Les températures en Irak dépassent les 50 degrés Celsius au milieu de la vague de chaleur

Revue de presse : Xinhua (13 août 2023)*

BAGDAD -- Une vague de chaleur frappe l'Irak, les températures dépassant les 50 degrés Celsius samedi, a annoncé l'Organisation météorologique et sismique irakienne dans un communiqué.

Les températures les plus chaudes allant jusqu'à 51 degrés Celsius ont été enregistrées dans les provinces de Bagdad, Najaf, Qadisiyah, Dhi Qar et Muthanna, selon le communiqué.

Elle a ajouté que le nord de l'Irak avait signalé des températures plus basses, avec un minimum de 44 degrés Celsius enregistrés dans la province de Duhok.

L'Irak connaît régulièrement un été caniculaire avec des températures dépassant les 50 degrés Celsius, ce qui incite parfois le gouvernement à accorder des congés à ses institutions, à l'exclusion des forces de sécurité et des services médicaux.

La température la plus élevée jamais enregistrée en Irak était de 53,6 degrés Celsius dans la province méridionale de Bassorah en juillet 2016, selon Green Iraq, un observatoire non gouvernemental irakien de l'environnement et du climat.

*Source : Xinhua