À qui profite le crime ?

Le sosie. (CCTV, F.B.I. release, 12 September/ Wikimedia Commons.)

Kirk en martyr des idées de droite & du sionisme est d’une hypocrisie choquante. Kirk s'est opposé cet été à Netanyahu - & Israël - critiquant vivement les interactions entre régime Trump/“État juif”.

Par Patrick Lawrence (revue de presse: Unz.com - 18 septembre 2025)*

Depuis l'assassinat de l'activiste américain conservateur Charlie Kirk par un tireur d'élite expert, en plein jour, le 10 septembre, alors qu'il s'adressait à une foule de plusieurs milliers de personnes, de nombreuses questions se posent. Pour l'instant, tout ce que nous avons, ce sont des questions. L'histoire démontre que ce sera peut-être tout ce que nous saurons jamais sur l'auteur et le mobile de ce crime très médiatisé. Mais nous ferions bien de nous pencher sur ces questions, et tenter d'y répondre.

Le meurtre de Charlie Kirk nous renvoie brutalement à la désintégration de l'identité et des objectifs communs des Américains, à la puissance de l'idéologie, à l'invisibilité du pouvoir, à tout ce qui peut être omis ou falsifié lorsque les responsables rendent compte d'événements politiques cruciaux que les médias relaient sans esprit critique. Nous avons clairement dépassé le stade de l'autoritarisme bon enfant de ces dernières années. Et cette-fois, rien de bon enfant du tout.

Pour commencer, que sait-on de Tyler Robinson, le jeune homme de 22 ans officiellement inculpé le 16 septembre pour avoir tué Kirk d'un seul coup de feu tiré à une distance considérable avec une Winchester 30-06 ? Qui était Charlie Kirk, le jeune prodige de 31 ans du mouvement conservateur américain dont la mort soulève des questions autrement plus importantes ? À ce stade, nous n'avons de réponse fiable dans aucun des deux cas. Nous ne disposons pour l'instant que de récits douteux, dont l'élaboration semble bien chaotique.

Selon l'avis général, Tyler Robinson était un étudiant studieux du département d'électricité du Dixie Technical College de St. George, dans l'Utah, jusqu'au 10 septembre. Il est décrit comme un jeune homme “très attentif, calme et respectueux” par un voisin de la banlieue de Washington, dans l'Utah. “C'était un bon gars”, a ajouté Kristen Schwiermann, qui s'est entretenue avec NBC News le lendemain de l'arrestation de Robinson en tant que suspect. Sa grand-mère le décrit comme étant “propre sur lui”.

Le reportage de NBC explique que “l'évolution de Robinson, d'étudiant brillant à sujet recherché par le FBI, est encore mystérieuse”. Un doux euphémisme…

Le 11 septembre, le FBI a publié deux photos floues d'un homme dans une cage d'escalier de l'université de l'Utah Valley, où Kirk a été assassiné la veille, admettant qu'il n'avait pour l’instant aucune certitude. Un ami de Robinson a vu ces photos et a fait remarquer sur la plateforme de messagerie Discord que Robinson ressemblait à l'homme sur ces photos. Selon un article publié par le New York Times, Robinson a immédiatement répondu que “son sosie essaie de lui jouer des tours”. Quelqu'un d'autre a alors écrit sur Discord : “Tyler a tué Charlie !”,“apparemment pour plaisanter”, comme l'a rapporté à juste titre le Times.

Cette théorie semble tout à fait ridicule. Il s'agit indubitablement à de l’humour entre amis. Mais les choses ont néanmoins suivi leur cours. Robinson a été arrêté à son domicile plus tard dans la journée. Les premiers rapports indiquent qu'il s'est rendu pacifiquement. Nous savons maintenant qu'il ne coopère pas.

Depuis, les insinuations fleurissent. Robinson semble avoir des convictions politiques modérément progressistes et n'aimait pas Kirk, si l'on en croit les rumeurs. Nous avons également lu qu'il adhère plutôt au genre de politique que dénigrait Kirk. Selon certaines informations, il aurait entretenu une relation amoureuse avec un colocataire engagé dans une transition du sexe masculin au sexe féminin. D'autres indiquent que les douilles trouvées sur les lieux comportaient, à la Luigi Mangione, des inscriptions faisant référence à des jeux vidéo et contenant divers messages antifascistes et liés au genre. Tout cela n'est toutefois qu'une hypothèse. Rien de tout cela ne constitue de motif recevable.

“Nous essayons de comprendre”, a déclaré dimanche dernier Spencer Cox, le gouverneur conservateur de l'Utah, dans l'émission “Meet the Press”, expliquant comment un étudiant irréprochable, doué d'une adresse exceptionnelle au tir, se serait transformé en meurtrier après avoir été “profondément endoctriné par l'idéologie de gauche”.

La question est de savoir comment et quand cela s'est produit. Il n'y a aucune trace d'une telle conversion. Voici ce que Cox développe :

Des amis auraient confirmé l'existence du “dark web”, de la culture Reddit et d'autres recoins sombres du net, où cet homme se serait aventuré.

Des sites obscurs et inquiétants, comme l'auraient confirmé ses amis. Je suis désolé, gouverneur. Cela commence à ressembler à L'invasion vient de Mars, ce classique de la guerre froide de 1953, où des banlieusards ordinaires tombent dans un trou et sont transformés en ennemis de l'État par des extraterrestres venus de l'espace, qui leur ont implanté des boutons de contrôle mental sur la nuque.

C'est plutôt ingénieux, si vous aimez ce genre de scénario. Et vous ne seriez pas le seul.

Le gouverneur Cox affirme que Tyler Robinson aurait agi seul. Pour étayer ces propos, nous apprenons maintenant qu'il aurait préparé son plan d'action pendant une semaine — en envoyant des SMS relatifs à ce projet. Le président Trump et ses collaborateurs affirment — je cite à nouveau le Times — que

“le suspect ferait partie d'un mouvement organisé prônant la violence anti-conservateurs”.

Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de Trump, s'est exprimé avec véhémence le 12 septembre sur Fox News :

“Un mouvement terroriste national sévit dans ce pays. Quand on voit ces campagnes de doxxing organisées par la gauche, qui traitent les gens d'ennemis de la République, de fascistes, de nazis, de malfaisants, et publient leurs adresses, que pensez-vous qu'ils essaient de faire ? Ils essaient d'inciter quelqu'un à les assassiner. C'est leur objectif. C'est leur intention”.

Des questions, toujours des questions. Robinson est-il le tireur solitaire, le Lee Harvey Oswald de l'affaire ? Ou appartient-il à un mouvement extrémiste responsable d'une série de meurtres ? De quelle “gauche” Miller et son employeur parlent-ils sans cesse ? On n'en sait rien. Mais ces questions mènent à une conclusion évidente — du moins pour moi — : le récit officiel de l'assassinat de Kirk est encore en cours d'élaboration, et la bonne vieille paranoïa américaine et les impératifs idéologiques formeront le ciment de toute cette entreprise.

Et c'est encore plus vrai dans le cas de Kirk que celui de Robinson.

Charlie Kirk était un conservateur pur et dur, et l'un des alliés les plus influents et éminents du président Trump. Il a été très efficace dans diverses opérations de propagande. Son mouvement, Turning Point USA, a reçu des millions de dollars de donateurs sionistes, les représentants américains d'Israël, comme disent certains commentateurs. Il revendiquait la liberté, la vérité, les valeurs judéo-chrétiennes et la cause sioniste, et s'opposait notamment à “la censure libérale et au wokisme sous toutes ses formes”. Voilà le Charlie Kirk dont parlent les faiseurs de récits maintenant qu'il est mort. C'est le Kirk que vous pouvez lire dans n'importe quelle parution grand public.

C'est Benjamin Netanyahu lui-même qui a lancé le mouvement. Dans un timing que beaucoup trouvent suspect, le Premier ministre israélien s'est rendu sur X pour prier pour Kirk, quelques minutes après sa mort. Deux heures plus tard, il a publié le message suivant :

“Charlie Kirk a été assassiné pour avoir dit la vérité et défendu la liberté. Ami courageux d'Israël, il a combattu le mensonge et défendu la civilisation judéo-chrétienne. Je lui ai parlé il y a à peine deux semaines et je l'ai même invité en Israël. Malheureusement, cette visite n'aura pas lieu. Nous avons perdu un être humain extraordinaire. Sa fierté sans limite pour l'Amérique et sa foi courageuse en la liberté d'expression marqueront durablement les esprits. Repose en paix, Charlie Kirk”.

Le lendemain, Bill Ackman, le milliardaire sioniste, a abondé en ce sens en se vantant de son amitié avec Kirk.

“Je me sens incroyablement privilégié d'avoir passé une journée et partagé un repas avec @charliekirk11 cet été”, a-t-il écrit. “C'était un homme exceptionnel”.

Le 15 septembre, J. D. Vance s'est installé derrière le bureau de Kirk pour animer “The Charlie Kirk Show”. Voici ce que Stephen Miller a déclaré à cette occasion au vice-président :

“Nous allons canaliser toute la colère que nous ressentons envers la campagne qui a mené à cet assassinat afin d'éradiquer et de démanteler ces réseaux terroristes. Nous y parviendrons, et nous le ferons au nom de Charlie”.

Kirk, en martyr des idées de la droite et du sionisme, est un exemple d'hypocrisie vraiment choquante. Comme l'ont rapporté Max Blumenthal et Anya Parampil dans The Grayzone le 12 septembre, Kirk s'est opposé cet été à Netanyahu, sinon à Israël, et a vivement critiqué les relations du régime Trump avec “l'État juif”. Voici un extrait rapporté par Blumenthal et Parampil et publié par ScheerPost. Il s'appuie sur une source proche de Kirk et bien informée de la Maison Blanche :

Dans les semaines précédant son assassinat, le 10 septembre, Kirk se serait mis à détester le dirigeant israélien, le considérant comme un “tyran”, selon cette source. Il était écoeuré par les agissements de l'administration Trump, notamment par les tentatives de Netanyahu de dicter personnellement les décisions du président en matière de recrutement, et par la manière dont il use de l'influence de personnalités israéliennes telles que la milliardaire Miriam Adelson pour garder la Maison Blanche sous son emprise.