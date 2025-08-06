Netanyahu ordonne à l’armée israélienne d’occuper toute la bande de Gaza

Par Qassam Muaddi (revue de presse : Mondoweiss - 4 août 2025)*

Les médias israéliens rapportent que Benjamin Netanyahu a ordonné à l'armée israélienne d'étendre son offensive à Gaza et de réoccuper toute la bande de Gaza.

Le cabinet de guerre israélien s'est réuni lundi pour décider de la prochaine étape de l'offensive israélienne contre Gaza. L'objectif de cette réunion consistait à choisir entre mettre fin à la guerre pour entamer des pourparlers de cessez-le-feu ou poursuivre l'offensive pour prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Selon des rapports initiaux non confirmés, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, aurait informé des “journalistes amis” avoir ordonné à l'armée israélienne de “s'emparer de Gaza”, malgré l'opposition du chef d'état-major, Eyal Zamir. Le bureau de M. Netanyahu aurait déclaré à N12 : “La décision est prise : Israël va conquérir la bande de Gaza”.

Le cessez-le-feu est soutenu par des responsables de l'armée israélienne, tandis que la décision de réoccuper Gaza est encouragée par des ministres partisans de la ligne dure, comme Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, et Bezalel Smotrich, ministre des Finances, qui sont des alliés clés de la coalition de droite du Premier ministre Netanyahu. Ces deux hommes ont joué un rôle déterminant dans le maintien de l'offensive israélienne en cours.

Selon la radio de l'armée israélienne, Zamir aurait exigé lundi des “éclaircissements” du gouvernement israélien sur l'avenir de l'offensive, s'opposant ainsi à la réoccupation de Gaza, qu'il estime “risquée” pour l'armée israélienne.

Alors que l'opération “Gideon’s Chariots” touche à sa fin, les négociations de cessez-le-feu se concentrent sur la famine

Ce message a été publié alors qu'Israël a annoncé la fin de sa dernière offensive militaire à Gaza, baptisée “Gideon's Chariots”, et qu'un membre du cabinet israélien, Zeev Elkin, a menacé d'“annexer certaines parties de Gaza” comme “moyen de pression” contre le Hamas dans les négociations de cessez-le-feu.

Ce message a également été publié après la visite de l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, en Israël et à Gaza la semaine dernière. Vendredi, M. Witkoff a rencontré des familles d'otages israéliens à Tel-Aviv, affirmant à cette occasion que les États-Unis poursuivent leurs démarches pour parvenir à un accord de cessez-le-feu, sans toutefois donner de détails sur l'avancement des négociations. Witkoff a déclaré que le Hamas envisage de déposer les armes, mais le groupe de résistance a répondu dans un communiqué qu'il ne le fera qu'après la création d'un État palestinien indépendant.

Avant de se rendre à Tel-Aviv, il a passé cinq heures dans l'un des centres de la très controversée Gaza Humanitarian Foundation (GHF), financée par les États-Unis et Israël. À l'issue de sa visite, il a déclaré avoir constaté des difficultés et des pénuries à Gaza, mais qu'il n'y avait “pas de famine”. Lundi, un groupe de 17 organisations internationales de défense des droits de l'homme a répondu aux déclarations de Witkoff dans une déclaration commune, affirmant que l'envoyé américain a “totalement négligé les faits sur le terrain” et que “les preuves ne peuvent être occultées par des déclarations”, ajoutant que

“la famine à Gaza est une réalité qui a déjà coûté la vie à 159 personnes, dont 90 enfants, un chiffre documenté qui témoigne de l'ampleur d'un crime qui ne peut être ni justifié ni escamoté”.

La semaine dernière, Israël a fait part de ses objections à la réponse du Hamas à la dernière proposition de cessez-le-feu de M. Witkoff. Les objections portent notamment sur les modifications apportées par le Hamas aux cartes du retrait militaire israélien, et insistent en particulier sur le refus de toute présence militaire israélienne dans le couloir de Philadelphie, cette zone militarisée qui s'étend le long de la frontière entre la Palestine et l'Égypte, ainsi que sur le principe d'un échange de corps de prisonniers israéliens tués contre des prisonniers palestiniens vivants. Cependant, les États-Unis n'ont pas présenté de nouvelle version de la proposition de cessez-le-feu.

Durant la visite de Witkoff, la faction armée du Hamas a diffusé une vidéo montrant un prisonnier israélien émacié, souffrant de famine et de malnutrition sévère, qui a déclaré n'avoir pas mangé depuis plusieurs jours. Cette vidéo a suscité l'indignation des familles des prisonniers israéliens et a incité Netanyahu à réagir dans une déclaration télévisée, affirmant que le Hamas “cherche à nous briser”.

Dimanche, le cabinet de M. Netanyahu a déclaré avoir demandé au Comité international de la Croix-Rouge de garantir l'entrée de vivres aux prisonniers israéliens. Le Hamas a répondu qu'il “se montrera coopératif” avec la Croix-Rouge, à condition qu'un couloir humanitaire permanent soit établi pour Gaza et que les avions militaires israéliens cessent de survoler la bande de Gaza durant l'acheminement de l'aide.

Le même jour, le Hamas a déclaré être “prêt à reprendre les pourparlers dès que la famine prendra fin”, laissant entendre que la fin de la famine constitue désormais une condition préalable à la reprise des négociations.

*Source : Mondoweiss

Traduit par Spirit of Free Speech