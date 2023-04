Irak : les chrétiens pourraient boycotter les élections

Lavement des pieds le Jeudi saint par le Patriarche des chaldéens d’Irak, Louis Raphaël Sako

Revue de presse : FSSPX.News (6 avril 2023)*

Dans une déclaration commune signée le 30 mars 2023, les différents responsables religieux chrétiens qui composent le Conseil de Ninive annoncent un boycott des prochaines élections dans le cas où la représentation des chrétiens et la sauvegarde de leurs intérêts ne seraient pas garantis.

Le feu couvait depuis plusieurs jours. Depuis le 27 mars 2023, plus précisément, jour où le parlement irakien approuvait une série d’amendements au code électoral en vigueur, afin d’instaurer un mode de scrutin proportionnel. Rien d’inquiétant, vu de France.

Mais vu d’Irak, il n’en va pas de même : le nouveau système va privilégier les grandes formations politiques – kurdes et chiites – aux dépens des petits candidats indépendants, et les sièges traditionnellement attribués aux minorités ethniques et religieuses – les chrétiens en disposent de cinq au parlement – seront attribués par les grands partis vainqueurs.

Ainsi, selon les nouveaux amendements introduits, les cinq portefeuilles de député réservés aux chrétiens seront attribués dans deux méga-circonscriptions électorales distinctes. Les deux sièges chrétiens d’Erbil et de Dohuk seront choisis dans la circonscription électorale correspondant à la région du Kurdistan irakien, tandis que les trois sièges répartis entre Bagdad, Kirkouk et Ninive seront attribués au sein d’un vaste collège électoral refondu.

En d’autres termes, selon le règlement qui préside à la nouvelle répartition des sièges de la composante chrétienne, le vote des électeurs non chrétiens rentre en compte : autant dire que les futurs députés chrétiens seront autant de satellites des kurdes et des milices pro-iraniennes au sein du parlement.

Dans ce contexte, le Conseil de Ninive, qui rassemble les évêques catholiques et orthodoxes présents dans la plaine de Ninive, s’inquiète de ce que « les candidats finissent par ne plus vraiment représenter les communautés chrétiennes d’Irak, et ne garantissent plus leurs intérêts dans l’avenir ».

Les évêques catholiques, soutenus par les « orthodoxes » proposent aux autorités d’établir un registre des électeurs chrétiens habilités à voter pour attribuer les cinq sièges de député : « La mise en place d’un tel registre serait en pleine harmonie avec la Constitution irakienne et les décisions de la Cour suprême concernant les procédures électorales », explique le Conseil de Ninive.

Et les prélats chrétiens de prévenir : « Si les demandes de nos communautés ne sont pas entendues, nous serons confrontés à deux alternatives. Soit nous demanderons la suppression de nos cinq sièges afin d’éviter qu’ils soient occupés par des députés qui ne nous représentent pas, soit nous irons jusqu’au boycott électoral. »

La balle est désormais dans le camp de l’exécutif irakien. Depuis le traumatisme provoqué par l’occupation sanglante d’une partie du pays par l’organisation Etat islamique, les sunnites font profil bas, et se résignent à ce que l’Irak soit devenu un pays chiite, voué à entretenir des rapports plus ou moins étroits avec l’Iran. Quant aux Kurdes, ils semblent avoir obtenu ce qu’ils désiraient : à savoir des garanties constitutionnelles.

Entre ces deux grandes factions rivales, les chrétiens tentent de survivre, non sans mal, et de lutter contre toute instrumentalisation politique.

*Source : FSSPX.News