L’Irak, nouvelle plaque tournante du trafic de drogue au Moyen-Orient ? L’ONU tire la sonnette d’alarme

«L’Irak connaît depuis cinq ans une augmentation spectaculaire du trafic et de la consommation de drogues. » Ces mots découlent d’un rapport rendu récemment par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Dans le collimateur des autorités : le captagon, une drogue de synthèse très prisée au Moyen-Orient pour ses effets psychostimulants.

Selon l’ONUDC, « 24 millions de comprimés de captagon » ont été saisis dans le pays pour la seule année 2023 : un record. Soit 4,1 tonnes de comprimés dont la valeur est estimée entre 84 et 144 millions de dollars.

Des saisies en hausse

« L’Irak semble être à la croisée des chemins du trafic régional de méthamphétamine et de captagon », ont ajouté les autorités, précisant que les saisies de captagon en Irak « auraient triplé entre 2022 et 2023 ». De plus, « les quantités globales saisies en 2023 sont 34 fois plus élevées qu’en 2019 ».

Amphétamine dérivée d’un traitement autrefois légal de la narcolepsie et des troubles de l’attention, le captagon fait aujourd’hui l’objet d’un commerce fleurissant dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Considérée comme un narco-État, la Syrie en est le principal pays d’origine et l’Arabie saoudite le plus gros marché. Selon l’ONUDC, 82 % du captagon saisi dans la région entre 2019 et 2023 proviendrait de Syrie, et 17 % du Liban.

Une frontière poreuse

De nombreuses saisies de captagon ont lieu en Irak, un pays qui partage 600 km de frontière avec la Syrie. Selon le rapport, l’Irak serait d’ailleurs en train de devenir un point de passage important pour la méthamphétamine qui est produite essentiellement en Afghanistan avant d’être acheminée dans les pays du Golfe et du Vieux continent.

Selon les experts, l’Irak et ses 43 millions d’habitants seraient enfin confrontés à une hausse alarmante de la consommation de drogue. Un phénomène qui serait accentué en période de conflit.

