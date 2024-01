Le plaidoyer passionné de l'Afrique du Sud pour mettre fin au génocide israélien

Adila Hassim, avocate de l'Afrique du Sud, s'adressant à la Cour mondiale, sous le regard de la délégation israélienne. (Capture d'écran de la télévision de l'ONU)

Les avocats de l'Afrique du Sud ont plaidé jeudi devant la Cour mondiale de La Haye pour expliquer pourquoi Israël commettait un génocide à Gaza, et pourquoi la Cour doit y mettre fin maintenant.

Par Joe Lauria (revue de presse : Spirit of free speech – 11 janvier 2024)*

L'Afrique du Sud a demandé jeudi à la Cour internationale de justice d'ordonner à Israël de mettre fin à son génocide contre les Palestiniens de Gaza, affirmant que “la réputation même du droit international (...) est en jeu” dans l'affaire historique qu'elle a introduite.

Les Sud-Africains ont exposé ce qui semble être un cas difficile à réfuter, à savoir qu'Israël viole quatre sections de l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qu'Israël a ratifiée, à savoir que... :

“... Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tant que tel : a) Meurtre de membres du groupe, b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe”.

L'Afrique du Sud ne s'est pas prononcée jeudi sur le fond de l'affaire, à savoir si Israël commet ou non un génocide, ce qui sera décidé bien plus tard, mais plutôt sur la question de savoir s'il existe des preuves suffisantes pour que la Cour prononce une “mesure conservatoire” ordonnant à Israël de mettre immédiatement fin à son opération militaire.

Intention génocidaire

La preuve de l'intention est essentielle pour parvenir à un constat de génocide, et les Sud-Africains ont exposé avec force détails la “rhétorique génocidaire” des responsables israéliens et la manière dont elle a influencé les soldats et les aviateurs israéliens attaquant la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a fait référence à deux reprises au génocide de l'Ancien Testament, laissant entendre qu'il fallait faire de même pour Gaza.

“L'invocation génocidaire d'Amalek était tout sauf anodine”, a déclaré l'avocat Tembeka Ngcukaitobi. Il a ensuite montré une vidéo de soldats israéliens chantant pour célébrer une victoire à Gaza, dans laquelle ils mentionnent Amalek.

Le 9 octobre, le ministre de la défense, Yoav Gallant a déclaré, a cité M. Ngcukaitobi :

“Il a fait le point de la situation avec l'armée et a dit qu'Israël imposerait un blocus complet à Gaza, qu'il n'y aurait ‘ni électricité, ni nourriture, ni eau, ni carburant’, que tout serait bloqué parce qu'Israël se bat contre des ‘animaux’. S'adressant aux troupes en poste à la frontière de Gaza, il leur a indiqué qu'il avait levé toutes les restrictions et que Gaza ne redeviendrait jamais celle qu'elle était auparavant.

“Nous allons tout éliminer. Nous atteindrons le monde recoin. Nous éliminerons tout, nous atteindrons tout sans aucune restriction.

“Le ministre du patrimoine, Amichai Eliyahu, a déclaré qu'Israël devait trouver des solutions plus douloureuses que la mort pour les habitants de Gaza. Ce n'est pas une réponse que de dire que ni l'un ni l'autre ne sont à la tête de l'armée. Ils sont ministres du gouvernement israélien. Ils votent à la Knesset et sont en mesure de définir la politique de l'État. L'intention de détruire Gaza a été nourrie au plus haut niveau de l'État ...

“De hauts responsables politiques et militaires ont encouragé, sans la moindre censure, le réserviste de l'armée israélienne Ezra Yachin, âgé de 95 ans et vétéran du massacre de Deir Yassin contre les Palestiniens en 1948, à s'adresser aux soldats avant l'invasion terrestre de la bande de Gaza. Lors de son intervention, il s'est fait l'écho du même sentiment tout en étant conduit dans un véhicule officiel de l'armée israélienne, vêtu de la tenue de l'armée israélienne.

“Je cite les triomphants : je les achèverai et ne laisserai personne derrière moi. Effacez leur mémoire. Effacez-les, ainsi que leurs familles, leurs mères et leurs enfants. Ces animaux ne sont plus dignes de vivre. Si vous avez un voisin arabe, n'attendez pas. Allez chez lui, et tirez lui dessus. Nous allons les envahir. Pas comme avant. Nous allons envahir et détruire tout ce qui se présente devant nous, et démolir leurs maisons”.

Les avocats de l'Afrique du Sud ont replacé la catastrophe actuelle à Gaza dans le contexte historique d'années de violation des droits des Palestiniens, et ont souligné que

“pendant plus d'un demi-siècle, ces violations ont eu lieu dans un monde où Israël s'est considéré pendant des années comme au-delà et au-dessus de la loi”.

Anticiper la défense d'Israël

Les Sud-Africains ont anticipé la défense d'Israël, qui sera présentée vendredi. Vaughan Lowe, avocat britannique représentant l'Afrique du Sud, a rejeté l'argument souvent répété d'Israël selon lequel il ne vise que le Hamas, et non le peuple palestinien.

“Des mois de bombardements permanents, de destruction d'immeubles entiers et de privation de nourriture, d'eau, d'électricité et de communications pour toute une population ne peuvent être considérés de manière crédible comme une chasse à l'homme visant les membres du Hamas”, a déclaré Vaughan Lowe.

Si l'Afrique du Sud a condamné l'attaque du Hamas du 7 octobre,

“rien ne pourra jamais justifier un génocide, quels que soient les actes commis par certains individus au sein du groupe de Palestiniens de Gaza”, a-t-il ajouté.

M. Lowe a également rejeté le mantra répété par Israël et ses alliés, selon lequel il a “le droit de se défendre” à Gaza. Il s'est référé à une décision de la Cour mondiale de 2004 contre la légalité du mur israélien, érigé sur un territoire palestinien occupé.

“Dans son avis consultatif sur l'affaire du mur, la Cour a noté que la menace qui, selon Israël, justifiait la construction du mur n'était pas imputée à un État étranger, mais émanait du territoire palestinien occupé sur lequel Israël exerce lui-même un contrôle”, a déclaré M. Lowe.

“Pour ces raisons, la Cour a décidé qu'en droit international, le droit de légitime défense prévu à l'article 51 de la Charte des Nations unies n'était pas pertinent dans de telles circonstances”, a-t-il ajouté.

Il y a trois semaines à peine, le Conseil de sécurité des Nations unies a réaffirmé que Gaza était un territoire occupé.

“Le degré des restrictions a pu varier, mais personne ne peut douter de la réalité continue de l'emprise d'Israël sur Gaza”, a déclaré M. Lowe.

“L'arrêt de la Cour de 2004 reste valable, et il convient de faire la même remarque ici : ce qu'Israël fait à Gaza, il le fait sur un territoire qu'il contrôle. Ses actions renforcent son occupation. La loi sur l'autodéfense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies ne s'applique donc pas”, a-t-il déclaré.

L'urgence

L'avocate irlandaise Blinne Ni Ghralaigh, représentant l'Afrique du Sud, a expliqué pourquoi la Cour devait agir de toute urgence pour arrêter Israël. Elle a déclaré :

“Il est urgent de prendre des mesures provisoires pour protéger les Palestiniens de Gaza du préjudice irréparable causé par les violations de la Convention sur le génocide commises par Israël. Le secrétaire général des Nations unies et ses chefs décrivent la situation à Gaza comme une crise humanitaire, un enfer, un bain de sang, une situation d'horreur absolue, croissante et inégalée où une population entière est assiégée et attaquée, privée d'accès aux éléments essentiels à sa survie à une échelle massive.

“Les approvisionnements sont pris d'assaut par des personnes désespérées qui cherchent à se mettre à l'abri. Une catastrophe sanitaire est en train de se produire. Les maladies infectieuses se propagent dans les abris surpeuplés où les égouts débordent. Quelque 180 femmes accouchent chaque jour. Au milieu de ce chaos, les gens sont confrontés aux plus hauts niveaux d'insécurité alimentaire jamais enregistrés. La famine est inévitable.

“Les rapports d'exécutions, d’actes de torture et de mauvais traitements se multiplient, tout comme les images de corps en décomposition d'hommes, de femmes et d'enfants palestiniens laissés sans sépulture là où ils ont été abattus. Certains sont dévorés par des animaux. Il apparaît de plus en plus clairement que de vastes pans de Gaza, des villes entières, des villages, des camps de réfugiés sont rayés de la carte, comme vous en avez été informés.

“Mais cela mérite d'être répété. Selon le Programme alimentaire mondial, quatre personnes sur cinq souffrant de famine ou d'une forme catastrophique de faim dans le monde se trouvent actuellement à Gaza. En effet, les experts avertissent que les décès dus à la famine et aux maladies risquent de dépasser largement ceux dus aux bombardements. Les statistiques quotidiennes démontrent clairement l'urgence et le préjudice irréparable sur la base des chiffres actuels.

“En moyenne, 247 Palestiniens sont tués ou risquent d'être tués chaque jour. Nombre d'entre eux sont littéralement déchiquetés. Parmi eux, on compte 48 mères par jour et par heure, et plus de 117 enfants par jour, ce qui a conduit l'UNICEF à qualifier les actions d'Israël de guerre contre les enfants.

“Au rythme actuel qui ne montre aucun signe de fléchissement, plus de trois médecins, deux enseignants, plus d'un employé des Nations unies et plus d'un journaliste seront tués chaque jour, souvent sur leur lieu de travail ou dans ce qui semble être des attaques ciblées de leurs maisons familiales ou de l'endroit où ils s'abritent.

“Et le risque de famine augmentera chaque jour. Chaque jour, 629 personnes en moyenne seront blessées, certaines plusieurs fois. Elles se déplacent d'un endroit à l'autre, cherchant désespérément un refuge. Plus de dix enfants palestiniens seront amputés d'une ou des deux jambes, souvent sans anesthésie. Chaque jour, au rythme actuel, 3900 maisons palestiniennes en moyenne seront endommagées ou détruites. ...

“S'inscrivant dans une longue histoire de déplacements forcés de masse de Palestiniens par Israël, rien n'indique qu'Israël accepte la responsabilité de reconstruire ce qu'il a détruit. Au contraire, la destruction est célébrée par l'armée israélienne. Les soldats se filment eux-mêmes, faisant joyeusement exploser des immeubles d'habitation entiers et des quartiers de la ville, hissant le drapeau israélien sur les décombres, cherchant à réimplanter des colonies israéliennes sur les ruines des maisons palestiniennes, et anéantissant ainsi les fondements mêmes de la vie palestinienne à Gaza ...

“Malgré l'horreur du génocide contre le peuple palestinien retransmis en direct depuis Gaza sur nos smartphones, nos ordinateurs et nos écrans de télévision, il s'agit du premier génocide de l'histoire dont les victimes retransmettent leur propre destruction en temps réel, dans l'espoir désespéré et jusqu'à présent vain que le monde puisse faire quelque chose.

“Le monde devrait être absolument horrifié. Le monde devrait être totalement indigné. Il n'y a plus aucun lieu sûr à Gaza et le monde devrait avoir honte”.

L'audience se poursuit vendredi.

*Source : Spirit of free speech

Version originale : Spécial Consortium News, le 11 janvier 2024