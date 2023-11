DÉCLARATION DU HAMAS | À propos de l'annonce de l'accord de trêve

"Après plusieurs jours de négociations difficiles et complexes, nous annonçons, avec l'aide et la grâce de Dieu Tout-Puissant, avoir conclu un accord de trêve humanitaire (cessez-le-feu temporaire) pour une période de quatre jours.

Ceci a été rendu possible grâce aux efforts persistants et appréciés du Qatar et de l'Égypte. Selon cet accord :

Un cessez-le-feu est convenu par les deux parties, impliquant l'arrêt de toutes les actions militaires de l'armée d'occupation dans l'ensemble des zones de la bande de Gaza, ainsi que l'arrêt du mouvement de ses véhicules militaires pénétrant dans cette région.

Des centaines de camions d'aide humanitaire et de carburant seront autorisés à entrer dans toutes les régions de la bande de Gaza sans exception, au nord et au sud.

50 détenus, femmes et enfants, de l'occupation seront libérés en échange de la libération par l'occupation de 150 femmes et enfants de notre peuple. - Les mouvements aériens seront interrompus dans le sud pendant les quatre jours et limités à six heures par jour dans le nord (de 10h00 à 16h00).

Pendant cette période de trêve, l'occupation s'engage à ne pas attaquer quiconque dans toutes les régions de la bande de Gaza et à assurer la liberté de circulation des personnes du nord au sud via la route Salah Al-Din.

Les termes de cet accord ont été élaborés conformément à la vision de la résistance et à ses objectifs, qui visent à servir notre peuple et à renforcer sa résilience face à l'agression. Nous avons toujours été attentifs à ses sacrifices, à ses souffrances et à ses préoccupations. Nous avons mené ces négociations avec une position ferme et puissante sur le terrain, malgré les tentatives de l'occupation de les prolonger et de tergiverser.

Alors que nous annonçons cet accord de cessez-le-feu, nous affirmons que nos mains resteront sur la gâchette et que nos brigades resteront en alerte pour défendre notre peuple et repousser l'occupation.

Nous promettons à notre peuple que nous resterons fidèles à leur sang, à leurs aspirations à la liberté, au recouvrement de leurs droits et à l'établissement de l'État palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale. Insha'Allah."

*Source : Gaza News +