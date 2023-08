Vallée du Jourdain, Masafer Yatta, Hébron/Al-Khalil, Ramallah … Les attaques de colons battent leur plein en Cisjordanie occupée

Photo : Naboth’s Vineyard (Kerem Navot)

Revue de presse : Association France-Palestine Solidarité (10 août 2023)*

En ce début de mois d’aout 2023, les attaques de colons armés s’intensifient en Cisjordanie occupée. Quotidiennement, des attaques, occupations de terres et dégradations de matériels, véhicules ou habitations sont rapportées. Dans de nombreuses localités de la Vallée du Jourdain, autour de l’axe routier reliant Ramallah et Naplouse, dans les villages de Masafer Yatta et dans tout le gouvernorat d’Hébron/Al-Khalil, les attaques sont de lus en plus fréquentes et chaque jour un peu plus pressantes.

Il convient de signaler que dans la plupart des cas recensés, les attaques sont menées par des colons lourdement armés et très bien organisés. Cela laisse entrevoir que les groupes de colons armés sont en train de se structurer et que leurs attaques sont coordonnées, comme le démontrent les recherches de l’ONG israélienne Kerem Navot (vignoble de Nabot).

Vallée du Jourdain

Parmi les opérations récentes, le 1 aout des groupes de colons sont allés installer des infrastructures préalables à la construction d’un nouvel avant-poste, colonie illégale en droit international et selon la juridiction israélienne, à Ein El-Hilweh. Cette installation est notamment passée par la mise en place de clôtures sur les terres des habitant.es, mais que ces dernier.es ne peuvent empêcher, sous peine de connaître un sort tragique.

Le lendemain, des colons ont ouvert un réservoir d’eau appartenant à une famille palestinien.ne déversant des milliers d’hectolitres d’eau et privant une famille entière de cette précieuse ressource.

Dés fin juillet, une communauté bédouine du Jourdain, était prise d’assaut par l’armée israélienne dans la localité de Mu’arajiat. La raison ? Un colon s’est introduit dans une ferme appartenant à de palestinien.nes afin de voler du bétail. Ce dernier affirme que les bêtes lui avaient été volées au préalable. Armé d’une mitraillette, ce colon a pu quitter les lieux sous escorte militaire.

Ramallah

Les attaques contre les communautés bédouines en Cisjordanie sont de plus en plus inquiétantes. Cette année quatre communautés ont été chassées de leurs terres par des colons. Les quatre au cours des quatre derniers mois. La dernier déplacement forcé a eu lieu à Al-Mughayir à l’Est de Ramallah, celui de la communauté d’Al-Qaboun.

Quelques jours auparavant, un attaque d’une rare intensité a été menée dans le village de Burqa à l’est de Ramallah. Parmi les palestinien.nes qui ont résisté aux tirs de colons à balles réelles, par des jets de pierre, un jeune de 19 a été tué. La scène s’est déroulé sous la surveillance de l’armée israélienne, les deux personnes impliquées dans le meurtre ont été libérées et chaleureusement félicitées par une partie du gouvernement et de parlement israélien.

Hébron/Al-Khalil

Le 1er août, dans le village de Halhul au Nord d’Hébron/Al-Khalil, un groupe de colons est venu procéder à l’installation de plusieurs tentes et infrastructures afin de préparer l’implantation d’un nouvel avant-poste. Ces manœuvres ont conduit à de nombreux affrontements.

Venus de la colonie de Karmei Tzur, et accompagnés par une impressionnante escorte militaire, les colons avaient pour objectif de s’accaparer les terres du village d’Halhul, afin de les intégrer à la colonie de Karmei Tzur.Cette implantation, refusée par les habitant.es d’Halhul, a conduit à des affrontements avec les colons présents sur place, puis avec l’armée israélienne qui a frappé et arrêté plusieurs palestiniens sur place. Aucun colon n’a cependant été inquiété.

A Masafer Yatta, et notamment dans les villages de Twani et Tuba, les attaques ont été quotidiennes. C’est notamment au cours d’une occupation de terrain par des colons, que le jeune activiste Mohammed Huraini, a été arrêté. Son crime ? Il protestait contre l’occupation de ses terrains de pâturage et refusait de quitter un terrain appartenant à sa famille. Libéré le lendemain, Huraini a été de nouveau capturé le 10 août.

Les démonstrations de forces des colons avaient clôturé le mois de juillet 2023 avec notamment les manifestations menées à Jérusalem-Est occupée. Le mois d’aout s’est donc ouvert sur la poursuite de violences et des attaques, ciblées, précises et organisées.

Sources : Eye on Palestine / Quds News Network / Mohammad Huraini / Taoufiq Tahani /WAFA / Kerem Navot /BT’Selem / Yesh Din / Ramy Abdu / Noga Tarnopolsky / Muhammad Shehada/ JalalAK / Mossi Raz /Sami Huraini / Stop the Wall/ Youth of Sumud /

*Source: Association France-Palestine Solidarité