Nouvelles du 2 novembre 2024 au Proche et Moyen Orient

Par le général (2s) Dominique Delawarde*

Palestine occupée: Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des pertes palestiniennes directes, liées aux opérations des forces israéliennes, largement soutenues par l’occident otanien, s’alourdit tous les jours dans l’indifférence passive et coupable des gouvernances occidentales et d’une partie de l’opinion publique, anesthésiée par les médias mainstreams: Voici le bilan au 1er novembre 2024:

Pour Gaza : 43 259 tués dont plus de 16 859 enfants, plus de 101 827 blessés Cisjordanie : 763 tués plus de 6 250 blessés Total Palestine : 44 023 tués plus de 108 077 blessés source: https://www.20minutes.fr/monde/israel/4119172-20241101-guerre-hamas-israel-ministere

sante-hamas-annonce-nouveau-bilan-43-259-morts

Si l’on rajoute les pertes indirectes (avec le facteur 4 du Lancet), le montant total des pertes palestiniennes serait de plus de 220 000 morts

Bilan des pertes libanaises au 1er novembre 2024 : 2 897 tués, 13 100 blessés https://www.aa.com.tr/fr/monde/liban-le-bilan-des-victimes-de-lagression-isra %C3%A9lienne-depuis-un-an-approche-les-2-900-morts/3381919

Selon CNN, I24 et le New York Times, l’Iran préparerait une riposte à la dernière frappe israélienne sur son sol. Ces trois médias ont repris cette information de CNN et ont été eux même repris par des médias européens. https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/artc-l-iran promet-une-riposte-definitive-contre-israel-avant-les-elections-americaines.

Il est difficile de savoir si cette «information présumée» est crédible ou si elle relève d’une fausse rumeur propagée délibérément dans un but précis. Avec le trio fusionnel et complice CNN, I24 et New York Times tout est possible ….

*Dominique Delawarde, général (2s), ancien chef du bureau Situation-Renseignement-Guerre Électronique de l’Etat-major Interarmées de Planification Opérationnelle.

