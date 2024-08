Palestine – Rassemblement à Paris -31 août

Tandis que le « Grand Rabbin » de France Haïm Korsia invite honteusement Israël à « finir le boulot », les assassins bombardent sans relâche la bande de Gaza, où une épidémie de poliomyélite menace, les services de santé, ou plutôt ce qu’il en reste, ayant les plus grandes peines à administrer l’indispensable vaccin à des centaines de milliers d’enfants en danger.

Et depuis jeudi, le génocide en cours a pris une nouvelle dimension, avec le lancement d’attaques de l’armée d’occupation contre les villes et villages de Cisjordanie, dans le cadre d’opérations d’une brutalité inédite depuis plus de vingt ans.

LE SILENCE TUE. Plus que jamais, le peuple palestinien, livré aux barbares par les puissants du monde entier, a besoin de savoir qu’il n’est pas seul, et que nous luttons pour sa survie.

RASSEMBLEMENT CE SAMEDI A PARIS

Alors, soyons nombreux pour le dire et informer la population :

samedi 31 août à 15h à la Fontaine des Innocents (Métro/RER Châtelet/Les Halles).

*Source : CAPJPO-EuroPalestine