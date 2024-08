L’Irak émet des mandats d’arrêt pour le «braquage du siècle »

Par Modeste Dossou (revue de presse : Actu Cameroun - 28 Août 2024)*

Un tribunal pénal irakien a émis mardi des mandats d’arrêt contre un homme d’affaires et un ancien responsable du gouvernement recherchés pour leur implication présumée dans le vol de 2,5 milliards de dollars de fonds publics.

Le scandale, surnommé le « casse du siècle », a suscité une colère généralisée en Irak, ravagé par une corruption endémique, le chômage et des infrastructures en ruine après des décennies de conflit. Le tribunal pénal a émis des mandats d’arrêt contre l’homme d’affaires Nour Zuhair et Haitham al-Juburi, ancien conseiller du Premier ministre de l’époque Mustafa al-Kadhimi, a rapporté l’agence de presse officielle INA.

Les deux suspects font partie d’une série de personnes qui doivent comparaître devant le tribunal lors d’un procès qui s’est ouvert à la mi-août, mais qui sont en fuite et ne se sont pas présentés au tribunal. Zuhair avait un rendez-vous au procès mardi, qu’il a manqué, ce qui a incité le juge à émettre un mandat d’arrêt contre lui.

Selon les autorités fiscales, les accusés auraient exproprié les 2,5 milliards de dollars entre septembre 2021 et août 2022 au moyen de 247 chèques encaissés par cinq sociétés. L’argent a ensuite été retiré, en espèces, des comptes des entreprises. Les propriétaires de ces comptes, dont la plupart sont également en fuite, ont également fait l’objet de mandats d’arrêt.

Environ 30 suspects sont actuellement jugés, a rapporté l’INA, dont six déjà derrière les barreaux ou en attente d’extradition vers l’Irak, a indiqué l’agence nationale de lutte contre la fraude.

En octobre 2022, Zuhair a été arrêté à l’aéroport de Bagdad alors qu’il tentait de quitter le pays. Un mois plus tard, il a été libéré sous caution après avoir restitué plus de 125 millions de dollars et s’être engagé à restituer le reste en plusieurs versements. Juburi a également restitué 2,6 millions de dollars de fonds prétendument détournés avant de disparaître, a indiqué une source judiciaire à l’AFP. On ignore où se trouvent actuellement les deux hommes.

*Source : Actu Cameroun