Déclaration de Khaled Meshaal, chef du bureau politique du Hamas à l'étranger

«Israël» tel qu’il est réellement"...

Dans cette déclaration, Khaled Meshaal, chef du bureau politique du Hamas à l'étranger, s'adresse aux normalisateurs :

"Le 7 octobre et après ont révélé «Israël» tel qu’il est réellement. Je le dis spécialement aux normalisateurs et à ceux qui ont propagé la culture de la défaite : l'entité s'est présentée sous une fausse image disant que leur armée est invincible, et la résistance l'a révélée et vaincue. Ceux qui pensaient pouvoir tirer profit de la force de l’entité sioniste sont dans l'illusion."

"Je dis aux capitales arabes qui ont cherché à normaliser leur relation avec l'entité sioniste : comment pouvez-vous établir des relations avec les dirigeants d'une entité qui ment ? Aujourd'hui, vous connaissez la vérité : cet ennemi lâche ne vous protège pas, mais a plutôt besoin de quelqu'un pour le protéger."

"Je dis aux pays qui ont normalisé leur relation avec l'occupation : comment une entité ayant besoin de quelqu'un pour la protéger peut-elle vous protéger ?! Au contraire, elle vous poignardera dans le dos, et je dis : Celui qui abandonne le peuple palestinien sera abandonné par ceux qui le tuent."

"Comment pouvez-vous établir des relations avec une entité sadique, criminelle, sans éthique ni humanité, qui bombarde les hôpitaux, les écoles, les universités et tue des civils ?"

*Source : Gaza news +