10 grands intellectuels internationaux écrivent à Tebboune et qualifient l’Algérie de « vaste cachot »

Revue de presse : Algérie Part (30 mai 2023)*

Dans une tribune publiée dans les colonnes du prestigieux quotidien français Le Monde, 10 célèbres et grands intellectuels internationaux ont publié une tribune sous forme de lettre adressée au Président algérien Abdelmadjid Tebboune pour l’interpeller sur la situation chaotique des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le pays. Dans cette lettre, ces 10 célèbres intellectuels demandent la libération de tous les journalistes emprisonnés particulièrement d’El Kadi Ihsane, directeur de la Web Radio M et du média électronique Maghreb Emergent, ainsi que tous les autres détenus politiques qui croupissent dans les prisons algériennes.

Les auteurs de cette tribune très virulente à l’encontre du régime algérien sont Etienne Balibar, philosophe (France) ; Joyce Blau, universitaire, membre des réseaux de soutien au FLN pendant la guerre d’indépendance algérienne ; Noam Chomsky, linguiste (Etats-Unis) ; Annie Ernaux, romancière, prix Nobel de littérature (France) ; Elias Khoury, romancier (Liban) ; Abdelatif Laabi, poète (Maroc) ; Ken Loach, cinéaste (Royaume-Uni) ; Achille Mbembe, historien et politiste (Cameroun) ; Arundhati Roy, romancière (Inde) ; Youssef Seddik, philosophe (Tunisie).

Dans leur lettre, ils interpellent ouvertement Abdelmadjid Tebboune et lui demandent d’agir en faveur de la libération de tous les détenus politiques. « Ihsane El Kadi est accusé d’avoir trahi son pays, mais, vu des horizons éloignés d’où nous regardons et nous intéressons à l’Algérie, il nous semble qu’il a, au contraire, chevillé l’amour de cette terre à son travail de journaliste indépendant. C’est pourquoi nous nous permettons, monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, d’écrire aujourd’hui pour vous demander de faire tout ce qui est en votre pouvoir afin que cesse l’acharnement sécuritaire et judiciaire que subissent Ihsane El-Kadi et tous les prisonniers d’opinion en Algérie », écrivent ainsi les auteurs de cette lettre.

« Quels que soient les désaccords et les antagonismes, l’Algérie est un idéal plus vaste que le cachot qu’elle est en train de devenir pour les journalistes critiques et les voix discordantes. Elle est la terre retrouvée des damnés de la terre. Il est en votre pouvoir de libérer Ihsane El-Kadi ainsi que tous les journalistes emprisonnés et tous les détenus d’opinion. Usez de ce pouvoir, par fidélité au combat des Algériens pour la justice et la liberté », ajoutent encore les mêmes auteurs qui ont mis en relief le contraste saisissant entre la réalité politique aujourd’hui chaotique de l’Algérie et les idéaux qu’elle inspire dans le monde à travers son histoire glorieuse.

« Plus qu’un pays, l’Algérie est une idée. Une idée entêtée de libération. Soixante ans après l’indépendance du pays, cette idée continue à irradier l’espoir dans le cœur de ceux qui se battent encore contre l’oppression. Elle est la preuve que la victoire sur l’injustice est possible, y compris lorsque le face-à-face paraît désespéré et démesurément disproportionné. Aujourd’hui, ce grand pays se referme comme un piège redoutable sur les opposants politiques et les citoyens qui osent rêver d’un véritable Etat de droit », soulignent enfin les dix signataires de cette lettre adressée à Tebboune.

*Source : Algérie Part