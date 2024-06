Ministre israélien : ‘Nous nous préparons à des enterrements massifs en raison d'une éventuelle guerre avec le Liban’

- Le ministre des Affaires religieuses Michael Malchieli a déclaré à Channel 14 que son ministère se préparait à d'éventuels scénarios dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban

Par Abdel Ra'ouf Arnaout (revue de presse: Anadolu – 20 juin 2024)*

Le ministre israélien des Affaires religieuses, Michael Malchieli, a déclaré que son ministère se préparait à l'éventualité d'enterrements massifs en raison d'une potentielle guerre avec le Liban.

« Le ministère des Affaires religieuses, qui est responsable du système funéraire, se prépare à d'éventuels scénarios dans le nord », a-t-il déclaré mercredi soir à la télévision israélienne, Channel 14.

Et de poursuivre : « Il n'est pas possible de tout dire dans les studios, mais nous tenons des réunions au sein du cabinet pour nous préparer à des événements plus importants dans le nord », en référence aux affrontements qui ont connu une escalade majeure au cours des dernières semaines entre l'armée israélienne et le Hezbollah, dans le sud du Liban.

Interrogé sur le fait de savoir si le ministère se préparait à l'éventualité d'enterrements massifs en raison d'une possible guerre sur le front nord, le ministre a répondu par l'affirmative, sans donner plus de précisions.

La « Ligne bleue » qui sépare Israël du Liban a connu une escalade remarquable au cours des dernières semaines ; escalade que les États-Unis ont à plusieurs reprises appelé à endiguer.

Les factions palestiniennes et libanaises, notamment le Hezbollah, échangent quotidiennement des bombardements avec l'armée israélienne, depuis le 8 octobre dernier, faisant des centaines de morts et de blessés, pour la plupart du côté libanais.

Les factions affirment être solidaires de Gaza, victime depuis le 7 octobre d'une guerre israélienne, qui a fait près de 123 000 victimes palestiniennes (entre morts et blessés), pour la plupart des femmes et des enfants, ainsi que plus de 10 000 disparus, dans un contexte de famine meurtrière et de destruction massive.

Israël poursuit sa guerre, faisant fi des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, et des ordonnances de la Cour internationale de justice l'enjoignant de mettre fin à l'invasion de Rafah (sud), de prendre des mesures pour prévenir les « actes à caractère génocidaire », et d'améliorer la situation humanitaire désastreuse dans l'enclave palestinienne assiégée.

Traduit de l’arabe par Mourad Belhaj

*Source : Anadolu