Nouvelle-Calédonie : les "territoires non autonomes", ces dernières colonies

(RTBF – 23 mai 2024 - Par D. V. Ossel avec Florian Gullaume)

Le président français en visite en Nouvelle-Calédonie, pour tenter de mettre de l’ordre dans un territoire secoué par les émeutes, à 17.000 km de Paris. Le président français reste le chef de l’Etat dans cet ensemble d’îles situées à l’est de l’Australie et au nord de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Calédonie fait partie des 17 territoires qualifiés de "non autonomes" par les Nations Unies, des territoires à décoloniser.

L’ONU qualifie ces territoires comme "des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes”. En 1946, une première liste a été établie, elle a évolué au fil du temps. "En 1945, au moment où l’Organisation des Nations Unies était fondée, 750 millions de personnes — soit près du tiers de la population mondiale — vivaient dans des territoires qui n’étaient pas autonomes et qui dépendaient de puissances coloniales, précise l’ONU sur son site. Aujourd’hui, il reste encore 17 territoires non autonomes, où vivent moins de deux millions de personnes." Entre-temps, 80 anciennes colonies ont accédé à l’indépendance.

Dans l’espoir d’accélérer les progrès de la décolonisation, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en 1960 une Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples colonisés. Cette Déclaration affirme que tous les peuples ont le droit de libre détermination et proclame la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme. Un comité est créé deux ans plus tard pour assurer le suivi de son application.

17 territoires à décoloniser

Il reste donc, aujourd’hui, selon l’ONU, 17 territoires à décoloniser. Parmi ceux-ci, dix sont encore sous administration du Royaume-Uni, trois des Etats-Unis, deux de la France et un de la Nouvelle-Zélande.

