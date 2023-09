Le grand business de la guerre

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Mondialisation.ca – 23 septembre 2023)*

Après son show aux Nations Unies où il a déclamé que “l’agression russe pourrait s’étendre au-delà de l’Ukraine”, Zelensky a demandé de nouveaux milliards de dollars au Congrès USA. Celui-ci a financé jusqu’au présent 43 milliards de dollars en “assistance à la sécurité de l’Ukraine”, c’est-à-dire à des fins directement militaires. Avec d’autres financements, donnés officiellement à des fins humanitaires mais qui en réalité servent à la guerre, le montant fourni par Washington à Kiev dépasse amplement les 70 milliards de dollars. Maintenant la Maison Blanche a demandé au Congrès 24 ultérieurs millards de dollars pour l’Ukraine. S’ajoutent à ceux-là plus de 30 milliards de dollars donnés à Kiev par l’Union Européenne, plus des dizaines de milliards fournis par Grande-Bretagne, Allemagne, Japon, Canada, Pologne, Pays-Bas, Norvège, Danemark, Suède, France et Italie.

Cet énorme flux d’argent public, provenant des poches des citoyens, alimente en Ukraine ce que le New York Times définit comme “un marché d’armes clandestin et secret”. Des Milliards de dollars ont fini dans les poches de haut-fonctionnaires de Kiev si bien que le gouvernement a dû licencier pour corruption le ministre et ses six vice-ministres de la Défense. Ces corrompus sont en réalité les boucs émissaires d’une bien plus vaste corruption. Le président Zelensky lui-même a de consistants pourcentages (formellement transférés à un associé) dans trois sociétés constituées dans des paradis fiscaux et il a acheté des villas de luxe en diverses parties du monde (dernièrement en Égypte) pour un montant de dizaines de millions de dollars.

Les énormes fournitures militaires que l’Ukraine reçoit des États-Unis et des puissances européennes ne sont pas offertes mais fournies à crédit. L’Ukraine a ainsi accumulé une dette extérieure telle que des siècles seraient nécessaires pour la rembourser. Cette dette augmentera ultérieurement avec la “reconstruction” que Zelensky a mis dans les mains de la société étasunienne BlackRock, la plus grande société d’investissements du monde.

“L’investissement en Ukraine est en train de nous rapporter énormément -affirme le sénateur Démocrate US Richard Blumenthal. Nous avons uni l’OTAN. Nous avons contribué à restaurer la foi et la confiance dans le leadership américain, moral et militaire. Le tout sans qu’un seul militaire américain ait été blessé ou tué”. “La raison fondamentale de continuer à aider l’Ukraine -déclare Mitch McConnell, leader du Groupe Républicain au Sénat USA- sont les froids, durs et concrets intérêts américains”.

