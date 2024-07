UNRWA: Gaza a besoin de 15 ans pour déblayer les décombres causés par la guerre israélienne

- Le nettoyage des décombres causés par la guerre israélienne coûtera plus de 500 millions de dollars, selon l'UNRWA

Par Ahmed Asmar (revue de presse : Anadolu – 15 juillet 2024)*

Il faudra environ 15 ans pour déblayer la bande de Gaza des décombres causés par la guerre israélienne, a déclaré lundi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

« Il faudrait jusqu'à 15 ans pour déblayer environ 40 millions de tonnes de décombres de guerre à Gaza », a déclaré l'UNRWA, citant une évaluation du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).

La même source a indiqué que l'enlèvement des débris de guerre à Gaza nécessiterait plus de 100 camions et coûterait plus de 500 millions de dollars.

"Les débris constituent une menace mortelle pour les habitants de la bande de Gaza, car ils peuvent contenir des munitions non explosées et des substances nocives", a ajouté l'agence des Nations Unies.

Le mois dernier, la radio militaire israélienne, a rapporté, citant des responsables militaires, qu'environ 50 000 bombes avaient été larguées sur Gaza par des avions de combat israéliens depuis le 7 octobre dernier, ajoutant qu’entre 2 000 et 3 000 bombes n’ont pas explosées.

Faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, Israël a été condamné par la communauté internationale dans le cadre de son offensive brutale continue sur Gaza depuis octobre dernier.

Depuis, près de 38 700 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 89 000 blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Plus de neuf mois après le début de l’attaque israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu d’un blocus paralysant l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont le dernier arrêt lui a ordonné de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre avant son invasion le 6 mai.

Traduit de l'anglais par Wejden Jlassi

*Source : Anadolu