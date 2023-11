Viol, EI/ISIS, Mein Kampf et autres mensonges : Comment Israël a perdu toute crédibilité

Par Ramzy Baroud et Romania Rubeo (revue de presse : la Cause du Peuple – 22 novembre 2023)*

Le samedi 11 novembre, le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a affirmé lors d’une conférence de presse qu’Israël avait tué un «terroriste» qui avait empêché 1000 civils de s’échapper de l’hôpital Shifa.

Les allégations n’avaient guère de sens. Même selon les normes de la propagande israélienne, falsifier une telle information sans fournir de contexte ni de preuve contribue encore davantage à la détérioration de la crédibilité d’Israël dans les médias internationaux et de son image dans le monde entier.

Juste un jour plus tôt, un responsable américain anonyme a été cité par CNN comme disant, dans un câble diplomatique, «nous perdons beaucoup dans le champ de bataille de la messagerie».

Le diplomate faisait référence à la réputation américaine au Moyen-Orient – en fait, dans le monde entier – qui est aujourd’hui en lambeaux en raison du soutien aveugle des États-Unis à Israël.

Rôles inversés

Ce déficit de crédibilité est visible en Israël même. Non seulement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou perd sa crédibilité auprès des Israéliens, selon divers sondages d’opinion, mais l’ensemble de l’establishment politique israélien semble également perdre la confiance des Israéliens ordinaires.

Une plaisanterie courante parmi les Palestiniens ces jours-ci est que les dirigeants israéliens imitent les dirigeants arabes des précédentes guerres israélo-arabes, en termes de langage, de fausses victoires et de gains sans fondement sur le front militaire.

Par exemple, alors qu’Israël repoussait rapidement les militaires arabes sur tous les fronts en juin 1967, avec le plein soutien des États-Unis et de l’Occident, les dirigeants des armées arabes déclaraient bien sûr par radio qu’ils étaient arrivés aux «portes de Tel-Aviv».

Les fortunes semblent avoir été inversées. Abu Obeida et Abu Hamza, porte-parole militaires respectivement des Brigades Al-Qassam et des Brigades Al-Qouds, fournissent des comptes rendus très minutieux de la nature de la bataille et des pertes des forces militaires israéliennes en progression dans leurs déclarations régulières et très attendues.

L’armée israélienne, en revanche, parle de victoires imminentes, d’assassinats de «terroristes» anonymes et de destruction d’innombrables tunnels, tout en ne fournissant aucune preuve. La seule «preuve» fournie est le ciblage intentionnel d’hôpitaux, d’écoles et d’habitations civiles.

Alors même si les déclarations d’Abu Obeida sont presque toujours suivies de vidéos bien réalisées, documentant la destruction systématique des chars israéliens, aucune documentation de ce type ne vient étayer les affirmations militaires israéliennes.

Au-delà du champ de bataille

Mais la question de la crédibilité d’Israël, ou plutôt de son manque de crédibilité, ne se pose pas uniquement sur le champ de bataille.

Dès le premier jour de la guerre, des médecins palestiniens, des agents de la défense civile, des journalistes, des blogueurs et même des gens ordinaires ont filmé ou enregistré tous les crimes de guerre israéliens partout dans la bande de Gaza assiégée. Et malgré la coupure continue d’Internet et de l’électricité à Gaza par l’armée israélienne, les Palestiniens ont réussi à suivre tous les aspects du génocide israélien en cours.

La précision du récit palestinien a même forcé les responsables américains, qui doutaient initialement des chiffres palestiniens, à finalement admettre que les Palestiniens disaient la vérité, après tout.

Barbara Leaf, secrétaire d’État adjointe aux Affaires du Proche-Orient, a déclaré le 9 novembre devant un panel de la Chambre des représentants des États-Unis que le nombre de personnes tuées par Israël pendant la guerre était probablement «plus élevé que ce qui est cité».

En effet, chaque jour, Israël perd sa crédibilité au point que les premiers mensonges israéliens sur ce qui s’est passé le 7 octobre se sont finalement révélés désastreux pour l’image globale et la crédibilité d’Israël sur la scène internationale.

Le viol, l’État islamique et Mein Kampf

Dans l’euphorie de la diabolisation de la Résistance palestinienne – comme moyen de justifier le génocide israélien à Gaza – le gouvernement et l’armée israéliens, puis les journalistes et même les gens ordinaires, ont tous été recrutés dans une campagne de hasbara sans précédent visant à dépeindre les Palestiniens comme des «animaux humains». – selon les mots du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant.

Quelques heures après les événements et avant qu’une enquête ne soit menée, Netanyahou parlait de «bébés décapités», prétendument mutilés par la Résistance ; Gallant a affirmé que «des jeunes filles ont été violées violemment» ; même l’ancien grand rabbin militaire, Israel Weiss, a déclaré avoir «vu une femme enceinte avec le ventre déchiré et le bébé coupé».

Même le président israélien, soi-disant «modéré», Isaac Herzog a fait des déclarations ridicules sur la BBC le 12 novembre. Interrogé sur les frappes aériennes israéliennes sur Gaza, Herzog a affirmé que le livre «Mein Kampf», écrit par Adolf Hitler en 1925, avait été trouvé dans «la chambre d’un enfant». dans le nord de Gaza.

Et bien sûr, il y a eu des références répétées aux drapeaux de l’Etat islamique qui, pour une raison quelconque, étaient arborés par les combattants du Hamas lorsqu’ils sont entrés dans le sud d’Israël le 7 octobre, entre autres contes de fées. Le fait que l’Etat islamique soit un ennemi juré du Hamas et que le Mouvement palestinien ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour éradiquer toute possibilité pour l’Etat islamique d’étendre ses racines dans la bande de Gaza assiégée semblait sans rapport avec la propagande désarticulée d’Israël.

Comme on pouvait s’y attendre, les médias israéliens, américains et européens ont réitéré l’affirmation d’un lien entre le Hamas et l’EI (ISIS), sans discussion rationnelle ni vérification minimale des faits.

Mais, avec le temps, les mensonges israéliens n’étaient plus capables de résister à la pression de la vérité émanant de Gaza, documentant chaque atrocité et chaque bataille, et obscurcissant toutes les allégations israéliennes forgées.

Le tournant de la série incessante de mensonges israéliens a peut-être été l’attaque contre l’hôpital baptiste Al-Ahli dans la ville de Gaza le 17 octobre. Même si beaucoup ont adopté et défendent encore, malheureusement, le mensonge israélien – selon lequel une roquette de la Résistance est tombée sur l’hôpital – le caractère sanglant de ce massacre, qui a fait des centaines de morts, a été, pour beaucoup, un coup de gong qui les a réveillés.

L’une des nombreuses questions qui ont été soulevées après le massacre de l’hôpital baptiste est la suivante : si Israël était effectivement honnête sur sa version des événements concernant ce qui s’est passé à l’hôpital, pourquoi a-t-il bombardé tous les autres hôpitaux de Gaza et a-t-il continué à le faire pendant des semaines ?

Hasbara israélienne annulée

Il y a des raisons pour lesquelles la propagande israélienne n’est plus en mesure d’influencer efficacement l’opinion publique, même si les grands médias continuent de se ranger du côté d’Israël, y compris lorsque ce dernier commet un génocide.

Premièrement, les Palestiniens et leurs partisans ont réussi à «annuler» Israël en utilisant les médias sociaux qui, pour la première fois, ont submergé les campagnes de propagande organisées, souvent conçues au nom d’Israël dans les grands médias.

Une analyse du contenu en ligne sur les plateformes de médias sociaux populaires a été menée par la plateforme israélienne de marketing d’influence Humanz. L’étude, publiée en novembre, admet que «alors que 7,39 milliards de publications avec des tags pro-israéliens ont été publiées sur Instagram et TikTok le mois dernier, au cours de la même période, 109,61 milliards de publications avec des tags pro-palestiniens ont été publiées sur les plateformes». Cela signifie, selon l’entreprise, que les opinions pro-palestiniennes sont 15 fois plus populaires que les opinions pro-israéliennes.

Deuxièmement, les médias indépendants, palestiniens et autres, ont proposé des alternatives à ceux qui cherchaient une version des événements différente de celle qui se déroule à Gaza.

Un seul journaliste palestinien indépendant à Gaza, Motaz Azaiza, a réussi à acquérir plus de 14 millions de followers sur Instagram en un seul mois grâce à ses reportages sur le terrain.

Troisièmement, «l’attaque surprise» du 7 octobre a privé Israël de l’initiative, non seulement en ce qui concerne la guerre elle-même, mais aussi de la justification de la guerre. En effet, leur guerre génocidaire contre Gaza n’a pas d’objectifs spécifiques, mais n’a pas non plus de campagne médiatique précise pour défendre ou rationaliser ces objectifs non spécifiés. Par conséquent, le discours médiatique israélien semble déconnecté, aléatoire et, parfois même, auto-destructeur.

Et enfin, la brutalité du génocide israélien à Gaza. Si l’on doit juxtaposer les mensonges des médias israéliens aux horribles crimes israéliens commis à Gaza, on ne trouvera aucune logique plausible qui pourrait justifier de manière convaincante les meurtres de masse, les déplacements, la famine et le génocide d’une population sans défense.

Jamais la propagande israélienne n’a échoué de manière aussi stupéfiante et jamais les grands médias n’ont échoué à protéger Israël de la colère mondiale – en fait, de la haine bouillonnante – contre l’horrible régime d’apartheid d’Israël. Les répercussions de tout cela auront très certainement un impact sur la façon dont l’histoire se souviendra de la guerre israélienne contre Gaza, qui a jusqu’à présent tué et blessé des dizaines de milliers de civils innocents.

Une génération entière, sinon plus, a déjà construit une perception d’Israël comme un régime génocidaire et aucun nombre de mensonges futurs, de films hollywoodiens ou de reportages du magazine Maxim ne parviendra jamais à atténuer cette perception.

Plus important encore, cette nouvelle perception est susceptible de contraindre les gens, non seulement à réexaminer leur vision du présent et de l’avenir d’Israël, mais aussi du passé – le fondement même du régime sioniste, lui-même fondé sur rien d’autre que des mensonges.

Ramzy Baroud est journaliste, auteur et rédacteur en chef de The Palestine Chronicle. Son site Web est www.ramzybaroud.net, et Romania Rubeo écrivaine italienne et rédactrice en chef de The Palestine Chronicle.

*Source : La Cause du Peuple

Version originale : Antiwar

