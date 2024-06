Pourquoi les études universitaires sur Israël et la Palestine menacent les élites occidentales

Banderole à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) : « Université populaire pour la libération de la Palestine ».

Par Joseph Massad (revue de presse : ISM-France - 18 juin 2024)*

Depuis les années 1980, l’écart se creuse dans les principaux pays occidentaux entre les connaissances universitaires et les grands médias en ce qui concerne le Moyen-Orient, notamment sur le thème de la Palestine et d’Israël.

L’écart est plus évident aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne et en France.

Entre le début des années 1950 et la fin des années 1970, le savoir académique et la couverture médiatique de cette question avaient largement convergé vers leur soutien à l’État sioniste. Les crimes commis par Israël contre les Palestiniens colonisés ont souvent été dissimulés, voire justifiés.

Il y avait bien sûr quelques exceptions, comme le classique du journaliste David Hirst, « The Gun and the Olive Branch ». Publié en 1977 par un éditeur commercial grand public, le livre a rendu accessibles à un public plus large les histoires jusque-là peu connues de la lutte palestinienne et du colonialisme de peuplement sioniste.

Cependant, ce n’est que dans les années 1980 qu’a eu lieu la production académique capitale sur le thème d’Israël et de la Palestine.

La question de Palestine, d’Edward Said en 1979 et Le Triangle fatidique, de Noam Chomsky en 1983 étaient les premières doses de ce que la nouvelle recherche universitaire sur la Palestine et Israël annonçait et atteignait un public plus large en raison de la renommée de leurs auteurs.

Même si ni Saïd ni Chomsky n’étaient des spécialistes du Moyen-Orient, tous deux étaient d’éminents universitaires dans leurs domaines respectifs de littérature comparée et de linguistique.

Depuis lors, le passage d’une position autrefois pro-israélienne à une recherche plus critique a créé un abîme entre le monde universitaire et les médias.

Un changement crucial

Avant les années 1980, les tentatives des universitaires palestiniens occidentaux de proposer des histoires alternatives restaient limitées dans leur portée, notamment au vu de l’euphorie pro-israélienne qui a envahi la droite et la gauche après la conquête israélienne de trois pays arabes en 1967.

Les exemples incluent les livres les plus précieux de l’historien Abdul Latif Tibawi, publié entre la fin des années 1950 et la fin des années 1970, ainsi que d’autres études de Sami Hadawi et Fayez Sayegh.

Citons d’autres recherches, dont l’histoire documentaire cruciale éditée par Walid Khalidi, From Haven to Conquest, et The Transformation of Palestine édité par Ibrahim Abu-Lughod.

Les deux livres ont été publiés en 1971 mais sont restés ghettoïsés au sein d’un petit cercle de lecteurs arabes et palestiniens en Occident et de leur petit cercle de partisans. Ce fut également le cas du livre décisif de Sabri Jiryis de 1976 : The Arabs in Israel, qui détaillait le système d’apartheid sous lequel les citoyens palestiniens d’Israël souffraient.

L’invasion israélienne du Liban en 1982, au cours de laquelle les massacres de civils palestiniens et libanais ont fait l’objet d’une rare couverture médiatique occidentale, a également permis une production universitaire plus critique à l’égard d’Israël.

Dans ce nouveau contexte, la première moitié des années 1980 voit la publication des livres de Lenni Brenner sur la coopération sioniste avec les nazis dans les années 1930. Les études d’Helena Cobban et d’Alain Gresh sur l’histoire de l’Organisation de libération de la Palestine ont été parmi les premiers livres à ne pas diaboliser le mouvement national.

Au cours de la même période, les révolutions et contre-révolutions en Amérique centrale et les bouleversements en Afrique australe ont inspiré plusieurs livres, notamment des ouvrages de Benjamin Beit-Hallahmi, Bishara Bahbah et Jane Hunter sur l’alliance d’Israël avec ces droites répressives et leurs exportations d’armes. régimes.

Des livres nouveaux et précieux sur la diaspora palestinienne ont également proliféré, comme celui de Pamela Ann Smith, Palestine and the Palestinians 1876 – 1983, et celui de Laurie Brand, Palestinians in The Arab World. En outre, de nouvelles histoires du nationalisme palestinien, notamment l’ouvrage faisant autorité de Muhammad Muslih et la biographie d’Amin al-Husayni par Philip Matar, ont été publiées la même année, en 1988.

« Nouveaux historiens »

L’émergence des Nouveaux Historiens d’Israël, qui ont commencé à publier des livres en anglais dans la seconde moitié des années 1980, a été une autre contribution majeure dans ce domaine.

Cette nouvelle génération d’historiens israéliens comprenait Benny Morris, Tom Segev, Ilan Pappe et Avi Shlaim, entre autres, dont les recherches étaient basées sur des archives israéliennes récemment publiées sur la guerre de 1948 et après.

Non seulement ils ont confirmé les affirmations palestiniennes connues de longue date sur les crimes coloniaux sionistes et israéliens, mais leurs livres les ont également documentés à partir de sources officielles israéliennes, avec de nombreux détails sur la portée et les objectifs des crimes historiques d’Israël.

Certains universitaires israéliens enseignant aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont commencé à publier de plus en plus leurs propres contributions, et ont révélé ainsi davantage les crimes d’Israël et la nature de sa société.

Des chercheurs comme Ella Shohat ont révélé la discrimination massive de l’État israélien dominé par les Ashkénazes à l’égard des Juifs asiatiques et africains, ainsi que l’orientalisme dominant du cinéma israélien et de la production culturelle sur l’Orient en général.

D’autres études sur la nature de l’occupation militaire, de la résistance et de la révolte, ainsi que sur l’expansion du colonialisme de peuplement juif dans les territoires occupés, ont vu le jour après le premier soulèvement palestinien de 1987.

Une pléthore d’études a explosé depuis les années 1990 jusqu’à aujourd’hui, avec une foule de travaux sur tous les aspects de l’histoire et des sociétés israéliennes et palestiniennes depuis la fin du 19e siècle. Ces études réalisées par des universitaires palestiniens, arabes, israéliens, américains et européens sont dominantes dans le domaine.

Clichés médiatiques

Il n’existe aujourd’hui aucun spécialiste respecté du Moyen-Orient dans l’académie occidentale qui nie l’expulsion massive des Palestiniens par Israël en 1948 et 1967.

De même, aucun expert universitaire ne peut nier que le sionisme a toujours été un mouvement colonial européen allié aux pays impérialistes ou que le sionisme a toujours épousé des vues racistes à l’égard des Palestiniens et a toujours coopéré avec d’autres colonies de peuplement s’étendant de l’Afrique du Sud à l’Algérie française et au-delà.

Et aucun érudit aujourd’hui ne peut sérieusement remettre en question le fait que l’État israélien est un État institutionnellement raciste et suprématiste juif – inscrit dans la loi – ou nier l’histoire du terrorisme sioniste dans la région, sans parler des troubles et de la violence qu’Israël a infligés à l’ensemble du Moyen-Orient depuis sa création en 1948.

Le problème, cependant, est que les médias semblent ignorer cet énorme corpus de connaissances académiques. Il en va de même pour les universitaires des écoles professionnelles de commerce, d’ingénierie, de droit et de médecine, ou même des sciences naturelles ou de certaines sciences sociales, qui prennent leurs informations auprès des grands médias occidentaux.

Mis à part le peu de sympathie exprimée pour les victimes palestiniennes et libanaises des massacres de 1982 au Liban ou pour les civils palestiniens tués lors de la première Intifada, les médias occidentaux se sont fermement accrochés aux clichés éculés des années 1960 et 1970.

Le mythe selon lequel Israël est un David combattant un Goliath palestinien et arabe déterminé à le détruire parce qu’il est juif et que la lutte palestinienne est « antisémite » et non anticoloniale, persiste dans les récits médiatiques aujourd’hui au milieu de la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza.

D’autres clichés incluent la présentation d’Israël comme un pays « démocratique », libéral et épris de paix et le fait que les colons juifs européens en Palestine descendent de manière fantastique des anciens Hébreux, ce qui leur donne d’une manière ou d’une autre le droit de coloniser le pays et d’expulser sa population indigène.

Ces opinions ne se limitent pas aux médias, mais sont adoptées par la classe politique américaine et européenne occidentale – qu’il s’agisse de ceux qui sont en poste ou des lobbyistes qui aident à les faire élire.

Depuis l’administration du président américain Ronald Reagan, la classe politique dirigeante occidentale s’est officiellement attachée à ces opinions, qui se sont encore davantage ancrées après les attentats du 11 septembre.

Ce qui a particulièrement choqué cette classe, à la fois au lendemain du 11 septembre et avec une passion renouvelée depuis le 7 octobre, c’est que leurs vues orientalistes particulières n’ont pas été partagées ou adoptées par la communauté universitaire.

C’est ce scandale qui a précipité la répression répressive contre les universités.

Répression politique

La campagne visant à licencier les professeurs et à expulser les étudiants récalcitrants a été lancée il y a plus de vingt ans.

En 2003, le sous-comité de la Chambre des représentants des États-Unis sur l’éducation sélective a décidé d’« enquêter » sur le domaine des études sur le Moyen-Orient, en s’étendant aux dangers que constituait le livre fondateur de Saïd en 1978, L’Orientalisme, et comment il aurait pu conduire au 11 septembre, les lobbyistes exhortant le Congrès à retirer le financement des universités et des programmes universitaires qui enseignent le travail de Saïd ou les bourses d’études critiques à l’égard d’Israël.

De telles campagnes se sont poursuivies sans relâche. Pas plus tard que la semaine dernière, le Comité des Voies et Moyens du Congrès a tenu une audience sur l’antisémitisme dans les universités et a invité plusieurs témoins à promouvoir le programme anti-liberté académique ciblant les études sur le Moyen-Orient.

Depuis le 7 octobre, la classe politique dirigeante a reconnu un changement notable dans les attitudes dominantes à l’égard d’Israël et de la Palestine, notamment dans les universités.

Les manifestations soutenues en faveur de la Palestine sur les campus ont prouvé à cette classe que ses efforts déployés depuis des décennies pour contraindre ou s’entendre avec les administrateurs universitaires pour réprimer la dissidence étaient insuffisants. Le maintien du statu quo pro-génocide nécessiterait le soutien du monde des affaires et de l’État policier, avec des doses plus importantes de répression gouvernementale.

Maniant apparemment tous les outils répressifs à leur disposition, les politiciens ont forcé des audiences au Congrès maccarthyste sur « l’antisémitisme », et les chefs d’entreprise ont menacé de punir financièrement les universités contrevenantes et de refuser l’emploi à leurs diplômés.

Des mesures aussi drastiques témoignent amplement du niveau de danger et de menace que ces personnes influentes attribuent à la production (et à la consommation) d’un savoir académique qui s’écarte autant des idées reçues dans les couloirs du pouvoir politique et des entreprises.

Le fait que les universités invitent désormais la police à réprimer leurs propres étudiants et à menacer ouvertement et à enquêter sur leurs professeurs pour délits de pensée (car cet auteur a été particulièrement ciblé) révèle la vulnérabilité des politiques et de la couverture médiatique pro-israéliennes, qui sont restées inébranlables quelle que soit la sauvagerie exposée des crimes israéliens.

Si des « experts » condamnaient des universitaires lors d’audiences au Congrès il y a 20 ans, aujourd’hui des présidents d’université et des membres de conseil d’administration se sont abaissés à condamner leurs propres professeurs – pour de faux motifs, rien de moins – et à déclarer qu’ils auraient hypothétiquement renié leur mandat.

Mais ce ne sont pas seulement les universités, les professeurs et les étudiants qui sont visés pour avoir critiqué Israël. Les organisations de défense des droits de l’homme sont également attaquées lorsqu’elles affirment qu’Israël est un État d’apartheid depuis 1948 et qu’elles documentent ses crimes de guerre incessants.

Les dernières menaces visent la Cour pénale internationale et pourraient ensuite viser la Cour internationale de Justice pour sa décision de génocide contre Israël.

L’engagement impérialiste de l’Occident envers Israël est si profond qu’il est prêt à détruire non seulement la liberté académique et la liberté d’expression dans les universités et autres institutions culturelles, mais aussi toutes les notions de droit international, de droits de l’homme et les institutions qui les défendent.

Même les organisations de défense des droits humains des États-Unis et d’Europe occidentale, qui ont très bien servi ces pays pendant la guerre froide et bien après, sont désormais jetables.

En effet, aucune institution de l’Occident libéral n’est à l’abri de cette campagne répressive et punitive, en particulier les universités dont la production de connaissances a bouleversé le consensus occidental officiel sur Israël et la Palestine jusqu’à un point de non-retour.

Pour cela, les puissants ont décidé que les universités devaient soutenir la propagande officielle de l’État comme base de connaissances, détruire le domaine des études sur le Moyen-Orient et cesser de produire des études qui menacent les intérêts de l’impérialisme occidental et du pouvoir des entreprises.

Sinon, ils seront punis, privés de financement et leur réputation sera détruite.

Joseph Massad est professeur de politique arabe moderne et d'histoire intellectuelle à l'université Columbia de New York. Il est l'auteur de nombreux livres et articles universitaires et journalistiques. Il a notamment publié Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, et plus récemment Islam in Liberalism. Ses livres et articles ont été traduits dans une douzaine de langues

*Source : ISM-France

Article original en anglais sur Middle East Eye / Traduction MR

Articles de Joseph Massad sur France-Irak Actualité : ICI