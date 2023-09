Irak - Port de Faw et « route du développement » : la rivalité entre les États-Unis et la Chine s’installe au Moyen-Orient

Revue de presse : Issues.fr (22 septembre 2023)*

Le port de Faw, construit sur la côte irakienne du golfe Persique, devrait devenir opérationnel en 2025. Le projet est actuellement achevé aux deux tiers et réalisé par la société sud-coréenne Daewoo. Avec un total prévu de 90 postes d’amarrage, le port est en passe de devenir le plus grand port à conteneurs du Moyen-Orient, doté de zones et d’installations industrielles. S’étendant sur une superficie de plus de 16 kilomètres carrés, le port de Faw devrait avoir une capacité annuelle de traitement de 99 millions de tonnes.

Le port de Faw sera relié à la Turquie par un réseau routier et ferroviaire de 1 200 kilomètres de long qui sera construit dans le cadre du projet « Development Road ». Ce projet, réalisé pour un coût de 17 milliards de dollars, vise à créer une voie de transport de l’Asie vers l’Europe. La route de développement, qui part de Bassorah et prévoit d’atteindre la Turquie en passant par les provinces de Najaf, Karbala, Bagdad et Mossoul, a le potentiel d’offrir un temps de transport plus court que le canal de Suez, avec la possibilité de se connecter à l’Europe depuis Port de Mersin.

La Chine se distingue comme l’un des pays qui ont soutenu la construction du port de Faw et la création de la route du développement. Au-delà de la conclusion d’un accord de 10 milliards de dollars avec l’Irak, le gouvernement chinois a exprimé son intention de contribuer financièrement aux deux projets. Ces projets présentent des caractéristiques essentielles qui renforcent les intérêts de la Chine dans la région.

La Chine est un pays qui importe quotidiennement environ 10 millions de barils de pétrole brut et s’approvisionne en majeure partie auprès des pays du Moyen-Orient. L’Arabie saoudite et l’Irak font partie des pays qui fournissent le plus de pétrole à la Chine, exportant plus de 110 milliards de dollars de pétrole brut par an.

Le port de Faw et la route de développement contribuent à mieux relier la Chine aux ressources pétrolières qu’elle importe du golfe Persique. Le port de Faw devrait devenir l’un des plus grands ports à conteneurs du Moyen-Orient, ce qui pourrait entraîner une augmentation des importations de pétrole brut de l’Irak vers la Chine. Dans le même temps, avec la construction du port de Faw, la Chine a exporté pour 53 milliards de dollars de pétrole d’Irak en 2022, soit une augmentation de 43 % par rapport à 2021. L’achèvement du port de Faw pourrait offrir davantage d’opportunités de ventes à l’Irak, le troisième plus grand port de Chine. fournisseur des exportations mondiales de pétrole. En outre, le corridor commercial s’étendant vers la Turquie et l’Europe avec le réseau routier et ferroviaire construit via le port de Faw permettra à la Chine de livrer plus efficacement ses produits non pétroliers sur le marché européen.

Le port de Faw pourrait accroître le volume du commerce mondial via l’Irak, avec lequel la Chine entretient déjà une forte interdépendance. La route de développement, qui sera reliée à l’Europe, notamment via la Turquie, devrait avoir la capacité de livrer des produits en Europe dans un délai plus court et à un coût inférieur à celui du canal de Suez.

Le projet de port de Faw et de route de développement en Irak recoupe tous deux l’initiative « la Ceinture et la Route » et son projet de route maritime et ont le potentiel d’offrir un itinéraire alternatif à certains points. En utilisant cette route, la Chine peut étendre son réseau commercial mondial à travers les pays du Golfe comme l’Irak et avoir l’opportunité de renforcer l’initiative « la Ceinture et la Route », que les États-Unis suivent de près.

Ces projets, qui offrent le potentiel de raccourcir les routes commerciales et d’amener la Chine dans un processus d’intégration régionale, constituent une menace pour les intérêts américains en raison des avantages qu’ils procurent à la Chine. Après l’annonce de l’initiative « la Ceinture et la Route » en 2013, les États-Unis ont eu recours à diverses sanctions et pressions diplomatiques pour empêcher les relations entre les pays du Moyen-Orient et la Chine.

Récemment, les États-Unis ont cherché à former différentes alliances et à construire différentes routes commerciales par le biais d’alliances, créant ainsi des alternatives aux routes commerciales promues par la Chine sous la bannière de l’Initiative de la Route de la Ceinture. L’une des dernières mesures prises dans ce contexte consiste à parvenir à un accord sur le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC) sous la direction des États-Unis lors du sommet du G20 en Inde.

La route commerciale, qui envisage de relier l’Inde au Moyen-Orient et à l’Europe via des chemins de fer et des ports, a été annoncée par la Maison Blanche comme une « nouvelle ère de connectivité », et les États-Unis, la France, l’Italie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. convenu de développer le projet ensemble. Les États-Unis tentent ainsi d’accroître leur influence dans le Golfe aux dépens de la Chine et de maintenir leur leadership dans la région. Ce projet constitue l’une des mesures les plus concrètes prises par les États-Unis contre la BRI. De plus, cela équivaut à une déclaration selon laquelle Washington pourrait encore positionner à ses côtés l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont récemment établi une étroite coopération économique avec la Chine.

L’IMEC représente une route commerciale alternative qui concurrence la route du développement vers l’Europe via l’Irak et la Turquie. L’administration américaine a pris une décision par l’intermédiaire de l’IMEC contre la contribution de la Chine à cette route et contre les avantages potentiels de la route vers la Chine. La concurrence entre les deux routes n’est que la dernière indication que les États-Unis et la Chine sont entrés dans une période de concurrence mondiale, renforçant leurs alliances respectives et construisant des routes commerciales concurrentes qui favorisent leurs intérêts économiques.

*Source : Issues.fr