Une ministre israélienne se dit "fière" des destructions infligées à la Bande de Gaza

Par Abdel Ra'ouf Arnaout (revue de presse : Anadolu – 22 février 2024)*

La ministre israélienne de l'égalité sociale, May Golan, s'est dite "fière" des destructions infligées par l'armée israélienne à la Bande de Gaza.

Lors d'une session de la Knesset (le parlement israélien) tenue mercredi soir, Golan a menacé le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, de décapitation ou d'arrestation.

"Nous n'avons pas honte de dire que nous voulons voir les soldats de l'IDF (armée israélienne) attraper Sinwar et ses terroristes par les yeux et les traîner à travers la Bande de Gaza en direction des geôles de l'Autorité pénitentiaire", a-t-elle déclaré dans son intervention, filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux.

"Personnellement, je suis fière de voir Gaza en ruines, et que chaque bébé, même dans 80 ans, racontera à ses petits-enfants ce qu'ont fait les juifs", a-t-elle poursuivi, ajoutant : "Pas de colombe ni de rameau d'olivier, seulement une épée pour couper la tête de Sinwar, voilà ce qui l'attend de notre part".

Israël bombarde la Bande de Gaza depuis l'attaque menée, le 7 octobre, par le mouvement de résistance palestinien, Hamas, qui aurait fait près de 1 200 morts côté israélien, selon les autorités de Tel Aviv.

L'offensive israélienne a fait au moins 29 410 morts et près de 70 000 blessées, provoqué des destructions massives et des pénuries de produits de première nécessité.

La guerre israélienne contre Gaza a poussé 85 % de la population de l'enclave à se déplacer à l'intérieur du territoire, dans un contexte de pénurie de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.

Pour la première fois depuis sa création en 1948, Israël est poursuivi devant la Cour Internationale de Justice, la plus haute juridiction des Nations Unies, pour crime de génocide.

Un arrêt rendu en janvier a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin aux actes à caractère génocidaire et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de la Bande de Gaza.

Traduit de l’anglais par Mourad Belhaj

*Source : Anadolu