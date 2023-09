Les taux de divorce montent en flèche en Irak

Revue de presse : Basnews (23 septembre 2023)*

ERBIL — Le taux de divorce parmi les couples mariés est en augmentation en Irak, où 10 divorces ont lieu chaque heure, selon les derniers chiffres.

Plus de 73 000 couples mariés ont divorcé rien qu'en 2022, la ville de Bagdad étant en tête dans la plupart des cas de divorce, indique une enquête menée récemment par le Conseil judiciaire suprême irakien.

Le pays a enregistré au moins 6 973 cas de divorce rien qu'en août de cette année, soit 235 cas de divorce par jour et 10 par heure, selon ces chiffres.

Des experts juridiques, des sociologues et des analystes ont tiré la sonnette d'alarme sur cette tendance récente de la société irakienne, certains attribuant cette intégration du tissu social dans le pays à un certain nombre de facteurs, notamment les mariages d'enfants, les mariages forcés et l'abus des médias sociaux et des réseaux sociaux. d'autres moyens de communication.

*Source : Basnews