ONU: Israël n'a pas fourni de documents concernant ses allégations contre les employés de l'UNRWA

Par Serife Cetin (revue de presse: Anadolu – 1 février 2024)*

Les Nations Unies ont déclaré que le gouvernement de Tel Aviv n'avait pas encore soumis de dossier concernant les accusations israéliennes contre les employés de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine en Proche-Orient (UNRWA).

C'est ce qu'a déclaré le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, lors de sa conférence de presse quotidienne.

Il a indiqué qu'Israël avait transmis à l'UNRWA ses allégations sur l'implication de 12 de ses employés dans les attaques du 7 octobre, indiquant que la cessation des tâches et l'enquête avaient été menées à la lumière de ces informations.

Dujarric a expliqué qu'Israël ne leur avait pas encore fourni de dossier écrit concernant ces accusations.

Il a souligné que l'UNRWA avait auparavant partagé la liste de ses employés dans les pays où elle travaille avec le pays hôte, ainsi qu'avec Israël, et qu'aucune inquiétude n'avait été exprimée à ce sujet.

Vendredi, l'UNRWA a annoncé avoir ouvert une enquête sur des allégations d'implication d'un certain nombre de ses employés (sans le préciser) dans les attentats du 7 octobre.

Les accusations israéliennes contre l'agence ne sont « pas les premières du genre.»

Depuis le début de la guerre contre Gaza, Israël a accusé les employés de l'UNRWA de travailler pour le Hamas, dans ce qui a été considéré comme « une justification préalable » pour bombarder les écoles et les établissements de l'organisation dans la bande de Gaza, qui abrite des dizaines de milliers de personnes déplacées, dont la plupart sont des enfants et des femmes, selon les observateurs.

Depuis le 26 janvier, 17 pays et l'Union européenne ont décidé de suspendre leur financement à l'UNRWA, sur la base des allégations d'Israël selon lesquelles 12 des employés de l'agence auraient participé à l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » menée par le mouvement Hamas le 7 octobre 2023.

Ces pays sont : les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, l'Italie, le Royaume-Uni, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, la Suisse, l'Autriche, la Suède, la Nouvelle-Zélande, l'Islande, la Roumanie, l'Estonie, en plus de l'Union européenne, selon les Nations Unies.

L'UNRWA a été créé par une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1949 et a été autorisée à fournir assistance et protection aux réfugiés dans ses cinq zones d'opérations, à savoir la Jordanie, la Syrie, le Liban, la Cisjordanie et la bande de Gaza, jusqu'à ce qu'un accord juste soit trouvé.

Traduit de l'arabe par Wejden Jlassi

*Source : Agence Anadolu