Le terrorisme israélien ne connait absolument aucune limite

Par Belen Fernandez (revue de presse : Chronique de Palestine – 19 septembre 2024)*

La violence aveugle est l’une des tactiques préférées d’Israël, qu’elle soit déployée à Gaza, au Liban ou ailleurs.

Mardi, des centaines de téléavertisseurs portatifs utilisés en partie par les membres du groupe armé libanais Hezbollah ont explosé simultanément dans tout le Liban, tuant au moins 12 personnes, dont deux enfants. Près de 3000 autres personnes ont été blessées, dont beaucoup dans un état critique.

Personne n’a revendiqué l’opération, mais il n’est pas difficile de deviner qui en est à l’origine : Israël, une nation qui se spécialise dans la terrorisation de populations civiles arabes sélectionnées.

Depuis octobre de l’année dernière, cette même nation s’est employée à perpétrer un génocide dans la bande de Gaza, où officiellement plus de 41 000 Palestiniens ont été tués, mais où le nombre réel de morts est très certainement beaucoup plus élevé.

Et si les cibles présumées de l’attentat de mardi étaient des membres du Hezbollah équipés de bipeurs, l’attaque a été perpétrée en sachant pertinemment que les retombées seraient aveugles et qu’il y aurait des victimes civiles massives. Mais c’est là tout l’intérêt du terrorisme, n’est-ce pas ?

Il convient de souligner que le Hezbollah doit toute son existence à l’invasion terroriste du Liban par Israël en 1982, qui a massacré des dizaines de milliers de Libanais et de Palestiniens.

L’occupation israélienne du Sud-Liban , où la torture était monnaie courante, s’est poursuivie jusqu’en mai 2000, date à laquelle l’armée israélienne a été ignominieusement contrainte de retirer ses forces par la résistance libanaise dirigée par le Hezbollah.

En 2006, Israël est revenu au Liban en lançant un assaut de 34 jours qui a décimé l’infrastructure libanaise et tué environ 1200 personnes, dont une majorité de civils. Après tout, une nation qui se nourrit d’une guerre perpétuelle ne peut se permettre de laisser s’écouler trop de temps entre deux explosions.

Bien sûr, Israël prétend toujours agir en état de légitime défense – et faire exploser gratuitement des bipeurs à travers le Liban a apparemment été ajouté au répertoire « défensif ».

Mais un coup d’œil sur l’histoire révèle que, comme en Palestine, les machinations israéliennes au Liban ont traditionnellement été motivées par des raisons nettement prédatrices.

Prenons l’exemple d’un point du journal de 1955 de Moshe Sharett, deuxième Premier ministre israélien, qui décrit la vision de Moshe Dayan, alors chef d’état-major de l’armée israélienne, consistant à trouver un officier de l’armée libanaise, « ne serait-ce qu’un major », qui pourrait être rendu sympathique à la cause israélienne : « Nous devrions soit gagner son cœur, soit l’acheter avec de l’argent, pour qu’il accepte de se déclarer le sauveur de la population maronite [du Liban] ».

Ensuite, les choses se mettront rapidement en place : « L’armée israélienne entrera au Liban, occupera le territoire nécessaire et créera un régime chrétien qui s’alliera à Israël. Le territoire allant du Litani vers le sud sera totalement annexé à Israël et tout ira bien ».

Certes, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme Dayan l’avait prévu. Mais l’annexion peut prendre du temps.

Cet extrait de journal, traduit en anglais, figure dans un livre de 1980 intitulé Israel’s Sacred Terrorism : A Study Based on Moshe Sharett’s Personal Diary and Other Documents. L’auteure du manuscrit est Livia Rokach, fille de l’ancien ministre israélien de l’intérieur Israël Rokach.

En 1985, une critique du livre a observé que David Ben Gourion, le premier ministre israélien qui a cédé le poste à Moshe Sharett, avait « mené une politique qu’il qualifiait de ‘représailles’, mais que Moshe Sharett considérait comme une série de provocations régulières destinées à provoquer une nouvelle guerre au cours de laquelle Israël pourrait s’emparer de plus de territoires des Arabes à Gaza, en Cisjordanie, dans le Sinaï, en Syrie et au Liban ».

Près de sept décennies se sont écoulées depuis l’écriture de ce journal en 1955, et la provocation – pardon, les « représailles » – est toujours le mot d’ordre d’Israël.

Depuis le début du génocide à Gaza en octobre, près de 600 personnes ont été tuées au Liban dans une sorte de guerre parallèle menée par Israël, qui a également entrepris d’assassiner le commandant du Hezbollah Fuad Shukr à Beyrouth en juillet – une attaque qui a tué trois civils, dont deux enfants, et en a blessé 74 autres.

Mais l’effusion de sang provoquée par l’explosion de téléavertisseurs porte la provocation à un niveau supérieur. Les hôpitaux libanais sont débordés et le ministère libanais de la santé s’efforce de recueillir des dons de sang pour les blessés.

Pendant ce temps, les États-Unis se tiennent prêts, comme toujours, à s’assurer que la situation reste aussi inflammable que possible.

S’adressant à la presse mardi, à la suite de l’attaque par pagers interposés, le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, a répondu à la question d’un journaliste concernant « les rapports selon lesquels Israël déclarera bientôt que le front nord [avec le Liban] est le front principal de cette guerre » et la capacité des États-Unis à empêcher le conflit « d’exploser en une guerre régionale ».

Selon la réponse cohérente et éloquente de M. Miller, les États-Unis « continueront à œuvrer en faveur d’une résolution diplomatique » tout en discutant avec leurs « partenaires dans la région de la nécessité de prendre – d’éviter tout type de mesures qui permettraient d’éviter une escalade du conflit ». En fin de compte, cependant, il a souligné que « c’est une question pour les parties dans la région et quel genre de monde et quel genre – ils veulent vivre et quel genre d’avenir ils veulent avoir ».

Et pourtant, il est plutôt difficile de pousser à une résolution diplomatique de quoi que ce soit alors que vous envoyez simultanément des milliards de dollars et toutes sortes d’armes à un partenaire régional qui se trouve être en train de perpétrer un génocide.

Soyez assurés que, quelle que soit la réponse du Hezbollah à la dernière provocation d’Israël, l’armée israélienne aura sous la main une autre « riposte » sanglante. Et pour être franc, ce n’est pas le genre de monde dans lequel quiconque devrait vouloir vivre.

Belen Fernandez est l'auteur de The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work, publié par Verso. Elle est rédactrice en chef du Jacobin Magazine. Il est possible de la suivre sur Twitter: @MariaBelen_Fdez

Source et Traduction : Chronique de Palestine

Version originale : 18 septembre 2024 – Al-Jazeera