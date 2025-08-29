Trump rend Israël grand

Par Philip Giraldi (revue de presse: Réseau international - 29 août 2025)*

Le président déclare qu’il «peut tout faire».

La semaine dernière, Donald J. Trump a déclaré qu’en tant que président des États-Unis, il estime avoir «le droit de faire tout ce qu’il veut». Cette affirmation en dit long sur la façon dont Trump, dérangé, se perçoit lui-même et perçoit sa fonction, et elle devrait nous avertir que d’autres absurdités motivées par son ego sont encore à venir. Les crimes les plus odieux de Trump sont liés à la politique étrangère, en particulier sa complicité dans le génocide des Palestiniens par Israël, ainsi que son armement continu de l’Ukraine pour prolonger le massacre dans sa guerre contre la Russie. Il semble maintenant que Trump pourrait s’apprêter à armer Kiev avec des missiles de croisière «à longue portée» fabriqués aux États-Unis, capables de frapper des cibles situées profondément à l’intérieur de la Russie, notamment Moscou et Saint-Pétersbourg. Dans un élan typiquement bizarre, Trump a déclaré que l’Ukraine était en train de perdre parce qu’elle était en «défense» et qu’elle devait changer sa façon de penser pour passer à «l’offensive», ce à quoi les États-Unis vont apparemment contribuer. Et Trump continue de proférer des menaces de sanctions et d’actions militaires à l’encontre de pratiquement tous ceux qu’il rencontre dans le monde. La troisième guerre mondiale se rapproche-t-elle à grands pas, avec des armes nucléaires en première ligne ?

Et puis il y a l’odeur nauséabonde d’une agression non provoquée ailleurs dans le monde, notamment le bombardement de l’Iran et l’envoi récent de trois navires de guerre vers le Venezuela. L’un ou l’autre de ces pays a-t-il menacé les États-Unis ? Les relations avec l’Inde et le Brésil ont également pris un coup en raison des pressions et des insultes de Washington. Et il y a toujours la Chine, grande rivale, qui attend dans les coulisses un changement de la puissance militaire américaine en sa faveur, tandis que même le petit Groenland n’est pas en sécurité, Trump ayant déclaré qu’il cherchait à l’acquérir. La semaine dernière, le ministère danois des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur américain pour se plaindre des efforts de Washington visant à déstabiliser le Groenland, qui est une possession danoise. Il est tout à fait approprié que Trump veuille renommer le département de la Défense, en lui redonnant son ancien nom de département de la Guerre !

Compte tenu des antécédents de Trump, il est étonnant que, lors d’une réunion du Cabinet, Steve Witkoff, envoyé spécial et associé commercial de Trump, ait déclaré au président et à l’assemblée au sujet du prochain prix Nobel de la paix : «Je ne souhaite qu’une seule chose : que le comité Nobel se ressaisisse enfin et se rende compte que vous êtes le meilleur candidat depuis que ce prix Nobel existe. Votre succès change la donne dans le monde d’aujourd’hui, et j’espère que tout le monde se réveillera et s’en rendra compte».

Bien vu, Steve, alors pourquoi s’arrêter là dans vos flatteries à l’égard d’un imbécile ? Pourquoi ne pas étendre cette louange au département de la Guerre de Trump, en plus du changement de nom déjà suggéré du Kennedy Center en son honneur, ainsi que de l’aéroport international de Dulles ? Et le Smithsonian est dans le collimateur de Trump, car il présente des expositions sur l’esclavage qu’il désapprouve. Pourquoi ne pas le renommer aussi ? Le président Trump ne semble pas conscient que ce sont toutes des institutions publiques et qu’il n’a pas le droit d’y apposer son nom pour flatter son ego. Et regardez la Maison-Blanche, où le Bureau ovale a été doré, reflétant le mauvais goût et le manque de classe de Trump, le transformant en une version de Mar-a-Lago. Les portraits des présidents précédents ont même été retirés de la vue pour être remplacés par des peintures encore plus mauvaises, montrant un président Trump belliqueux et agressif dans toute sa gloire. Les bâtiments fédéraux à Washington arborent désormais d’énormes bannières accrochées à leurs façades, sur lesquelles figure le visage renfrogné de Donald Trump. Et il a encore plus perturbé la soi-disant Maison du Peuple, où il n’est au mieux qu’un résident temporaire, en détruisant la Roseraie et en construisant une monstrueuse salle de bal de 300 millions de dollars qui éclipsera la taille du bâtiment historique original de la Maison-Blanche.

Il ne fait aucun doute que Donald J. Trump est un monstre ignorant qui fera tout son possible pour détruire la Constitution américaine et notre république avant de quitter ses fonctions. Oui, il est capable de tout, notamment d’envoyer des troupes fédérales occuper nos villes sous prétexte qu’il y a trop de criminalité.

Il n’y a qu’une seule exception à l’impression générale que Trump parcourt Washington et le pays, lorsqu’il ne joue pas au golf avec ses amis d’affaires, avec une tronçonneuse prête à démolir et à réduire en morceaux tout ce qui se trouve sur son chemin. Cette exception est la façon dont il traite Israël, s’inclinant constamment devant les intérêts de l’État juif et les exhortations nationales du lobby israélien. Les livraisons d’armes américaines à Israël ont été constantes, tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahou mène un génocide qui ne vise rien de moins que l’extermination du peuple palestinien. La semaine dernière, Israël a massacré cinq journalistes internationaux et quinze travailleurs médicaux lors d’une attaque par étapes contre un hôpital qui était l’un des rares établissements de santé restants à Gaza. Trump et son ambassadeur en Israël, Mike Huckabee, n’ont rien fait en réponse. Huckabee a en fait clairement indiqué qu’il croyait que les juifs étaient «élus par Dieu» et libres de faire ce qu’ils voulaient aux Palestiniens sans défense. Il fut un temps où les ambassadeurs américains étaient choisis en fonction de leur capacité à représenter les intérêts américains. Ce n’est plus le cas sous Donald Trump !

Une autre histoire récente liée personnellement à Trump vient de France, où Trump a nommé le père de son gendre, Charles Kushner, au poste d’ambassadeur à Paris. Kushner est un criminel condamné qui n’a qu’un seul atout en sa faveur, à savoir, bien sûr, qu’il est inévitablement juif et qu’il est un partisan inconditionnel d’Israël dans son orientation politique. Il est clair que Kushner ne devrait même pas occuper ce poste : il a passé deux ans en prison pour évasion fiscale, dons illégaux à la campagne du parti démocrate et subornation de témoins. Il a même attaqué sa propre sœur, qui témoignait contre lui, en payant une prostituée pour séduire son mari et filmer la scène afin de pouvoir le faire chanter. L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a enquêté sur Charles Kushner en tant que procureur général et a décrit cette affaire comme «l’un des crimes les plus répugnants et les plus dégoûtants» qu’il ait jamais connus. Kushner a été gracié par Trump en 2020.

La semaine dernière, l’ambassadeur Kushner a indigné le gouvernement français en dénonçant publiquement ce qu’il a choisi de qualifier de montée de l’antisémitisme en France. Kushner a publié une «Lettre à Emmanuel Macron» dans le Wall Street Journal le 24 août. Il y écrit notamment :

«Je vous écris profondément préoccupé par la montée spectaculaire de l’antisémitisme en France et par l’insuffisance des mesures prises par votre gouvernement pour y faire face. L’antisémitisme marque depuis longtemps la vie française, mais il a explosé depuis l’attaque barbare du Hamas le 7 octobre 2023. Depuis lors, les extrémistes pro-Hamas et les militants radicaux mènent une campagne d’intimidation et de violence à travers l’Europe. En France, il ne se passe pas un jour sans que des juifs soient agressés dans la rue, que des synagogues ou des écoles soient vandalisées, ou que des commerces appartenant à des juifs soient saccagés. Dans le monde d’aujourd’hui, l’antisionisme est de l’antisémitisme, tout simplement. Le président Trump et moi-même avons des enfants juifs et partageons des petits-enfants juifs. Je sais ce qu’il pense de l’antisémitisme, comme tous les Américains… Je vous exhorte à agir de manière décisive : appliquez sans exception les lois sur les crimes haineux ; assurez la sécurité des écoles, des synagogues et des commerces juifs ; poursuivez les contrevenants avec la plus grande sévérité ; et abandonnez les mesures qui donnent une légitimité au Hamas et à ses alliés».

Il n’est peut-être pas surprenant que la lettre de Kushner ait été publiée quelques jours après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ait écrit une lettre similaire à Macron, le condamnant pour avoir déclaré que la France reconnaîtrait l’État palestinien. La France a immédiatement réfuté les allégations de Kushner et l’a convoqué devant Macron et le ministère français des Affaires étrangères, mais il ne s’est pas présenté et a refusé de s’excuser. «La France réfute fermement ces dernières allégations», a déclaré le ministère des Affaires étrangères, ajoutant que «les allégations de l’ambassadeur sont inacceptables».

Donald Trump et le Sénat américain, qui ont approuvé la nomination de Kushner, pourraient se demander pourquoi l’ambassadeur américain en France se concentre davantage sur le lobbying en faveur d’Israël que sur la protection des intérêts des États-Unis. C’est une question qui doit être posée à propos de Kushner et de Huckabee en Israël.

Une dernière histoire va sans doute bouleverser de nombreux lecteurs, car elle apporte de nouvelles preuves de la profondeur de l’emprise d’Israël sur le gouvernement américain et tout ce qui s’y rapporte. Plusieurs soldats américains ont déclaré avoir été harcelés et punis pour avoir partagé avec des amis leurs opinions critiquant le massacre odieux des Palestiniens à Gaza. On constate que la liberté d’expression garantie par le premier amendement n’existe aux États-Unis que tant que l’on ne critique pas Israël, mais il est révoltant de voir que des soldats qui ont prêté serment de respecter la Constitution se voient eux-mêmes privés de leurs droits civils fondamentaux.

L’un des soldats, Jonathan Estridge, sergent de l’armée avec vingt ans de service, a été convoqué dans le bureau d’un officier et informé qu’il faisait l’objet d’une enquête pour menace à la sécurité nationale parce qu’il avait publié sur les réseaux sociaux des critiques à l’égard d’Israël. Comme il l’a fait remarquer, on lui refusait le droit de critiquer la politique d’un pays étranger uniquement parce que ce pays était Israël. Un deuxième soldat qui a été sanctionné était un béret vert appartenant à l’équipe d’élite des forces spéciales de parachutistes. Il a raconté qu’un officier l’avait appelé pour lui dire qu’il ne pouvait plus faire partie du groupe parce qu’il s’était exprimé contre Israël. Il a été interviewé au sujet de ses déclarations par le journaliste Max Blumenthal de Greyzone.

Et si cela ne suffit pas à vous choquer, que dire des dernières nouvelles concernant le juge fédéral Trevor McFadden, ici dans le pays de la liberté et la patrie des braves. McFadden, qui préside un tribunal de Washington DC, a statué que brûler un drapeau américain relevait de la liberté d’expression, mais que brûler un drapeau israélien constituait une «discrimination raciale», qui est un «crime de haine». Le juge a déclaré que l’étoile de David sur le drapeau israélien représentait un «héritage racial», élevant ainsi un symbole politique d’un État étranger au rang d’identité raciale sacrée, le plaçant au même niveau que les lois américaines sur les droits civils. Cette décision signifie que ce qui serait normalement considéré comme une protestation politique contre Israël peut désormais être qualifié de racisme aux États-Unis et rendu illégal, au mépris de la liberté d’expression et du premier amendement. Ironiquement, Donald Trump vient de signer un décret faisant de la condamnation pour avoir brûlé le drapeau américain un crime passible automatiquement d’un an de prison. Il semble que les différentes composantes du gouvernement américain ne parviennent à s’entendre sur rien d’autre que la protection d’Israël et de son estimable Premier ministre Benjamin Netanyahou.

*Source : Réseau international

Version originale : The Unz Review