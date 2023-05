Liberté de la presse et liberté d’expression en Algérie : La résolution adoptée par le Parlement européen

Résolution C9-0242/2023 sur la liberté de la presse et la liberté d’expression en Algérie : le cas du journaliste Ihsane El-Kadi

Le Parlement demande instamment aux autorités algériennes de libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement et inculpées pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression, y compris le célèbre journaliste Ihsane El-Kadi, qui a été condamné en avril à une peine de cinq ans de prison et à de lourdes amendes pour des accusations infondées liées au fait qu’il aurait reçu des fonds pour « propagande politique » et « atteinte à la sécurité de l’État ». El-Kadi a également reçu l’ordre de dissoudre sa société de médias.

La résolution appelle les autorités algériennes à modifier les accusations liées à la sécurité dans le Code pénal utilisées pour criminaliser le droit à la liberté d’expression. La résolution dénote que, depuis les manifestations dites du Hirak en 2019, la situation de la liberté de la presse s’est considérablement dégradée en Algérie, les autorités bloquant de plus en plus de sites d’information et de publications critiques à l’égard du gouvernement.

Le Parlement demande instamment à toutes les institutions de l’UE et aux États membres de condamner ouvertement la répression de la liberté de la presse en Algérie, tout en appelant la délégation de l’Union et les ambassades des pays de l’UE à demander l’accès aux journalistes emprisonnés et à assister aux procès. Enfin, les députés veulent que les autorités algériennes garantissent l’autorisation de visa et d’accréditation aux journalistes étrangers, ainsi que leur liberté d’exercer.

La résolution a été adoptée par 536 voix pour, 4 contre et 18 abstentions.

___________

La proposition de résolution du Parlement européen sur la liberté des médias et la liberté d’expression en Algérie, le cas du journaliste Ihsane El-Kadi (2023/2661(RSP)

Le Parlement européen,

– vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A. considérant qu’Ihsane El-Kadi, éminent journaliste algérien à la tête d’Interface Médias, l’une des dernières entreprises de médias indépendantes en Algérie et éditrice des médias en ligne Radio M et Maghreb Emergent, a été arrêté sans mandat dans la nuit du 23 au 24 décembre 2022;

B. considérant que, le 2 avril 2023, un tribunal algérien a condamné Ihsane El-Kadi à cinq ans de prison, dont deux avec sursis, et à une amende de 700 millions de dinars algériens et a prononcé la dissolution de son entreprise de médias et la confiscation de ses actifs après l’avoir déclaré coupable, au motif d’accusations infondées, d’avoir reçu des fonds à des fins de propagande politique et de «porter atteinte à la sûreté de l’État» au titre des articles 95 et 95 bis du Code pénal algérien; que son audience en appel aura lieu au cours de la seconde moitié du mois de mai 2023;

C. considérant que, depuis les manifestations du Hirak qui ont eu lieu en 2019, les pouvoirs publics algériens entravent considérablement la liberté des médias et la liberté d’expression; que l’Algérie occupe la 136e place sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse 2023 de Reporters sans frontières et qu’elle se plaçait 146e en 2020; que, depuis 2019, au moins 11 autres journalistes et professionnels des médias ont été poursuivis et placés en détention, dont Mustapha Bendjama; que les autorités algériennes bloquent de plus en plus de sites d’information et de publications critiques vis-à-vis du gouvernement;