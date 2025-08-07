Israël accuse le Hamas d’être responsable de la malnutrition des prisonniers israéliens et de l’affamement délibéré de Gaza

Osama Hamdan, haut responsable du Hamas, montre l’image d’une jeune Palestinienne affamée dans une émission diffusée cette semaine

Par Jeremy Scahill et Jawa Ahmad (revue de presse: ISM-France - 5 août 2025)*

Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit mardi après-midi à la demande d’Israël. Cette session extraordinaire, qu’Israël souhaite consacrer aux conditions de vie de ses prisonniers à Gaza, se tiendra alors que le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou intensifie sa campagne visant à imputer au Hamas l’impact de la campagne israélienne de famine forcée dans la bande de Gaza.

En amont de la réunion, le Hamas rejette vigoureusement les allégations d’Israël selon lesquelles les forces palestiniennes à Gaza maltraiteraient les prisonniers israéliens en les privant de nourriture. « Les prisonniers israéliens détenus par la résistance à Gaza subissent les mêmes conditions que la population de Gaza », ont écrit des responsables du Hamas dans une lettre du 4 août adressée au Conseil, obtenue par Drop Site. La famine, causée par le régime d’occupation, touche toutes les régions de la bande de Gaza et ses effets se répercutent inévitablement sur les prisonniers israéliens, tout comme sur leurs ravisseurs, leurs familles et l’immense majorité de la population de Gaza.

Alors que la communauté internationale s’indigne et condamne de plus en plus cette politique de famine provoquée, Israël a lancé une campagne médiatique pour inverser la tendance et accuser le Hamas d’empêcher l’acheminement de l’aide et d’affamer la vingtaine de prisonniers israéliens encore en vie à Gaza.

Le 2 août, les Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, ont diffusé une vidéo d’Evyatar David, un Israélien souffrant de malnutrition sévère, creusant ce qu’il présente comme sa propre tombe. « Je n’ai pas mangé depuis trois jours. Il n’y a pas assez de nourriture. J’ai à peine de l’eau potable. Ils me donnent ce qu’ils peuvent », dit David, une pelle à la main dans un tunnel. « C’est la tombe où je pense être enterré. Le temps presse. » La vidéo de Qassam visait clairement à attirer l’attention internationale sur la famine à Gaza et à accroître la pression en Israël sur Netanyahou pour qu’il reprenne les négociations de cessez-le-feu. Netanyahou a réagi en accusant le Hamas de ne pas vouloir d’accord de cessez-le-feu. « Ils veulent nous briser avec ces vidéos horribles, avec la fausse propagande d’horreur qu’ils diffusent dans le monde entier », a-t-il déclaré.

Le gouvernement israélien a ensuite diffusé l’image de David sur un panneau d’affichage vidéo à Times Square, à New York, affirmant que « le Hamas affame les otages israéliens », ajoutant que le sort des prisonniers israéliens était « ignoré par les médias, trop occupés à relayer la propagande du Hamas ».

Le 31 juillet, le Jihad islamique palestinien a diffusé une vidéo d’un autre prisonnier israélien fragile, Rom Braslavski, et a déclaré que la vidéo avait été filmée peu avant la perte du contact avec les combattants qui gardaient Braslavski. Son état de santé reste inconnu. Ces vidéos, qui enfreignent les conventions internationales interdisant l’humiliation publique des détenus, ont suscité une condamnation généralisée du Hamas par les gouvernements occidentaux et le Comité international de la Croix-Rouge. « Ces vidéos témoignent clairement des conditions de détention potentiellement mortelles des otages », a déclaré le CICR dans un communiqué du 3 août. « Les personnes privées de liberté doivent bénéficier d’un traitement humain et de conditions acceptables. Elles doivent recevoir d’urgence les soins médicaux et l’attention dont elles ont besoin. Toute forme d’exposition publique qui humilie les personnes privées de liberté et met en danger leur sécurité doit être évitée. »

Israël aussi a diffusé des vidéos de détenus palestiniens, notamment celles contenant des aveux de crimes présumés obtenus sous la contrainte, ce qui est interdit par les Conventions de Genève. Des soldats israéliens ont publié à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux des vidéos de détenus palestiniens déshabillés, ligotés et les yeux bandés.

Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l’ONU le 2 août, Israël a appelé la communauté internationale à « se concentrer sur le soutien aux efforts visant à libérer les otages, à exercer des pressions sur le Hamas et à condamner sans équivoque ses actions ». Les États-Unis ont approuvé la demande d’Israël concernant la tenue d’une session extraordinaire.

Dès les premiers stades du génocide de Gaza, Israël a accusé sans fondement diverses agences et responsables de l’ONU de soutenir le Hamas ou d’être des agents du Hamas. Tout au long du mois de juillet, alors que la colère internationale s’intensifiait face à la campagne israélienne de famine, Israël a commencé à accuser publiquement l’ONU d’être responsable du blocus alimentaire, affirmant à tort qu’elle refusait de la distribuer. Lors du récent cycle de négociations sur le cessez-le-feu à Gaza, Israël s’est fermement opposé à ce que la coordination de l’acheminement de l’aide humanitaire soit confiée à l’ONU – clause que le Hamas veut voir incluse dans tout accord de cessez-le-feu potentiel.

Dans sa lettre à l’ONU, le Hamas a cité le droit international, affirmant que le blocus israélien constituait un cas de force majeure empêchant les prisonniers israéliens de recevoir suffisamment de nourriture et de soins médicaux. « Si le blocus et le refus de fournir les produits de première nécessité par la puissance occupante constituent un cas de force majeure empêchant la fourniture des besoins essentiels, la partie détentrice ne sera pas tenue responsable », ont écrit des responsables du Hamas.

De hauts dirigeants ont fait écho à ce point. « Les Brigades Al-Qassam n’affament pas intentionnellement les prisonniers. Ils mangent ce que mangent nos combattants et tout notre peuple, et ils ne bénéficieront d’aucun privilège particulier au regard du crime de famine et de siège », a déclaré Abu Obeida, porte-parole d’Al-Qassam, le 3 août. Il a ajouté que Qassam autoriserait la Croix-Rouge à accéder aux prisonniers israéliens pour leur apporter nourriture et médicaments, mais non sans que ces mêmes fournitures soient distribuées à la population palestinienne.

« Alors que le Conseil de sécurité s’apprête à convoquer une session d’urgence pour discuter de la situation humanitaire catastrophique à Gaza, les États-Unis et l’occupation sioniste tentent de détourner le débat vers la question des soldats d’occupation détenus à Gaza », a déclaré Osama Hamdan, haut dirigeant du Hamas, dans un discours diffusé lundi soir. « Ce détour ignore la catastrophe humanitaire sans précédent endurée par plus de 2 millions de nos concitoyens à Gaza en raison du siège et de la campagne de famine imposés par l’occupation – une violation flagrante de toutes les résolutions internationales et un défi à l’appel de la Cour internationale de justice à mettre fin au génocide. »

Hamdan a insisté sur la famine à Gaza, notamment sur des cas spécifiques de personnes âgées et de nourrissons morts de faim. « L’occupation a transformé la bande de Gaza en un véritable camp de détention de style nazi, comparable au tristement célèbre camp d’Auschwitz », a déclaré Hamdan. « Le monde doit agir pour mettre fin à ce crime et poursuivre les responsables, qui tentent de dissimuler leurs crimes sous de fausses larmes de crocodile, et il doit contraindre l’entité sioniste à respecter le droit international humanitaire. »

Dans sa lettre, le Hamas a exhorté le Conseil à maintenir l’attention sur la conduite d’Israël et le terrible bilan des morts qu’il inflige à l’ensemble de la population de Gaza. Plus de 61.000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre génocidaire. Au moins 188 Palestiniens sont morts de faim, dont 94 enfants, selon le ministère de la Santé.

« Le pire scénario de famine se joue actuellement dans la bande de Gaza. Le conflit et les déplacements se sont intensifiés, et l’accès à la nourriture et aux autres biens et services essentiels a chuté à des niveaux sans précédent », selon un récent rapport du Système intégré de classification de la sécurité alimentaire, une autorité internationale de premier plan sur les crises alimentaires. « De plus en plus de preuves montrent que la famine, la malnutrition et les maladies généralisées entraînent une augmentation des décès liés à la faim. »

Le Hamas a également souligné le fait qu’il y a officiellement plus de 10.000 Palestiniens dont la détention dans les prisons et centres de détention israéliens est confirmée, ainsi qu’environ 4.400 personnes enlevées de Gaza depuis le 7 octobre et détenues dans des sites militaires où, selon leurs propres témoignages et comme le montrent des fuites vidéo, ils ont été soumis à des abus, à la torture, à la famine, à des agressions sexuelles, à des viols et à des exécutions extrajudiciaires.

« Dans ces conditions inhumaines endurées par les détenus palestiniens dans les prisons et centres de détention du régime d’occupation – supervisés directement par le ministre d’extrême-droite accusé d’activités terroristes, Itamar Ben Gvir –, 76 prisonniers palestiniens ont perdu la vie sous la torture, la famine et la négligence médicale depuis le début de la guerre génocidaire à Gaza, dont 46 martyrs de la bande de Gaza », affirme la lettre. Elle ajoute que la Croix-Rouge et d’autres organisations internationales n’ont pas été autorisées à accéder aux prisonniers palestiniens détenus dans les installations militaires.

Le Hamas a exhorté le Conseil de sécurité à comparer l’état de santé des prisonniers israéliens libérés lors des précédents accords de cessez-le-feu avec celui des Palestiniens libérés de captivité israélienne. « Nos prisonniers libérés des prisons de l’occupation sont revenus en mauvaise santé, ayant perdu beaucoup de poids, comme le montre leur apparence, et comme ils l’ont eux-mêmes attesté des mauvais traitements et de la mauvaise alimentation qui leur ont été infligés », indique la lettre du Hamas. Elle a appelé l’ONU et la communauté internationale à « remédier aux conditions inhumaines auxquelles sont confrontés nos détenus dans les prisons et les centres de détention de l’occupation et à mettre fin aux violations du droit international et des droits de l’homme perpétrées à leur encontre par les autorités d’occupation ».

Depuis l’annonce par le président Donald Trump de la signature prochaine d’un accord de cessez-le-feu à Gaza, la situation dans la bande de Gaza s’est aggravée de jour en jour. Le blocus total imposé par Israël le 2 mars, lorsque le Premier ministre Benjamin Netanyahou a unilatéralement abandonné l’accord de cessez-le-feu de janvier, a atteint un niveau tel que des images de Palestiniens émaciés, dont de jeunes enfants, rendant leur dernier souffle, sont devenus monnaie courante. Israël, avec le soutien sans faille de l’administration Trump, sabote une fois de plus les négociations en vue d’un accord de cessez-le-feu qui libérerait dix prisonniers israéliens encore en vie – la moitié du nombre présumé de détenus à Gaza – et rétablirait l’approvisionnement en nourriture, en médicaments et en produits de première nécessité.

Un Netanyahou, enhardi, envisagerait désormais une escalade significative des opérations militaires israéliennes à Gaza. La question de savoir si cette menace est réelle ou s’il s’agit d’une tactique destinée à accroître la pression sur le Hamas reste ouverte. Ce qui est certain, c’est qu’Israël affame intentionnellement la population de la bande de Gaza tout en poursuivant sa campagne de bombardements de la terre brûlée. « Chaque jour, [les Palestiniens] sont confrontés à un crime d’une actualité brûlante : les assassinats délibérés par bombardements et la famine, dont les conséquences ont même atteint les deux prisonniers [israéliens] photographiés, souffrant de faim, tout comme les deux millions de nos concitoyens », a déclaré Hamdan.

Le fait que le monde ait laissé Israël mener ce siège et ce génocide sans relâche pendant près de deux ans, a-t-il ajouté, « restera un témoignage – et une marque de honte – sur le front de tous ceux qui soutiennent ou collaborent avec l’occupation dans ses crimes, ainsi que de ceux qui gardent le silence ou n’agissent pas pour l’arrêter et traduire les responsables en justice. »

*Source : Drop Site News

Article original en anglais sur Drop Site News / Traduction MR

Le texte intégral de la lettre du Hamas peut être téléchargé à la fin de l’article original, sur Drop Site News.

Elle a été publiée sur Al Jazeera, traduite et publié par Le Cri des Peuples (lecridespeuples.substack.com), sites censurés par le gouvernement français.