Appel à rassemblements dans toute la France pour Georges Abdallah le 24 octobre !

Revue de presse : EuroPalestine (20 octobre 2024)*

4 octobre 1984 – 24 octobre 2024 = 40 ans de prison, toute une vie de combat ! Libérons Georges Abdallah !

Ce 24 octobre 2024, soyons nombreux partout en France, devant les mairies, les préfectures et à l’international devant les consulats et les ambassades à nous réunir devant ces symboles politiques de représentativité de l’Etat français pour exprimer notre soutien sans faille à Georges Abdallah et au peuple palestinien qu’il n’a cessé de défendre.

Le 24 octobre 1984 à Lyon, les autorités françaises arrêtent Georges Abdallah. Son incarcération est motivée par la détention de vrais-faux papiers d’identité : un passeport délivré légalement par les autorités algériennes. L’État français s’engage alors auprès du gouvernement algérien à le libérer rapidement.

Quarante ans plus tard, Georges Abdallah reste aux mains de l’Etat français et cela malgré le fait qu’il soit libérable depuis 25 ans, et malgré ses dix demandes de libération conditionnelle systématiquement rejetées, et bien que deux juridictions – de Pau en 2003 et de Paris en 2013 – aient autorisé sa libération et prononcé un avis favorable à son retour au Liban, son pays.

Ce 24 octobre 2024, sen cette date si symbolique, mais aussi le 26 octobre à la manifestation nationale de Lannemezan pour réaffirmer à ces « criminelles autorités » notre ferme détermination à arracher la libération de Georges Abdallah afin que soit enfin mis un terme à cette barbarie que représente la prison à vie.

A Paris, en particulier, nous tous soutiens à Georges Abdallah, réunissons-nous à 19h devant l’Hôtel de ville de Paris, pour user de notre arme qu’est la solidarité et faire entendre une fois de plus et jusqu’à la victoire notre exigence de voir enfin Georges Abdallah libre.

Campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah : Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com

*Source : CAPJPO-Europalestine

Lire aussi : Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah sur France-Irak Actualité: ICI