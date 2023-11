Les deux guerres de l’Occident

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Mondialisation.ca - 18 novembre 2023)

Nous sommes impliqués dans deux guerres, en Europe et au Moyen-Orient, qui ont des conséquences de plus en plus graves sur nos conditions de vie et sur notre sécurité.

Sur le front européen a été accompli, en septembre 2022, ce que le Wall Street Journal définit comme “un des plus grands actes de sabotage en Europe depuis la Deuxième Guerre Mondiale” ; les États-Unis, assistés par Norvège et Pologne, ont fait exploser le Nord Stream, le principal gazoduc qui transportait en Allemagne et, de là, dans d’autres pays européens du gaz russe à bas prix. La dynamique de cette action guerrière a été reconstruite, sur la base de preuves précises, par le journaliste étasunien Seymour Hersh et par une enquête allemande.

Le secrétaire d’État USA Blinken a défini le blocus du Nord Stream comme “une énorme opportunité stratégique pour les années à venir” et a souligné que “les États-Unis sont devenus le principal fournisseur de gaz naturel liquéfié à l’Europe”, que nous, citoyens européens, payons beaucoup plus cher que celui que nous importions de Russie.

En même temps les États-Unis sont en train de décharger sur l’Europe l’énorme coût de la guerre OTAN en Ukraine contre la Russie. La Commission Européenne est en train d’ouvrir la voie à la prochaine entrée de l’Ukraine dans l’UE, avec pour conséquence que nous serons, nous citoyens européens, ceux qui paieront l’énorme déficit ukrainien.

Sur le front moyen-oriental l’Union Européenne soutient la guerre par laquelle Israël, épaulé par les États-Unis et l’OTAN, attaque la Palestine et alimente un conflit régional en ciblant en particulier l’Iran. L’Italie, qui depuis 2004 est liée à Israël par un pacte militaire, a fourni les chasseurs sur lesquels s’entraînent les pilotes israéliens, qui bombardent Gaza en massacrant des civils, et soutient de plusieurs façons les forces armées israéliennes. En compensation le Premier Ministre Netanyahou a promis à la Première Ministre Meloni que l’Italie deviendra un hub énergétique pour le routage en Europe du gaz qu’Israël enverra par le gazoduc EastMed.

La partie de gisement méditerranéen offshore de gaz, dont Israël s’attribue la propriété exclusive, est située en grande partie dans les eaux territoriales des Territoires Palestiniens de Gaza et de la Cisjordanie.

Par le gazoduc EastMed Israël exportera ainsi en Italie et dans l’UE le gaz naturel palestinien dont il s’est emparé par la force militaire.

Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo de vendredi 10 novembre 2023 à 21h30, sur la chaine italienne 262 Byoblu (version originale en italien - vidéo) - Traduction : Marie-Ange Patrizio

*Source : Mondialisation.ca