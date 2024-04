Après le bombardement israélien du consulat iranien à Damas, l’engrenage d’une escalade

Par Dominique Delawarde (14 avril 2024)*

La nuit dernière entre 400 et 500 drones et 150 missiles auraient été envoyés par l'Iran sur Israël, visant exclusivement des installations militaires. Des drones partis du Yemen, d'Irak et du Liban (Hezbollah) auraient complété la riposte iranienne.https://tass.com/world/1775051

Cette attaque iranienne vient en riposte du bombardement israélien du consulat iranien à Damas, il y a quelques jours, mais également de très nombreux bombardements israéliens, restés sans réponse à ce jour sur la Syrie, alliée de l'Iran, et bien sûr pour le génocide en cours des Gazaouis.

On notera que la riposte iranienne était attendue et avait même été annoncée par la partie iranienne qui se place sous l'article 51 de la Charte de l'ONU qui traite de la légitime défense.

On notera que l'Iran a évité de viser des cibles civiles et n'a pas attaqué d'installations militaires US dans la Région et qu'il a demandé à la partie US de se tenir à l'écart de cette affaire.

Le vrai bilan de cette attaque n'est pas connu et ne sera d'ailleurs jamais porté à la connaissance du public par la partie israélienne. Sans doute Israël dira-t-il: "Même pas mal" https://tass.com/world/1775075 surtout s'il veut éviter la montée aux extrêmes.

Cette attaque est toutefois importante car elle peut aussi déclencher l'engrenage d'une escalade dont nul ne sait où cela pourrait conduire la région et même le monde.

Les zélotes fous furieux qui tiennent le haut du pavé à Tel Aviv et qui dirigent aussi, en large part et par lobbies interposés, la politique étrangère et les médias de grands pays occidentaux (USA, UK, France, Canada, Australie ...) vont probablement monter d'un cran pour avoir le dernier mot. Ils ne vont pas en rester là, ce n'est pas dans leurs gènes.

La montée aux extrêmes ne peut donc plus être exclue.



La riposte iranienne bénéficiera probablement d'une neutralité bienveillante de la multipolarité (Chine, Russie, BRICS, OCS, ...). On se rappelle que l'ambassade de Chine avait été bombardée par l'OTAN en 1999, sans qu'elle puisse réagir à l'époque .....

L'occident otanien se retrouvera, une fois de plus, isolé dans son soutien jusqu'au-boutiste aux actions les plus irresponsables de provocations israéliennes (Bombarder un consulat n'est pas anodin).

Cette attaque iranienne peut donc avoir des conséquences énormissimes. Était-ce le but d'Israël lorsqu'il s'est permis de bombarder le consulat iranien en Syrie ? S'agissait-il d'entrainer l'occident otanien dans une guerre contre l'Iran ?



Si cette affaire dérape, quid de la guerre en Ukraine, quid des JO Paris 2024 ? Et pour quel épilogue ?

Décidément, nous allons vivre une période riche en événements majeurs

*Dominique Delawarde, général (2s), ancien chef du bureau Situation-Renseignement-Guerre Électronique de l’Etat-major Interarmées de Planification Opérationnelle.

