Le président brésilien Lula da Silva demande la liberté pour Julian Assange

Par L'équipe étudiant.es (revue de presse - 9 mai 2023)*

Le président brésilien Luiz Inacio « Lula » da Silva a appelé à la liberté pour Julian Assange et a dénoncé le manque d’efforts concertés pour libérer le journaliste.

Lula s’est entretenu samedi avec un groupe de journalistes à Londres alors qu’il était en ville pour assister au couronnement du roi Charles III.

Assange, le fondateur de WikiLeaks, a passé quatre ans dans la prison britannique de Belmarsh tout en combattant son extradition vers les États-Unis.

« C’est une honte qu’un journaliste qui a dénoncé la supercherie d’un Etat contre un autre soit arrêté, condamné à mourir en prison et que nous ne fassions rien pour le libérer. C’est une folie », a déclaré Lula aux journalistes. « On parle de liberté d’expression, le type est en prison parce qu’il a dénoncé des actes répréhensibles. Et la presse ne fait rien pour défendre ce journaliste. Je ne peux pas le comprendre. »

« Je pense qu’il doit y avoir un mouvement de la presse mondiale pour sa défense. Pas à propos de sa personne, mais pour défendre le droit de dénoncer », a déclaré Lula aux journalistes. « Le type n’a rien dénoncé de vulgaire. Il a dénoncé qu’un État espionnait les autres, et cela est devenu un crime contre le journaliste. La presse, qui défend la liberté de la presse, ne fait rien pour libérer ce citoyen. C’est triste, mais c’est vrai. »

Par ailleurs, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré vendredi qu’il était lui aussi frustré par le maintien en détention de Julian Assange : « ça suffit ».

« Je sais que c’est frustrant, je partage la frustration », a déclaré Albanese à l’Australian Broadcasting Corp. de Londres pour le couronnement du roi Charles III.

« Je ne peux pas faire plus que clarifier ma position, et l’administration américaine est certainement très consciente de la position du gouvernement australien. Il n’y a rien à servir par son incarcération en cours. »

« Trop c’est trop, cela doit être conclu, il faut y travailler », a déclaré Albanese.

Assange s’est battu pendant des années pour éviter d’être envoyé aux États-Unis, où le journaliste fait face à 17 accusations d’espionnage en raison de la publication par WikiLeaks d’une mine de documents classifiés en 2010.

Les procureurs américains allèguent qu’il a publié 700 000 documents classifiés secrets qui ont révélé le gouvernement américain et ses méfaits en Irak et en Afghanistan. Wikileaks a reçu les documents de Chelsea Manning.

Albanese a déclaré que les Australiens ne comprenaient pas pourquoi les États-Unis libéreraient la source qui a divulgué les documents, Chelsea Manning, alors qu’Assange risque toujours la prison à vie.

Le président Joe Biden a été accusé d’hypocrisie pour avoir exigé la libération de journalistes du monde entier, alors qu’il cherche activement l’extradition d’Assange pour faire face à des accusations d’espionnage américain.

Assange risque une peine pouvant aller jusqu’à 175 ans dans une prison à sécurité maximale s’il est extradé vers les États-Unis.

*Source : Etudiant.es