Washington approuve un accord d’armement d'une valeur de 20 milliards de dollars avec Israël

Par Zein Khalil (revue de presse : Anadolu – 14 août 2024)*

Le ministère américain de la Défense a approuvé, mardi, la vente d’armes à Israël dans pour une valeur de 20 milliards de dollars.

« Il s'agit d'un accord qui a été discuté entre de hauts responsables israéliens et américains, ainsi qu'avec des constructeurs aéronautiques. », selon Le journal Haaretz.

Cet accord nécessite l'approbation de la Chambre des représentants et du Sénat américains, dont les membres pourront émettre des réserves sur l'accord dans les semaines à venir, selon la même source.

Selon le journal Maariv, la date prévue pour la livraison des avions, des véhicules de combat et des bombes ne sera pas proche, mais plutôt dans les deux à cinq prochaines années.

Selon la même source, la majeure partie du coût total de la transaction sera financée par les fonds d’aide américains à Israël.

La chaîne américaine CNN a rapporté, vendredi, que Washington s'apprêtait à fournir un soutien financier d'une valeur de 3,5 milliards de dollars à Israël dans le cadre du programme d'armement et d'aide militaire approuvé par le Congrès il y a quelques mois.

Le président américain Joe Biden a approuvé en avril dernier un plan de soutien financier à Israël, d’une valeur de 26 milliards de dollars, dont environ 14 milliards de dollars pour le soutien militaire.

Avec le soutien américain, Israël mène une guerre dévastatrice contre Gaza depuis le 7 octobre, faisant plus de 132 000 victimes entre morts et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine meurtrière.

Au mépris de la communauté internationale, Tel Aviv poursuit la guerre, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU visant à y mettre fin immédiatement, ainsi que les ordres de la Cour internationale de Justice de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza.

*Source : Anadolu