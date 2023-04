OPEP : Les Saoudiens n’ont plus peur des États-Unis

Par M.K. Bhadrakumar (revue de presse : Réseau international – 6 avril 2023)*

Le choc des réductions de la production de pétrole à partir du mois de mai présenté dimanche par l’OPEP+ signifie essentiellement que huit pays clés de l’OPEP ont décidé de s’allier à la Russie pour réduire la production de pétrole, ce qui signifie que l’OPEP et l’OPEP+ reprennent le contrôle du marché pétrolier.

Aucun pays producteur de pétrole ne joue ici le rôle de joueur de flûte. Le plus beau, c’est que l’Arabie saoudite et sept autres grands pays de l’OPEP ont décidé, contre toute attente, de soutenir les efforts de la Russie et de réduire unilatéralement la production.

Alors que les huit pays de l’OPEP parlent d’une réduction d’un million de barils par jour de mai à la fin de l’année, la Russie prolongera de 500 000 barils, pour la même période, l’ajustement volontaire qu’elle a déjà entamé en mars.

Si l’on ajoute à cela les ajustements de production déjà décidés précédemment par l’OPEP+, le total des ajustements volontaires de production supplémentaires atteint le chiffre impressionnant de 1,6 million de barils par jour.

Comment en est-on arrivé là ? Fondamentalement, comme de nombreux analystes l’avaient prévu, les sanctions occidentales contre le pétrole russe ont créé des distorsions et des anomalies sur le marché pétrolier et ont perturbé le délicat écosystème de l’offre et de la demande, ce qui a été aggravé par la décision incroyablement risquée du G7, à la demande du Trésor des États-Unis, d’imposer un plafonnement des prix sur les ventes de pétrole de la Russie à l’étranger.

En outre, les mesures provocatrices prises par l’administration Biden pour libérer régulièrement du pétrole de la réserve stratégique des États-Unis dans le but de microgérer les prix du pétrole et de les maintenir à un niveau anormalement bas dans l’intérêt du consommateur américain et pour contenir les pressions inflationnistes se sont révélées être un affront pour les pays producteurs de pétrole dont les économies dépendent de manière critique des revenus provenant des exportations de pétrole.

L’OPEP+ qualifie les réductions de production de « mesure de précaution visant à soutenir la stabilité du marché pétrolier ». En aval de la décision de l’OPEP+, les analystes s’attendent à ce que les prix du pétrole augmentent à court terme et à ce que la pression sur les banques centrales occidentales s’accroisse en raison d’une éventuelle flambée de l’inflation.

Ce qui ressort de la décision de l’OPEP+, c’est que la décision de la Russie de réduire sa production de pétrole d’ici la fin de l’année a été unanimement soutenue par les principaux producteurs arabes. Des déclarations indépendantes mais coordonnées dans le temps ont été faites par l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, l’Irak, l’Algérie, Oman et le Kazakhstan, tandis que la Russie a confirmé son intention de prolonger jusqu’à la fin de l’année sa propre réduction de production de 500 000 barils par jour, entamée en mars.

Il est significatif que ces déclarations aient été faites précisément par les plus grands producteurs de pétrole de l’OPEP, qui ont l’habitude d’utiliser pleinement leur quota existant. En d’autres termes, la réduction de la production sera réelle, et pas seulement sur le papier.

En partie du moins, la crise bancaire aux États-Unis et en Europe a poussé l’OPEP+ à intervenir. Bien que Washington le minimise, en mars, les prix du pétrole Brent sont tombés à 70 dollars le baril pour la première fois depuis 2021, suite à la faillite de plusieurs banques aux États-Unis et à la mort imminente du Crédit suisse, l’une des plus grandes banques de Suisse. Ces événements ont suscité des inquiétudes quant à la stabilité du système bancaire occidental et la crainte d’une récession qui affecterait la demande de pétrole.

Il est fort probable que les tensions s’accroissent entre les États-Unis et l’Arabie saoudite, car la hausse des prix du pétrole favorisera l’inflation et rendra encore plus difficile pour la Réserve fédérale américaine de trouver un équilibre entre le relèvement du taux directeur et le maintien de la stabilité financière et économique. De même, l’administration Biden doit être furieuse que la coopération pratique se poursuive entre la Russie et les pays de l’OPEP, en particulier l’Arabie saoudite, malgré le plafonnement des prix du pétrole russe par l’Occident et la décision de Moscou de réduire unilatéralement sa production en mars.

Toutefois, l’administration Biden ne dispose que d’un éventail limité d’options pour répondre à la décision surprise de l’OPEP+ : premièrement, procéder à une nouvelle libération de pétrole de la réserve stratégique de pétrole ; deuxièmement, faire pression sur les producteurs américains pour qu’ils augmentent la production nationale de pétrole ; troisièmement, soutenir une législation qui permettrait aux États-Unis de prendre l’initiative spectaculaire de poursuivre les pays de l’OPEP ; ou, quatrièmement, réduire les exportations américaines d’essence et de diesel.

Certes, la réduction de la production de l’OPEP+ va à l’encontre de la demande occidentale d’augmenter la production de pétrole, alors même que des sanctions ont été imposées contre les exportations de pétrole et de gaz russes. D’autre part, l’interruption de l’approvisionnement en pétrole russe a contribué à la hausse de l’inflation dans les pays de l’UE.

Les États-Unis voulaient que les États arabes du Golfe interviennent et augmentent leur production de pétrole. Mais ces derniers n’ont pas obtempéré, estimant que l’activité économique était insuffisante en Occident et qu’il y avait des signes évidents de récession, contrairement à ce qui était prévu.

Ainsi, à la suite des sanctions contre la Russie, l’Europe est confrontée à une situation complexe d’inflation et de quasi-récession connue sous le nom de stagflation. En réalité, l’OPEP+, qui sait s’adapter et faire preuve d’agilité, a bien perçu la situation et a montré qu’elle était prête à agir en amont. À un moment où l’économie mondiale peine à croître à un rythme sain, la demande de pétrole serait relativement moindre, et il est logique de réduire la production de pétrole pour maintenir l’équilibre des prix.

Tout ce dont les dirigeants occidentaux peuvent se plaindre, c’est que la réduction de la production de pétrole de l’OPEP+ est intervenue à un moment inopportun. Mais les malheurs des économies occidentales ne peuvent être imputés à l’OPEP+, car il existe des problèmes inhérents qui remontent aujourd’hui à la surface. Par exemple, les manifestations à grande échelle en France contre la réforme des retraites ou les grèves généralisées en Grande-Bretagne pour l’augmentation des salaires montrent qu’il existe des problèmes structurels profonds dans ces économies et que les gouvernements semblent impuissants à les résoudre.

En termes géopolitiques, la décision de l’OPEP+ est intervenue après une réunion entre le vice-Premier ministre russe Alexander Novak et le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz ben Salmane, qui s’est tenue à Riyad le 16 mars et qui était axée sur la coopération sur le marché pétrolier. Elle est donc largement considérée comme un resserrement des liens entre la Russie et l’Arabie saoudite. En fait, en mai, lorsque les plus grands membres de l’OPEP rejoindront la Russie dans sa réduction unilatérale, l’équilibre des quotas et le ratio des parts de marché entre et parmi les participants à l’accord OPEP+ reviendront au niveau fixé lors de sa conclusion en avril 2020.

La grande question est de savoir comment Moscou peut tirer profit de la décision de l’OPEP+. La hausse des prix du pétrole brut profite particulièrement à la Russie. En termes simples, les réductions de production resserreront le marché du pétrole et aideront donc la Russie à obtenir de meilleurs prix pour le pétrole brut qu’elle vend. Deuxièmement, les nouvelles réductions confirment également que la Russie reste une partie intégrante et importante du groupe des pays producteurs de pétrole, malgré les tentatives occidentales de l’isoler.

Troisièmement, les conséquences de la décision de dimanche sont d’autant plus importantes que, contrairement aux précédentes réductions opérées par le groupe OPEP+ au plus fort de la pandémie ou en octobre dernier, la demande mondiale de pétrole est aujourd’hui orientée à la hausse et non à la baisse, et l’on s’attend à une forte reprise de la part de la Chine.

En d’autres termes, la réduction surprise de l’OPEP+ consolide davantage l’alliance énergétique entre l’Arabie saoudite et la Russie, en alignant leurs niveaux de production, les plaçant ainsi sur un pied d’égalité. C’est une gifle au visage de Washington.

Ne vous y trompez pas, il s’agit d’un autre signal concernant une nouvelle ère où les Saoudiens n’ont plus peur des États-Unis, car « l’effet de levier » de l’OPEP est du côté de Riyad. Les Saoudiens ne font que ce qu’ils doivent faire, et la Maison-Blanche n’a pas son mot à dire. Il est clair que la refonte de la dynamique régionale et mondiale qui s’est enclenchée récemment prend de l’ampleur. L’avenir du pétrodollar semble de plus en plus incertain.

*Source et Traduction : Réseau International

Version originale : Indian Punchline