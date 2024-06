Plan Biden : reconstruire Gaza pour effacer la Palestine

Par Manlio Dinucci (7 juin 2024)*

Cet épisode de Grandangolo nous amène à l’intérieur de la guerre à Gaza à travers les images dramatiques prises en direct, au risque de leur vie, par des Palestiniens avec leur téléphone portable. D’autres images ont été prises et diffusées par les soldats israéliens eux-mêmes.

Le Président des États-Unis Biden a présenté un plan pour “un cessez-le-feu durable” à Gaza. Il prévoit “la libération de tous les otages” par le Hamas et en même temps “le retrait des forces israéliennes de toutes les zones habitées de Gaza”. Alors “les civils palestiniens retourneraient dans leurs maisons et dans leurs quartiers dans toutes les zones de Gaza”, en recevant “une assistance humanitaire importante par la communauté internationale”. Ainsi commencerait “la reconstruction de Gaza par la communauté internationale”.

De cette façon -souligne Biden- “Israël pourrait s’intégrer plus profondément dans la région, avec un accord historique potentiel de normalisation avec l’Arabie Saoudite, entrant comme partie d’un réseau de sécurité régionale pour contrecarrer la menace représentée par l’Iran”. Le clair objectif de ce plan est de frapper les BRICS dont font partie la Russie et la Chine, dans lesquels l’Arabie Saoudite est entrée avec l’Iran, que les USA et Israël considèrent comme leur plus dangereux ennemi dans la région. Reste, conclut Biden, que “Israël aura toujours le droit de se défendre des menaces contre sa sécurité” et que “les États-Unis feront toujours en sorte qu’Israël aie ce dont il a besoin pour se défendre”.

Le plan de Biden est parfaitement adapté à la stratégie de guerre que les États-Unis opèrent au Moyen-Orient. Celui-ci conserve l’axe stratégique avec Israël en continuant à lui fournir les plus avancés systèmes d’armes et quantités massives de munitions, y compris celles avec lesquelles Israël est en train de raser au sol Gaza. En même temps il prospecte une reconstruction de Gaza -confiée à la “communauté internationale” c’est-à-dire principalement aux États-Unis, Israël, Union Européenne et G7- qui comme précise le plan présenté par Netanyahou, consisterait à “reconstruire Gaza à partir de rien” en la transformant en une “massive zone de libre-échange” avec de luxueux gratte-ciels, des installations écologiques à énergie solaire et des établissements pour la production de véhicules électriques.

Les Palestiniens survivants, rentrés dans leurs maisons et quartiers, n’y trouveraient que des ruines et n’auraient plus aucun réel droit de propriété. Il en résulterait un inévitable exode de masse, tandis que ceux qui resteraient deviendraient de simples employés dépendants des activités installées à Gaza par la “communauté internationale”. Ainsi se trouverait effacé le Territoire Palestinien de Gaza, avec celui de la Cisjordanie, en effaçant la Palestine comme État.

*Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo de vendredi 7 juin 2024 sur la chaîne TV italienne Byoblu.

https://www.byoblu.com/2024/06/07/piano-biden-ricostruire-gaza-per-cancellare-la-palestina-grandangolo-pangea/

Sur le même sujet, lire aussi :

Le plan de reconstruction de Gaza de Netanyahou