Entretien avec Christophe Oberlin : «Sanctionner l’UNRWA est illégal »

Par Nikita (revue de presse : alohanews – février 2024)

Dans cette discussion approfondie, nous abordons les sanctions contre l'UNRWA, le rôle du Hamas et les enjeux liés au droit international, et examinons l'état actuel du corps médical et des infrastructures à Gaza. Christophe Oberlin partage également ses perspectives sur les possibles solutions pour sortir du conflit. Ne manquez pas cette conversation passionnante sur la croisée de la médecine et de la politique et du droit international.

Christophe Oberlin est chirurgien de la main, médecin, et voix engagée contre la critique de la politique israélienne.

