Ex-ministre israélienne: "Le départ de 2 millions d'habitants est une 'solution' pour Gaza"

L'ancienne ministre de la Justice a déclaré que les pays du monde entier devraient accepter chacun 20 000 à 50 000 réfugiés palestiniens pour qu'ils puissent quitter Gaza complètement.

Par Mahmoud Barakat (revue de presse : Anadolu -23 novembre 2023)*

Une ancienne ministre israélienne a déclaré que la "solution" à la situation dans la bande de Gaza consiste en le départ complet de ses habitants palestiniens qui sont au nombre de plus de 2,2 millions.

S’exprimant sur la Chaîne israélienne Channel 13, l’ancienne ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a récemment déclaré de qui suit: "La ville de Khan Younes, située dans le sud de la bande de Gaza, sera transformée en terrain de football avec l’aide de Dieu et de l’armée israélienne".

Elle a également suggéré que les autres pays devraient définitivement prendre "20 000 ou 50 000 Palestiniens de Gaza" pour qu'ils puissent quitter la zone complètement.

Et de souligner qu'Israël devrait profiter des destructions actuelles à Gaza et permettre à davantage de personnes de partir, citant le précédent départ de quelque 500 000 jeunes ces dernières années.

"Nous avons besoin que 2 millions de personnes partent. C'est la solution pour Gaza", a-t-elle réitéré.

Shaked a, en outre, fait savoir que les autres pays devraient assumer le fardeau afin de permettre aux Gazaouis de partir.

Israël lance, depuis le 7 octobre, des attaques aériennes et terrestres continues dans la bande de Gaza à la suite d'une attaque transfrontalière surprise menée par le groupe de résistance palestinienne Hamas.

Le nombre de personnes tuées depuis lors dans les attaques aériennes et terrestres israéliennes sur la bande de Gaza s'est élevé à 14 532 morts, dont plus de 6 000 enfants et 4 000 femmes, a déclaré mercredi le bureau des médias de l'enclave assiégée.

Le bilan israélien des morts s’élève quant à lui à environ 1 200, selon les chiffres officiels.

Traduit de l'anglais par Malèk Jomni

*Source : Anadolu