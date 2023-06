Livre : « ALGERIE : La république des généraux, de Bouteflika à Tebboune »

« Le 14 mars 1992, j'ai été interpellé chez moi. Des personnes en civil ont investi le domicile familial à Alger à 2 h 00 du matin en proférant des insultes et des grossièretés envers mes parents et mes sœurs présentes à ce moment-là et en cassant quelques objets à leurs passages. C'était une veille de Ramadan et l'heure du Shour pour certains. Deux semaines plus tard, je me retrouve au camp d'In M'Guel, ancien site à essai nucléaire français, où j'ai passé onze mois avant que je sois différé à la prison militaire de Blida ou je passerai quarante-trois mois de préventive. Je serai libéré sans jugement avec soixante-dix-huit autres détenus. À Blida, j'ai subi les pires tortures qu'un être puisse subir. »

Dans cet ouvrage poignant, l'auteur brosse, à travers sa propre expérience, un portrait unique sur plusieurs responsables militaires et civils algériens*.

Lyes Laribi est ingénieur en hydraulique, membre fondateur du premier syndicat libre estudiantin en Algérie dans les années quatre-vingt et militant des droits de l'homme. Il s'est opposé au coup d'État des généraux « janviéristes » en 1992. Arrêté, torturé, déporté dans un camp du Sud, puis interné à la prison du déshonneur militaire de Blida, où il s'est opposé aux idées radicales des chefs historiques du GIA.

Réfugié en France depuis décembre 2000, il est l’un des trois plaignants contre l’ancien ministre de la Défense en avril 2001. Auteur de trois ouvrages, Dans les Geôles de Nezzar (Paris-Méditerranée, 2002), L’Algérie des Généraux (Max Milo, 2007) et du MALG au DRS, histoire des services secrets algériens (Erick Bonnier Éditions, 2016), il est actuellement professeur de mathématiques du pôle général et technologique dans un lycée public de la région parisienne. Membre du grand Jury au BAC 2021.

*Vérone Editions (324 pages – Paris – 22 juin 2023)