides humanitaires comprenant des médicaments, des tentes, de la nourriture pour les enfants et des fournitures essentielles, avec la participation de personnalités éminentes dont l'ancien Premier ministre libyen Omar al-Hassi, ainsi que des militants internationaux, notamment une militante écossaise et une autre canadienne.

Le porte-parole du navire, Nabil Soukni, a confirmé que son départ avait été retardé en raison des mauvaises conditions météorologiques et de certains arrangements logistiques, mais qu'il était désormais entièrement équipé et prêt à naviguer.

Cette initiative coïncide avec le départ de dizaines d'autres navires participant à la flotte, prévue pour se rencontrer bientôt près des côtes maltaises avant de se diriger ensemble vers Gaza, alors que des avions de reconnaissance israéliens surveillent certains des navires pour suivre leurs mouvements.

La flotte de résistance actuelle représente le plus grand mouvement du genre depuis l'imposition du blocus sur la région, dans une tentative collective sans précédent de le percer et d'acheminer l'aide humanitaire.

Des drones israéliens survolent les navires de la flotte de résistance maghrébine se dirigeant vers Gaza

La flotte de résistance maghrébine, faisant partie de la flotte mondiale de résistance pour briser le blocus imposé à Gaza, a annoncé dimanche soir que trois drones avaient survolé l'un de ses navires en direction de la région.

Wail Nawar, le porte-parole de l'organe de gestion de la flotte, a déclaré dans un post sur sa page "Facebook" : "Trois drones ont volé au-dessus de nous, l'un d'eux s'est approché de très près", sans fournir de détails supplémentaires.

Plus tôt, Nawar avait publié une vidéo prise à bord du navire "Dier Yassin", confirmant qu'un drone avait survolé la flotte dans la nuit de samedi pour inspecter les environs.

Il a ajouté : "Après près de six jours depuis notre départ du port de Tunis, nous avons quitté les eaux territoriales italiennes, précisément depuis l'île de Sicile, en direction des eaux internationales près de la Grèce. Nous allons bien, notre détermination est forte et solide, et notre objectif est de briser le siège de Gaza".

*Source : Sada News