Quand les Émiratis jouent les entremetteurs entre la Mauritanie et Israël

Il n’y a pas de fumée sans feu. Si le la Mauritanie dément l’existence de contacts ou relations avec Israël, des informations concordantes et persistantes affirment le contraire. La dernière information rapportée par des sources régionales et israéliennes, à travers d’interception des écoutes, affirme que le ministre mauritanien de la Défense Hanenne Ould Sidi s’était rendu en Israël via les Émirats arabes unis.

Par Sid Ahmed Messoud (8 juillet 2023)*

Nouakchott - C’est un secret de polichinelle : Israël, aidé par le club très restreint des pays qui avaient établi des relations diplomatiques avec l’entité sioniste (Égypte, Jordanie, Émirats arabes unis, Bahreïn et Maroc), cherche par tous les moyens à élargir ce cercle. Le Soudan, au bord de la guerre civile, avait été sommé par les Etats-Unis à normaliser ses relations avec Tel-Aviv en contrepartie de la levée des sanctions. Les trois antagonistes (l’Armée officielle dirigée par le général Burhan, l’armée parallèle dirigée par Hemiti et la myriade des ONG financées par l’Occident sont d’accords mais ont repoussé cette échéance après les élections législatives aujourd’hui improbables. L’Arabie saoudite, autre candidat à l’entrée de ce club, a catégoriquement rejeté un tel scénario tant qu’Israël ne se retire de tous les territoires arabes qu’il occupe et la création d’un état palestinien indépendant avec Jérusalem Est comme capitale.

La Mauritanie avait été le troisième pays arabe après l’Egypte et la Jordanie à avoir établi des relations diplomatiques avec Israël en 1999, avant de suspendre ces relations en 2009 et de les rompre officiellement en 2010 et de donner 48 heures aux diplomates israéliens pour quitter le pays. Elle avait même donné l’ordre de raser au bulldozer le siège de l’éphémère ambassade. C’était l’ancien président Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya de 1984 à 2005 qui avait pris cette décision en croyant que cette normalisation, rejetée par l’écrasante majorité des Mauritaniens, allait lui accorder l’assurance d’une présidence à vie. Grave erreur, puisque, six ans après, il sera balayé par un coup d’Etat et exilé au Qatar.

En se rendant en Israël secrètement, Hanenne Ould Sidi, l’actuel ministre mauritanien de la Défense nationale espère bien se positionner pour succéder à l’actuel président Mohamed Ould Ghazouani, issu comme lui des rangs de l’armée et disposant du soutien de la France et des Etats-Unis mais rejetant la normalisation avec Israël. Il maintient également une position équilibrée dans le Maghreb et de bonnes relations avec l’Algérie.

La question qui se pose concerne surtout le rôle trouble des Émirats arabes unis qui soutient inconditionnellement les accords d’Abraham signés à la maison Blanche en 2020 auxquels le Maroc a adhéré. Si la visite du ministre de la défense mauritanien en Israël se confirme, il s’agirait d’une évolution inquiétante pour la stabilité du Maghreb et du Sahel et d’un signe annonciateur d’un coup d’état en gestation.