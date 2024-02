Biden donne son feu vert à des représailles contre l’Iran

Par Peter Symonds (revue de presse : WSWS – 1 février 2024)*

À la suite de l’attaque de drone dans le nord de la Jordanie qui a tué trois soldats américains et en a blessé des dizaines d’autres, le président Biden a affirmé hier aux journalistes qu’il avait décidé d’une action de représailles américaine. Après avoir blâmé des « groupes militants radicaux soutenus par l’Iran » pour les morts, les représailles pourraient comprendre des frappes contre de telles milices n’importe où au Moyen-Orient et des cibles en Iran même.

Interrogé par des journalistes pour savoir s’il blâmait l’Iran pour la mort des soldats américains, Biden a déclaré qu’il tenait Téhéran pour responsable « dans le sens où ils fournissent les armes aux gens qui l’ont fait ». Pressé de dire si l’Iran était directement responsable, il a refusé de répondre, déclarant simplement « nous aurons cette discussion ». L’Iran a nié toute responsabilité dans l’attaque.

Bien conscient que le génocide israélien des Palestiniens à Gaza, soutenu par les États-Unis, a transformé le Moyen-Orient en poudrière, Biden a minimisé le potentiel de conflit régional. « Je ne pense pas que nous ayons besoin d’une guerre plus large au Moyen-Orient. Ce n’est pas ce que je recherche », a-t-il déclaré.

Pourtant, c’est exactement ce que fait l’administration Biden, non seulement par son soutien politique, économique et militaire à Israël, mais aussi par sa guerre croissante contre les milices houthies au Yémen et ses frappes en Irak et en Syrie. L’impérialisme américain plonge rapidement et imprudemment le Moyen-Orient dans une guerre régionale qui, avec la guerre des États-Unis et de l’OTAN contre la Russie en Ukraine, menace d’engloutir le monde.

Alors que Biden n’a donné aucune indication sur la nature des représailles américaines, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One que les États-Unis avaient l’intention de frapper les milices et de dégrader leur capacité à attaquer les troupes américaines tout en envoyant un « signal fort à leurs soutiens » dans le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran. De manière inquiétante, il a déclaré que l’ordre de Biden serait une « approche à plusieurs niveaux » englobant « potentiellement de multiples actions ».

*Source: WSWS (World Socialist Web Site)

